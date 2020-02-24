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 195 излечившихся от коронавируса заразились повторно, - Нацкомиссия здравоохранения КНР

В китайском городе Ухань зарегистрировали 195 повторных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Большинство случаев инфицирования (77 150) зарегистрированы в Китае. 

24 734 человек смогли вылечить. Однако 195 выписанным пациентам был во второй раз поставлен диагноз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, с декабря прошлого года достигло 77,150 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,592 тыс. случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 29 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3177489
 
 
 Топ комментарии
 
Навтіть страшно уявити, якщо ця зараза попаде в Україну.
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погорячились, что бы не пришлось назад в Ухань отвозить.
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Юля тоже вангует, что это *опа
195 излечившихся от коронавируса начали заражаться повторно, - Нацкомиссия здравоохранения КНР - Цензор.НЕТ 2
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Та пісець... о то хтось замутив вірусюгу... (
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Скалецкая может и выживет, но в карантине она надолго.
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есть догадки, чей грязный пятак оттуда торчит - раз со шпилями-вилями не отгребли - безнаказанность порождает вседозволенность!
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Есть одна гадостная нация -кацапе*долочи.
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Да, рептилоиды. И не ломай себе голову по пустякам.
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смертность от этого вируса 3,3 процента. конспирологические теории об искусственном происхождении как биологического оружия данного вируса не выдерживают никакой критики.
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Израиль своих граждан, которые хотят вернуться из Китая, не впускает в страну. Только после 14-дневного карантина в какой-то другой стране.
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погорячились, что бы не пришлось назад в Ухань отвозить.
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Навтіть страшно уявити, якщо ця зараза попаде в Україну.
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Вірус вже в Україні. Звертаю увагу. що активно встановлювати діагноз в Китаї, в Ірані і в Італії почали лише після перших летальних випадків!
Зараз в Італії вже 5 померлих і більше двохсот "двохсотих" а вранці їх була лише сотня.
Тож поки в Україні не з"являться перші померлі, до того моменту і буде безперервно звучати фраза "На деревне все окей"...
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а как врачи определят от чего умер человек? каждый день умирают, но тож не вирус то просто грипп.
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не бзди у нас есть 66 тест комплектов, мы сразу всех вылечим, аваков не даст скиздеть, следующий карантин сделаем в городе миллионнике, без паники, всё под контролем.
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Кацапам везде видится *опа, любят они ее.
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Юля и есть опа с косой. Чтобы замаскироваться, она поменяла свою любимую прическу.
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боевая коса в загашнике, на случай вступления на тропу войны.
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Штамм быстро мутирует, это писец какой-то!
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Ну, как бы вирусом гриппа тоже повторно можно в один сезон заразиться,главное-это течение болезни при повторном заражении при наличии уже специфических антител. Но Ваша мысль о высочайшей скорости мутации вирусного штамма , безусловно, имеет под собой серьезные основания.
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похоже Новые Санжары будут бомбить фосфорными бомбами..
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На хрена, просто надо закупить, а лучше самим выпускать арбидол-противовирусный препарат разработанный в 70-х советскими учёными.
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ой, та не ведитесь на маркетинговую фигню
арбидол

Несмотря на заявления производителя, Арбидол не имеет доказанной эффективности[1][2]. Его нет в рекомендациях ВОЗ по лечению гриппа[3]. FDA не одобрила Арбидол к продаже на территории США[4]

В конце января 2020 года, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV с угрозой эпидемии, компания «Отисифарм» в рекламе на радио позиционировала «Арбидол» как средство против коронавируса, тогда как лекарства для лечения ещё не найдены (разрабатываются в США и Китае, а в России ведётся разработка вакцины). ФАС готовит запросы производителю и другим организациям для оценки достоверности этой рекламы. [15].
18−20 февраля 2020 года разные СМИ опубликовали противоречивую информацию о рекомендациях китайского правительства на применение Арбидола в ходе вспышки коронавируса в Китае, однако соответствующим действительности оказалось лишь утверждение о включении его в список для тестирования наряду с другими экспериментальными препаратами[16][17][18].
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В 60 раз слабее становится вирус, а это не мало.
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где он слабее становится? от арбидола?? сказки бабушки параски! чистое плацебо, как и всякие амизоны, амиксины, афлубины
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Самый лучший противовирусный препарат - пурген!
После его приема пациенту не остается времени обращать внимание на какие то вирусы... 195 осіб, які вилікувалися від коронавірусу, почали заражатися повторно, - Нацкомісія охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 1735
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просто любит совок вот и плетет что тогда даже заботились о больных, разрабатывая в первую очередь лекарства а не те же вирусы
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Кстати, плацебо способен творить чудеса)
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Да ладно, вам выше верный совет дали-не ведитесь на маркетинг.
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ну и мы сами тоже выпускаем эту бесполезную фигню умифеновир под названием Иммустат (Дарница)
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На фига? У меня свой рецепт - 30гр.-50гр. перцовки и зубок чеснока, повторять через каждые 2 часа, но не более 5 раз.
Желательно 3-5 дней постельный режим.
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Не путай людей ! Указывай конкретную дозу, ты что не понимаешь что после таких "рекомендаций пациенты будут одновременно принимать и 30, и 50 грамм пять раз в день и ещё один контрольный в голову...

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не, ну чего, есть настоящие противовирусные, тот же озельтамивир. есть римантадин. но они эффективны, если принимать в первые часы после заражения, ну и не против коронавируса, они против вируса гриппа
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за какие шиши? собак за газ отдали , а за арбидол котами что ли рассчитываться ? 195 осіб, які вилікувалися від коронавірусу, почали заражатися повторно, - Нацкомісія охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 4702
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Все пойнятно. Воно проявляється як ОРЗ- ешне, а гадостне, як ВІЛ. Не можна ним заражатися.
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Виживуть ті, що в бункері сидітимуть кілька років. І від них уже підуть розумніші.
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Не факт, что выживут. И уж точно не умнейшие. Поскольку умнейшие зачастую не отличаются особым физическим здоровьем. А вот хитрозадые, те да, таки выживут. Только не на долго, поскольку начнут мочить и жрать друг друга, т.к. на большее ума не хватит.
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На фоне нарастающей угрозы мировой пандемии правительство Гончарука предусмотрело в бюджете субвенции здравоохранению лишь на первый квартал 2920 года.
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в принципе все правильно - потом она может и не понадобиться...
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2920. если кто-то до того момента в живых останется.
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не паникуйте 195 излечившихся от коронавируса начали заражаться повторно, - Нацкомиссия здравоохранения КНР - Цензор.НЕТ 4621 - попадая от организму к организму, сам вирус будет терять свою "силу"- так устроена имунная человека ....- за "жизнь", человечество всегда платит определенную цену...
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С вирусом бешенства именно так и происходит! зуб даю!
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Фактично це не вірус, а біологічна зброя. Висновки робіть самі...
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якась дуже слабенька )) ну проти новосанжарівців діє на відмінно, тут не посперечаєшся
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божечки-кошечки! 3,3процента смертность. как-то не тянет на "біологічна зброя"
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Біда, а не зараза. Намордник не допоможе - лише уникати громадського транспорту, черг, скупчення людей і молитись.
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всім на хресну ходу і цілувати ікону казанської божої матері - тільки так можна вберегтися від чуми і коронавірусу - вони бояться лише масових збіговиськ за участю попів і ікон
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Щось мені вже на цю тему все менше і менше хочеться жартувати.)
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згоден, молитись треба наодинці - принаймні шкоди не буде.
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нутак Италия рядом, потом Германия,Польша а потом жопа, у них хоть бабло есть, а у нас бандеролька с 66 тестами, вон Китай 6 мыльярдов вгасил за месяц, а у нас шо будет?
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Проти вірусу немає ефективних ліків, а якщо і придумають, то поширено їх буде дуже пізно. Західні країни намагатимуться стримувати вірус санітарними заходами (карантинами). У нас же "спасєніє утопающіх - дєло рук саміх утопающіх".
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бред - любой верун, заразившись, выберет пачку лекарства, а не позолоченную Пиплию(верун - не значит дурак..... хотя.... моли.те.сь, да, молитесь, поменьше будете потом гонять с ыконками и колотить в звоны))
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Страшен не сам вирус а тотальная паника народа во всех странах. Именно паника толкнет власти всех стран принимать повышенные меры и карантины, которые , - неизбежно приведут к тотальным веерным закрытиям производств, туризма, спортивных мероприятий вплоть до закрытия сетевых супермаркетов. Сбои в логистике поставок еды в города!
Антивирусы не помогут потому что уже есть повторные заражения и вирус еще может и дальше мутировать. Он может прокатываться по миру несколькими пандемическими волнами.
Думаю что цены на еду по всему миру взлетят до небес. Но и промтовары подорожают ибо заводы в Китае закроются.
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По этому надо в турборежыме продать Украинскую землю за копейки.
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Що це означає? Стрімка мутація вірусу. А від мутуючих вірусів вакцину зробити складно...
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Можливо організм не продукує антитіл проти коронавірусу після лікування і при повторному зараженні людина захворює знову.
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ну вотЪ!, значит не все так печально!), от ВИЧ вон два раза заболеть нельзя)
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как говорила и предрекала ванга - будете нюхать падлЫ
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Еслибы Ванга столько вещей говорила(как ей приписывают каналы нтв и сРенТв), то Гитлер в Болгарии с ней встретился бы.
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