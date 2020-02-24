 195 излечившихся от коронавируса заразились повторно, - Нацкомиссия здравоохранения КНР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Национальной комиссии здравоохранения Китая.
Большинство случаев инфицирования (77 150) зарегистрированы в Китае.
24 734 человек смогли вылечить. Однако 195 выписанным пациентам был во второй раз поставлен диагноз.
Напомним, ранее сообщалось, что в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, с декабря прошлого года достигло 77,150 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,592 тыс. случаев.
Зараз в Італії вже 5 померлих і більше двохсот "двохсотих" а вранці їх була лише сотня.
Тож поки в Україні не з"являться перші померлі, до того моменту і буде безперервно звучати фраза "На деревне все окей"...
арбидол
Несмотря на заявления производителя, Арбидол не имеет доказанной эффективности[1][2]. Его нет в рекомендациях ВОЗ по лечению гриппа[3]. FDA не одобрила Арбидол к продаже на территории США[4]
В конце января 2020 года, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV с угрозой эпидемии, компания «Отисифарм» в рекламе на радио позиционировала «Арбидол» как средство против коронавируса, тогда как лекарства для лечения ещё не найдены (разрабатываются в США и Китае, а в России ведётся разработка вакцины). ФАС готовит запросы производителю и другим организациям для оценки достоверности этой рекламы. [15].
18−20 февраля 2020 года разные СМИ опубликовали противоречивую информацию о рекомендациях китайского правительства на применение Арбидола в ходе вспышки коронавируса в Китае, однако соответствующим действительности оказалось лишь утверждение о включении его в список для тестирования наряду с другими экспериментальными препаратами[16][17][18].
После его приема пациенту не остается времени обращать внимание на какие то вирусы...
Желательно 3-5 дней постельный режим.
Антивирусы не помогут потому что уже есть повторные заражения и вирус еще может и дальше мутировать. Он может прокатываться по миру несколькими пандемическими волнами.
Думаю что цены на еду по всему миру взлетят до небес. Но и промтовары подорожают ибо заводы в Китае закроются.