 Институт нацпамяти разрабатывает курс лекций для школ и вузов о российской агрессии, - Дробович

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор УИНП Антон Дробович.

По его словам, сейчас разрабатываются два цикла лекций:

"Один цикл разрабатываем совместно с Героем Украины Владимиром Жемчуговым. Он посвящен в общем теме войны - почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся. Там будет и медийный контент, и методические рекомендации. С Минобразования проконсультируемся по поводу наиболее лучшей формы его подачи - или во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов.

И второй блок вопросов касается гражданского образования. Что такое права человека, причем здесь декоммунизация, почему для Украины важно говорить о наследии, которое годами затирали. Словом, почему это важно для построения здорового государства и общества сейчас".

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Полное интервью читайте здесь.