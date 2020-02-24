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 Политика Украины, Общество
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Все про:Институт нацпамяти (227) Жемчугов (13) Дробович (19)

 Институт нацпамяти разрабатывает курс лекций для школ и вузов о российской агрессии, - Дробович

Украинский институт национальной памяти будет сильнее присутствовать в учреждениях высшего образования и в школах.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор УИНП Антон Дробович.

По его словам, сейчас разрабатываются два цикла лекций:

"Один цикл разрабатываем совместно с Героем Украины Владимиром Жемчуговым. Он посвящен в общем теме войны - почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся. Там будет и медийный контент, и методические рекомендации. С Минобразования проконсультируемся по поводу наиболее лучшей формы его подачи - или во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов.

И второй блок вопросов касается гражданского образования. Что такое права человека, причем здесь декоммунизация, почему для Украины важно говорить о наследии, которое годами затирали. Словом, почему это важно для построения здорового государства и общества сейчас".

Читайте также: Любой участник парада 9 мая в Москве будет использован Россией для ее империалистских захватнических целей, - Дробович

Полное интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3177491
 
   
 Топ комментарии
 
его еще не разогнали?
у нас же есть целое министерство образования
почти в каждом областном центре по университету
а в каждом университете по истфаку
объявляется тема курсового и в течение недели всё готово если нужно
сколько можно кормить дармоедов? сколько рыл интересно в этом институте?
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Какие лекции? Это нужно в школьную программу вносить.
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"формы его подачи..."

а в підручники додати ніяк?
"во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов"
ви пропонуєте факультатив, тобто учні вашу інформацію ніяк не отримають... але ви гроші за вашу "роботу" все одно спишете.
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І як зєлякорєктно там буде називатися мокшанська агресія? Дрібні Провокації інопланетян?
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Почитайте курс лекций Зеле, его 95 Кварталу и зеленым слугам, которые вообще уже охренели. Я уже не говорю о Оппоблоке, которого нужно скопом пересадить в тюрьму.
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ну там же Жемчугов. він не дасть назвать не так.
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А в курсе будет о том как наш главнокомандующий во время войны летал в Москву? Институт нацпамяти разрабатывает курс лекций для школ и вузов о российской агрессии, - Дробович - Цензор.НЕТ 5078
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его еще не разогнали?
у нас же есть целое министерство образования
почти в каждом областном центре по университету
а в каждом университете по истфаку
объявляется тема курсового и в течение недели всё готово если нужно
сколько можно кормить дармоедов? сколько рыл интересно в этом институте?
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почти в каждом областном центре по университету
а в каждом университете по истфаку

так и в Кривом Роге есть экономический институт, а в нём юридический факультет,

но Зелёная Сопля после учёбы в нём ни в зуб ногой ни в экономике, ни в праве.
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Начинать нужно с истории РУСИ, там фсё 314деш. И по немногу двигатьчя к 2014 году
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та я тебе больше скажу, с историей палеолита тоже не всё чисто
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"формы его подачи..."

а в підручники додати ніяк?
"во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов"
ви пропонуєте факультатив, тобто учні вашу інформацію ніяк не отримають... але ви гроші за вашу "роботу" все одно спишете.
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поки ви там збираєтеся готувати цикли лекцій, у звичайних школах волонтери вже давно повідкривали музеї національно-визвольної війни та проводять екскурсії з відповідним супроводом.
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Какие лекции? Это нужно в школьную программу вносить.
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Чуваки срочно ищут себе применение, чтобы чиновники перед выделением денег не задумались "а накуа".
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..давай вататутина ото под бульдозер уже, пабьедобесие скоро, и герб колониальный с памятника нах! Институт нацпамяти разрабатывает курс лекций для школ и вузов о российской агрессии, - Дробович - Цензор.НЕТ 6534 ...лекции в программу и под семинары, зачеты и экзамены в вузах...там есть кому заняться..
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если наш Абрамович поедет на это парад на москве то станет супер-фашистом тем самым посмеется над жертвами коммуно-фашистов
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Шанувальник поезії - переклав українською баладу The Rains of Castamere з серіалу «Гра престолів».З іноземних мов вільно володіє російською[12].
реально самородок
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Институт(!) нацпамяти разрабатывает (!) курс лекций для школ (20-30 страниц)/улита едет когда-то будет.
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Поставити на чолі Інституту Національної пам'яті України (!) жида (!!!) - це якщо не свідоме садистське знущання з українців, то точно плювок в обличчя.
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"Классные часы", ага давайте. Помню при совке нам на них что-то про пионеров-героев втирали, а мы только и думали как свалить
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