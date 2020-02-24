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 Политика Украины, Общество
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 Освобожденные в результате обмена 29 декабря украинцы получат по 100 тыс. грн материальной помощи на следующей неделе, - Минветеранов

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявляет, что освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года украинцы получат по 100 тыс. грн материальной помощи уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Уже завтра на заседании профильных общественных организаций будут выбраны 2 представителя, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии, как ее полноправные члены. В четверг - соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления освобожденных пленных и примет решение. Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тыс. денежной помощи, и мы, наконец, закроем этот вопрос", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что сопровождение и помощь освобожденным предоставляется и в дальнейшем.

"Продолжается помощь по зубопротезированию и другому восстановлению после травм, полученных в плену. К сотрудничеству привлечены общественные организации и специалисты ряда медицинских учреждений и институтов НАМН Украины", - добавили в пресс-службе Минветеранов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177480
 
 
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2 місяці видержки. Певно для гартування стійкого духу.
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Зелєбоба гей,у поганому значенні цього слова.
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2 місяці видержки. Певно для гартування стійкого духу.
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Зелєбоба гей,у поганому значенні цього слова.
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черті міністерські, ці люди вже скоро як два місяці звільнені із полону!

І в мене таке враження, що якби не розголос, й надалі звільнені не мали б відповідної підтримки держави.
А що, бубочка піарнувся, надалі вже нецікаво Освобожденные в результате обмена 29 декабря украинцы получат по 100 тыс. грн материальной помощи на следующей неделе, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 4201
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Эта странная фраза "рассмотрит заявления уволенных пленных и примет решение." Источник: https://censor.net.ua/n3177480
Что бы это значило? Кого уволили, кто пленный?
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Що москалик? Звільнені в результаті обміну 29 грудня українці отримають по 100 тис. грн матеріальної допомоги наступного тижня, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 6020 Читай "розгляне заяви звільнених полонених" В перекладі на мову рос. агресора "рассмотрит заявления освобожденных пленных"
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Ну так, москалик не я а автор цього висеру
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Ну, тоді пардон. Але тепер цього не має.
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власть у нас без пендального режима работать не умеет ?..... Пора ввести законодательно что власть имущие получают зарплаты ПОСЛЕ социальных выплат и зарплат населения
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А зачем таксистам такие деньги платить?
Одно дело наш герой-танкист, который был там в плену с 2015 года. Другое дело левые персоны...
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Бутусов напомнил?
Может ему стоит напомнить и про 4000 USD учителям и про то, что пенсионеры не могли жить на пенсию при Порошенко, а на ту же пенсию при Зелемойском могут жить?
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Якщо в мене правильно з математикою, то недовиконання бюджету становило 37 лярдів при тому, що зелені занизили дохідну частину на 20 лярдів. Разом 57. Ще 10 лярдів податків сплачених авансом. Ігого - 67 лярдів боргів на початок року. План за січень не виконано, в лютому очікується те саме... Звідки вони гроші візьмуть?
А! Я ж забув що мілованови з срамокатчиками працюють в "суперуспішному уряді" і ось-ось дадуть вчителям обіцяні 4к баксюків зарплатні...
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Тому їм приватизація землі потрібна. Щоб державні землі розпродати, і дірки в бюджеті заткнути. Ну, і потирити трохи
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