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 Политика Украины, Общество
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Все про:выборы (23120) Зеленский (4690) опрос (1820) Президент (4303) Центр Разумкова (107) Слуга народа (677)

 За Зеленского на выборах президента готовы отдать свой голос 40% украинцев, за "Слугу народа" - 36%, - опрос Центра Разумкова

Если бы в ближайшее время в Украине проходили выборы президента, то больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский – 40%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля. 

Так, согласно опросу, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы В. Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). 15% из них намерены голосовать за Ю. Бойко, 13,5% ˗ за Порошенко, 10% ˗ за Ю.Тимошенко.

Вместе с тем, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 36% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).

За "Оппозиционную платформу ˗ За жизнь" готовы отдать свой голос 15% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" ˗ 13%, за ВО "Батькивщина" ˗ 10%, за Партию "Сила и честь "˗ 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова

По сравнению с результатами опроса, проведенного Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки Партии "Слуга народа" (с 45% до 36%), и на статистически значимом уровне выросли намерения голосовать за ВО "Батькивщина" (с 8% до 10 %), за Партию "Оппозиционный блок" (с 0,9% до 2%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/n3177478
 
 
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Так помаленько- потихенько, втрачаючи по 9% лєкторальної підтримки на місяць, до жовтня-листопада 2020 року важдям зєбуїнів потрібно готувати плаття для можливої успішної екстренної евакуації із Києва.
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хуже. оно просто умственно отсталое серло.
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если разумкова
то делить на 2 надо
в лучшем случае
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Поки десь у Зе 25%, але є тенденція до зниження рейтингу.
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піх
мені особисто більше торбує шо його міняти ні на кого(
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Так это еще и года не прошло как зеленое стадо у руля страны стало...дали будэ...
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За Бойко 13.5 за малороса 40%. То есть 53.5% за прокацапских кандидатов
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40% зебилов уверены, что бубочке надо дать ещё 100 дней.
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какая то круглая цифра. Что, ниже 40 сказали за ишака не ставить?
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Ещё в Украине 40 % дэбилов . Это очень много.
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невже в Україні стільки ідіотів-мазохистів?
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Классный анекдот!
Дебилы! Кому вы нужны???
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невже комусь цікаво які зелібобіки самі собі рейтинги малюють?
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Ну что, порохоботы, благодаря вам следующим президентом будет Бойко. Довольны?
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Может давайте уже за другого Кловуна голосовать? Или за Федрыча, на худой конец. Хуже не будет.
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Прикол хороший, но явно НА параше написан.
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До выборов еще далеко, не рано ли?
Через 4 года будет где-то 4%
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сподіваюсь, що будуть позачергові.
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не, так мы никуда не пройдем, если балом правит бабло и мажор, у которого в кармане рейтинговые агенства. 40 от мажора чему равняется - нулю или 10 процентам?
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С кем не общался- не сознаются уже, что за Зелю голосовали (а я точно знаю, что они этим хвастались в 2019-м). Если из 10 зебилов ни один не сознаётся, то откуда 40% из 73%? За Зеленского на выборах президента готовы отдать свой голос 40% украинцев, за "Слугу народа" - 36%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7869
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Як тільки якась ср.ка тут як тут разумков,але мене більше бентежить ,що опзж набирає відсотки.Совок жив,совок живе,совок буде жити в цих дурних головах і на жаль нічого з них це не виб'є.
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По тиху покидают публичный дом ссыкуна оманского зелёная биомасса порноактрис. Надоело на коленях стоять с эбонитовой палочкой в заднице под школьной кассой, и 4 000 долларов выпрашивать. Зебобики,у вас хватит смелости ответить?))
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рейтинг зелИ и зелеНых чмырей летит на дно.
через 5-6 месяцев у них рейтинг будет 5%
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Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже., и зритель глупый ликовал-ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже! И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи. Цинизм, беспечность, простота
на представлениях царили. А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили. Шут правит бал! Дивится Сатана, Ад льдом покрыт, ЗЕЛЕНЫЙ бес резвится
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился.
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До выздоровления ещё далеко. Зеля, продолжай процедуры.
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В нашей семье из шести взрослых голосовала за Кловуна одна. Сейчас молчит как рыба об лед. Или отгавкивается Аргументация -- не нравится новости про Осла - не читай.
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