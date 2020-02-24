 Институт нацпамяти разрабатывает курс лекций для школ и вузов о российской агрессии, - Дробович

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор УИНП Антон Дробович.
По его словам, сейчас разрабатываются два цикла лекций:
"Один цикл разрабатываем совместно с Героем Украины Владимиром Жемчуговым. Он посвящен в общем теме войны - почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся. Там будет и медийный контент, и методические рекомендации. С Минобразования проконсультируемся по поводу наиболее лучшей формы его подачи - или во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов.
И второй блок вопросов касается гражданского образования. Что такое права человека, причем здесь декоммунизация, почему для Украины важно говорить о наследии, которое годами затирали. Словом, почему это важно для построения здорового государства и общества сейчас".
Полное интервью читайте здесь.
у нас же есть целое министерство образования
почти в каждом областном центре по университету
а в каждом университете по истфаку
объявляется тема курсового и в течение недели всё готово если нужно
сколько можно кормить дармоедов? сколько рыл интересно в этом институте?
а в каждом университете по истфаку
так и в Кривом Роге есть экономический институт, а в нём юридический факультет,
но Зелёная Сопля после учёбы в нём ни в зуб ногой ни в экономике, ни в праве.
а в підручники додати ніяк?
"во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов"
ви пропонуєте факультатив, тобто учні вашу інформацію ніяк не отримають... але ви гроші за вашу "роботу" все одно спишете.
реально самородок