 Освобожденные в результате обмена 29 декабря украинцы получат по 100 тыс. грн материальной помощи на следующей неделе, - Минветеранов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Уже завтра на заседании профильных общественных организаций будут выбраны 2 представителя, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии, как ее полноправные члены. В четверг - соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления освобожденных пленных и примет решение. Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тыс. денежной помощи, и мы, наконец, закроем этот вопрос", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что сопровождение и помощь освобожденным предоставляется и в дальнейшем.

"Продолжается помощь по зубопротезированию и другому восстановлению после травм, полученных в плену. К сотрудничеству привлечены общественные организации и специалисты ряда медицинских учреждений и институтов НАМН Украины", - добавили в пресс-службе Минветеранов.

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