 74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая в их регионе, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-23 февраля 2020 года, показали, что 74% опрошенных не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев, которые состоялись накануне, сообщает Цензор.НЕТ.
Поддерживают такие действия только 15%, 11% - затруднились с оценкой.
Чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия - на юге страны (80%).
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 22-23 февраля 2020 г.
volianarodu.org.ua/uk/Polityka/Geroy-Ukrajiny-Stepan-Chmara-vysunuv-ultmatum-Zelenskomu?fbclid=IwAR1ZnXdnRtRWqUCdfnB6KkmdUZqxH74FF2cfDKWcc_Pp59Cqf-4dYVBv_BQ
В мене також складається враження, що ЗЕ намагається гарячково видавити з парламенту закон про ринок землі в квітні , здать Україну Путіну і втікти... на парад в Орду... А Авакова лишає щоб придушувати черговий Майдан - прикриваючи відступ ЗЕ!
Але надіюся, що вчасно і вкотре спрацює наш національний імунітет проти вірусу зради владних "дійових осіб" і акторів... Та й щеплення від дебілізму за цей рік вже пройшла більша половина населення!
http://volianarodu.org.ua/uk/Gromadyanske-suspilstvo/Marusya-Zvirobiy-zvynuvatyla-Zelenskogo-v-sutychkach-u-Novych-Sanzharach-i-pokazazala-video-odnogo-z-ochevydtsiv
Давайте опрос, сколько украинцев поддерживает размещение больных ущастым вирусом в их регионе.
Облажались зебіли, а крайні для них лохи-насілєніє
Опитування потрібно було проводити таке:
Як вважаєте, влада спеціально створила паніку і хаос в Україні, чи це наслідок їхньої тупості і гнилості?
Это как лес, если наплодилось слишком много хищников, то вся добыча разбежится по соседним лесам.
Вообще, социал-дарвинизм всеми забытая и порицаемая теория, но как же много она обьясняет. Да, она рисует мрачную и неприятную действительность. Не чета левацким сказочкам про социализм, которые пипл хавает на ура. Но лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
Кєргуду ?
Пєрєдай прапорщіку.
Однак на кількість проголосувавших за нову владу,якщо брати у відсотках,це не впливає.
Виліз, і покакав....
запитайте, чи підтримуєте, коли нац.гвардія давить бтрами ваші авто ?
або чи підтримуєте, коли нац.гвардія вас б'є кийками ?
також запитайте, чого автобуси приїхали в Санжари аж по темному ?
не для того, щоб шоу виглядало більш містичним, ніж воно було ?
Сначала эвакуируют потенциально-зараженных граждан из Уханя без режима секретности в абсолютно неподготовленное место - тупо в санаторий. Когда люди начинают против этого протестовать - включают все свои каналы пропаганды + подключается кацапоСМИ и выставляют украинцев дикарями.
Тут же бабахают опрос где те самые пресловутые 73% осуждают 25 процентное воинствующее дикарское меньшинство.
А главное, всё это делается в день памяти революции Достоинства.