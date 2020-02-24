 За Зеленского на выборах президента готовы отдать свой голос 40% украинцев, за "Слугу народа" - 36%, - опрос Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля.

Так, согласно опросу, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы В. Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). 15% из них намерены голосовать за Ю. Бойко, 13,5% ˗ за Порошенко, 10% ˗ за Ю.Тимошенко.

Вместе с тем, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 36% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).

За "Оппозиционную платформу ˗ За жизнь" готовы отдать свой голос 15% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" ˗ 13%, за ВО "Батькивщина" ˗ 10%, за Партию "Сила и честь "˗ 5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос Центра Разумкова

По сравнению с результатами опроса, проведенного Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки Партии "Слуга народа" (с 45% до 36%), и на статистически значимом уровне выросли намерения голосовать за ВО "Батькивщина" (с 8% до 10 %), за Партию "Оппозиционный блок" (с 0,9% до 2%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.