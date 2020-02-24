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 Политика Украины, Общество
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 Дело Шеремета: обвинения задержанным считают обоснованными 16% украинцев, 32% - не обладают достаточной информацией, - опрос Центра Разумкова

Лишь 16% украинцев считают скорее или вполне обоснованными обвинения задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля.

Оценивая ход судебного дела, связанного с обвинением группы лиц в убийстве журналиста Павла Шеремета, 16% респондентов считают эти обвинения обоснованными (6% ˗ вполне обоснованными, 10% ˗ скорее, обоснованными), у 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, а 19% считают их необоснованными. 16% респондентов ответили, что их это не интересует, 32% отметили, что они не обладают достаточной информацией или им трудно ответить на этот вопрос.

Чаще считают эти обвинения обоснованными сторонники политической партии "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" (32%), тогда как 26% ​​из них высказывают сомнения в обоснованности этих обвинений или считают их необоснованными.

Среди сторонников партии "Слуга народа" ˗ соответственно 21% и 28%, среди сторонников ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 18,5% и 45%, среди сторонников Партии "Европейская солидарность" ˗ соответственно 7% и 72,5%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Тримайтеся. Вся Україна з вами", - народный герой Авраменко выступил в поддержку задержанных по делу Шеремета Антоненко, Кузьменко и Дугарь. ВИДЕО

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3177486
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, а вы верите этому малоросу? Дело Шеремета: следствию верят лишь 16% украинцев, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8009
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Верить этим наперсточникам - себя не уважать
Дело Шеремета: обвинения задержанным считают обоснованными 16% украинцев, 32% - не обладают достаточной информацией,, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9244
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Ну это уже была перепись полных лохов!
Если человек верит этому следствию, то врядли он хоть в какой-то мере адекватен
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А тут пишуть про 73% зєбуїнів. Їх в рази менше, а решти оченята скоро проріжуться.
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Верить этим наперсточникам - себя не уважать
Дело Шеремета: обвинения задержанным считают обоснованными 16% украинцев, 32% - не обладают достаточной информацией,, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 9244
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Лишь 16% украинцев считают скорее или вполне обоснованными обвинения задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремет..

т.е. лишь 16% верят и поддерживают вислюка оманського та его ЗеКо-МандуСправа Шеремета: обвинувачення затриманим вважають обґрунтованими 16% українців, 32% - не володіють достатньою інформацією, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2420
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Я вот лично верю, что эта картинка - это не последнее из днищ, которые пробьют соевые идиоты в своем никчемном вранье.😂
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Свидетель Вальцмана, панамских офшоров и обогащения в 1000 раз отозвался ))
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Это самые упоротые зебилы....марочные...
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Ну это уже была перепись полных лохов!
Если человек верит этому следствию, то врядли он хоть в какой-то мере адекватен
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Фактически не верят никто. А 16%- тот же процент который имеет выгоду от коррупции в стране.
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Да уж... И только 32% населения при здравом уме. Печально.
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Не ври себе, соевое недоразумение. Никогда у твоего сцаря Святого Пэтра Рошенка не было поддержки в 25%, равно, как и у Зеленского никогда не было поддержки в 73%.
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знаем-знаем. у ишака оманского всегда была поддержка 99,9%. а 0,1% не пришли на выборы по семейным обстоятельствам. Дело Шеремета: обвинения задержанным считают обоснованными 16% украинцев, 32% - не обладают достаточной информацией,, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1717
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Еще одно невменяемое вылезло с очередным тупизмом... Тупое, так называемые "рейтинги поддержки" было видно в первом туре тех самых выборов, где Святая свыня твоей секты не набрала 25%, а так ненавистный тебе "бубочка" не набрал и 50% поддержки у населения. К тебе идиоту со втрого раза дошло о чем я писал?
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А почему ты ассоциируешь Порошенко с соей? ))) Зубожилое быдло73 как раз жрет сою вместо продуктов, а люди Петра кушают шоколад и смеются над вами.
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А ты обогатившееся быдло, я правильно тебя понял?
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Обогатившийся -это лох, дорвавшийся до денег. А меня деньги никогда не интересовали, потому у меня их всегда много, сами идут. Я не в 73, поэтому не быдло.
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Я знаю, что каждый соевый идиот здесь на сайте - алехарг!
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Завидуешь))) Мы договорились- шоколадные!, а соевые, это зебильная чернь. В любом обществе 15-20% это предприимчивые люди, успешные и обеспеченные, и соответственно умные, остальное- биомасса, которой они дают на хлеб, что бы не сдохли.
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У нього дитяча сексуальна травма, пов"язана з неякісним шоколадом і якимось сивочолим дядьком. Справа Шеремета: обвинувачення затриманим вважають обґрунтованими 16% українців, 32% - не володіють достатньою інформацією, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1219
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+100500 ))
причому - там неодноразова травма..))
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Только что написали, что зебилов осталось 40%. А по этому опросу их уже 16%. Разумков, разберись, когда ты сп*здел. Дело Шеремета: обвинения задержанным считают обоснованными 16% украинцев, 32% - не обладают достаточной информацией,, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8441
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16% - работники правохранительных органов. 32% - их друзья и родственники.
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16 % считают обоснованными обвинения по делу Шеремета
15% за Бойко
Кажется удалось вывести точный процент ватных пророссийских маргиналов в Украине.
Их не много, но они очень вонючие.
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чисто трэш..., какая разница кто что считает, правосудие- то само как считает?, доказательства, на которые опирается наш как бэ суд, достаточны ли для того, чтобы держать людей за решеткой? или они там потому, что статистика такая...
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16% - частка малоросів, яка буде стріляти в спину українцям.
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А що це за опитування таке? Тепер по "запиту населенія", без доказів, будуть засуджувати? Скільки ці "соціологічні" повії збираються маніпулювати народом?
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Буде як при Пілаті:
-Распні єго! - зелебобіки.
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Опача! А з яких це пір ви, шановна, не вірите стадному інстинкту і піддаєте сумніву, що ті, хто ніколи не бачили самої кримінальної справи власними очима, але точно знають з телевізора, що там і як - завжди праві?
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І що тепер, судові рішення будуть виноситися на основі соцопитувань, проведених центром блазнів 95 кварталу?
А що ж далі, на основі таких же соцопитувань ЗЄшмаркля буде вибирати собі марку щоденного підгузка?
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Тут не вопрос веры не веры. Где мотив? Где хоть одно доказательство вины?
Уже по росту понятно, что взяли и оговорили невиновных!
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На відіо вбивці однакового зросту, а Антоненко вище за Кузьменко на цілу голову. Нормальні люди вже давно зрозуміли, що це помилка слідства, але 16% досі вірять, що дорослий може вирости на 20см. за три роки.
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Вся тема по Шеремету выйдет на прошлое СБУ и выше , как и раньше писал .
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Для чого придурки в народу питають. Ще не чула такого. Факти потрібні, які доводять вину чи не вину. Тут взагалі все брехня і шиють її не винним людям.
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Идиот на идиоте....
Вы знакомы с ПРОЦЕДУРОЙ следствия?
ВСЁ, что вы знаете - из сраных газеток.
ПРО ЧТО вы блеете? Далой прививки?
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