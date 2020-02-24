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 Экономика, Общество
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Все про:банкнота (25) гривня (1797) НБУ (4560)

 С завтрашнего дня Нацбанк введет в обращение новые 200 гривен

С 25 февраля Национальный банк Украины введет в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Банкнота номиналом 200 грн, ввод в обращение 25 февраля 2020 года", - сказано в сообщении.

Как отмечают в НБУ, банкноты образца 2007 и 2019 гг будут находиться в обращении одновременно. После введения в оборот новых 200-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые.

Новыми банкнотами Нацбанк будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года.

По дизайну новая 200-гривневая банкнота подобна новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне - изображение здания въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился - 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк презентовал обновленную 200-гривневую банкноту с усовершенствованной системой защиты. ВИДЕО

Также отмечается, что Национальный банк стремится повышать надежность украинских банкнот. Согласно международным стандартам денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или вовсе исключить попытки мошенников подделать банкноты. Система защиты банкнот имеет высокий уровень и соотносится с уровнями систем защиты ведущих валют мира. При этом, количество изъятых подделок национальной валюты стабильно низкий. Например, в 2018 году из оборота изъято только чуть более 800 штук фальшивых банкнот номиналом 200 гривен.

Защита новой банкноты 200 гривен по сравнению с банкнотой образца 2007 года усовершенствована.

В частности банкнота имеет несколько новых инновационных элементов защиты. Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить ее современный элемент защиты - оптически переменный элемент SPARK, который должен постепенно менять цвет.

Еще один инновационный элемент защиты - "оконная" защитная лента. Эта частично введенная в толщу бумаги полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца - малого государственного герба Украины. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения.

Также улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Также в НБУ добавили, что го состоянию на 01.10.2019 количество банкнот номиналом 200 гривен в обращении составляет 632 500 000 штук (около 22,5% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Источник: https://censor.net.ua/n3177473
 
 
 Топ комментарии
 
Новые купюры для оплаты коммуналки

С завтрашнего дня Нацбанк введет в обращение новые 200 гривен - Цензор.НЕТ 8170
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Петя, бачиш, що насправді означає "жити по-новому"?
вчися!
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Треба випускати гроші з портретами депутатів від СН.
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Самий солідний топовий дизайн був у гривень введених у 1997 році.
Та й 1,9 до доллара.
А потім косомолєц Тігіпка, спотворив їх дизайн зменшивши їх до розмірів любімих йому совєцьких фантіків «рупплєй»...
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на фотке нету первой, начальной версии гривни.
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Петя, бачиш, що насправді означає "жити по-новому"?
вчися!
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Леся все сексуальней и сексуальней..... И это хорошо!
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Від завтра Нацбанк введе в обіг нові 200 гривень - Цензор.НЕТ 2486пошляк. Уж не думаешь ли ты, что лет через 20 на банкноте Лесю изобразят в чулках и прозрачной обтягивающей блузке с томным взглядом?
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Боюсь к этому времени толерантность победит окончательно и на всех купюрах будет Гретта с фирменным ассексуальным оскалом.
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Новые купюры для оплаты коммуналки

С завтрашнего дня Нацбанк введет в обращение новые 200 гривен - Цензор.НЕТ 8170
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Ось іще для комунальних розрахунків у собачейному еквіваленті:

Від завтра Нацбанк введе в обіг нові 200 гривень - Цензор.НЕТ 5915
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Жаль только что на 1000 гривневой купюре С.Бандеру не изобразили. Вот бы у кацарылых пригорало и у лугандонов когда пенсию получали
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На 500 і 1000 гривень взагалі кого-небудь зобразили, телепні
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На 500 гривень Григорій Пательня. Але від нього кацапи не випробовують пекельні борошна в галузі п'ятої крапки.
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так вот оно ты какое, экономическое чудо!
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- Марк Савелович, ви таки слышали шо вводят новыее 200 гривен?
- Изя Яковлевич, а зачем, ещё старые не износились и виглидяь совершенно как новенькие?!
- Та я вас умоляю, при чём тут износ, просто запустили печатный станок. Ви уже 1000 одной бумажкой из банкомата поимели?
- Таки да. И за первое и за второе.
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новые завтра? а какими это ж я тогда вчера расчитывался? промежуточными?
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Дрібниці!
В мене мільйон купоно-карбованців однією бОмажкою є, 5,5$ по останньому курсу...
Нищеброди ! Від завтра Нацбанк введе в обіг нові 200 гривень - Цензор.НЕТ 5197
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лучше б пластиковые банкноты выпускали....
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ЗЕбильное правительство только и может, что купюры менять - на большее ума не хватает.
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