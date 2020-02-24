 Освобожденные в результате обмена 29 декабря украинцы получат по 100 тыс. грн материальной помощи на следующей неделе, - Минветеранов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Уже завтра на заседании профильных общественных организаций будут выбраны 2 представителя, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии, как ее полноправные члены. В четверг - соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления освобожденных пленных и примет решение. Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тыс. денежной помощи, и мы, наконец, закроем этот вопрос", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что сопровождение и помощь освобожденным предоставляется и в дальнейшем.
"Продолжается помощь по зубопротезированию и другому восстановлению после травм, полученных в плену. К сотрудничеству привлечены общественные организации и специалисты ряда медицинских учреждений и институтов НАМН Украины", - добавили в пресс-службе Минветеранов.
І в мене таке враження, що якби не розголос, й надалі звільнені не мали б відповідної підтримки держави.
А що, бубочка піарнувся, надалі вже нецікаво
Что бы это значило? Кого уволили, кто пленный?
Одно дело наш герой-танкист, который был там в плену с 2015 года. Другое дело левые персоны...
Может ему стоит напомнить и про 4000 USD учителям и про то, что пенсионеры не могли жить на пенсию при Порошенко, а на ту же пенсию при Зелемойском могут жить?
А! Я ж забув що мілованови з срамокатчиками працюють в "суперуспішному уряді" і ось-ось дадуть вчителям обіцяні 4к баксюків зарплатні...