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 Политика Украины
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 74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая в их регионе, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Лишь 15% украинцев положительно относятся к протестам против размещения эвакуированных из Китая сограждан на территории Украины.

Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-23 февраля 2020 года, показали, что 74% опрошенных не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев, которые состоялись накануне, сообщает Цензор.НЕТ.

Поддерживают такие действия только 15%, 11% - затруднились с оценкой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах. ФОТО

Чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия - на юге страны (80%).

74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая в их регионе, - опрос Рейтинга 01

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 22-23 февраля 2020 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3177469
 
 
 Топ комментарии
 
Останнім часом таким опитуванням ніхто не довіряє.
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Это бредовый опрс по методике Путина.
Давайте опрос, сколько украинцев поддерживает размещение больных ущастым вирусом в их регионе.
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Ото,й я ,проте...! Швидкість з якою,вони виплюнули свій 'рейтинг' Каже про діаметрально протилежне... Окучюють 74% українців не підтримують протестів проти розміщення евакуйованих із Китаю в їхньому регіоні, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2662
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Герой України Степан Хмара висунув ультиматум Зеленському

volianarodu.org.ua/uk/Polityka/Geroy-Ukrajiny-Stepan-Chmara-vysunuv-ultmatum-Zelenskomu?fbclid=IwAR1ZnXdnRtRWqUCdfnB6KkmdUZqxH74FF2cfDKWcc_Pp59Cqf-4dYVBv_BQ
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І Хмара вчинив вірно!
В мене також складається враження, що ЗЕ намагається гарячково видавити з парламенту закон про ринок землі в квітні , здать Україну Путіну і втікти... на парад в Орду... А Авакова лишає щоб придушувати черговий Майдан - прикриваючи відступ ЗЕ!
Але надіюся, що вчасно і вкотре спрацює наш національний імунітет проти вірусу зради владних "дійових осіб" і акторів... Та й щеплення від дебілізму за цей рік вже пройшла більша половина населення!
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Вот то-то и оно. Если бы власть не занималась перманентным враньем и внятно объяснила людям происходящее - такого бы не было. Паника и страх от непонимания происходящего и дикого недоверия до власти. Достаточно пары-тройки провокаторов -- и понеслась.
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у вас всегда так будет бандерлогов нельзя перевоспитать .....только уничтожить
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Маруся Звіробій звинуватила Зеленського в сутичках у Нових Санжарах і показазала відео одного з очевидців

http://volianarodu.org.ua/uk/Gromadyanske-suspilstvo/Marusya-Zvirobiy-zvynuvatyla-Zelenskogo-v-sutychkach-u-Novych-Sanzharach-i-pokazazala-video-odnogo-z-ochevydtsiv
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Нужно депутатов выбирать по весу на рыло. Этот пролезет за 5 шт, а тот что в президиуме за 4 шт. Значит в Слугах Уродов минус 7 организмов.
74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая в их регионе, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2747
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Из Италии безконтрольно заробитчане вернутся. А в Италии самый опасный короновирус - митировал и распространяется массово среди европейцев.
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Останнім часом таким опитуванням ніхто не довіряє.
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Я доверяю голым цифрам статистики, а она краше любых опросов. Финансирование медицины

74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая в их регионе, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5978
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Зато наконєц то ізбавілісь от Уляни Супрун.
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не, ну теперь, когда их УЖЕ разместили, рейтинги, естественно, пошли вверх!
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Когда вирус попадё в страну (а он попадёт, поскольку попадает и в куда как более развитые страны), то не до рейтингов будет.
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кагби, він попав,але начебто немає...Радує відсутність черг за стратегічними продуктами
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Сейчас у тупой биомассы пукан разорвется
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Это бредовый опрс по методике Путина.
Давайте опрос, сколько украинцев поддерживает размещение больных ущастым вирусом в их регионе.
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Именно так. Нужно был перед тем как приехали найти всех этих героев и поселить китайцев у них. Если они такие великодушные.
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опрос по методичке Путина хаааааа вот вы тупые животные.....
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Вот тем кто не поддерживает нужно подселить пару китайцев. Посмотрим сколько их благородства останется.
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Я бы не стал протестовать и кидать камни, но я не могу осуждать тех, кто это делал. Я понимаю их опасения. Их заботит собственное выживание.
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Всі ми президенти.
Облажались зебіли, а крайні для них лохи-насілєніє
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Ну шо, будем посмотреть когда повезут с Италии какие они будут толерантные .....
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да там уже без разницы - с италии повалят заробитчане - около миллиона человек - вот это проблема! а Уханьские бедолаги может и не самое большое зло ! Может хватит этого пиара на эвакуированных ?
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Вирус дошел уже до Афганистана и Ирака. Там идет война. Скоро будет заражен весь Ближний Восток. Оттуда оно перекинется в Индию и на Кавказ. А дальше на Балканы и к нам. Это уже не самолеты, а пешочком или пароходами или еще как-то.
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Мне вспоминается как сифилис разнесла по Европе армия французского короля Карла, когда возвращалась из похода в Италии, где он существовал уже несколько лет.
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Нивроку у вас память. Дай вам Бог здоровья.
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Ну так все правильно - 74% это как раз таки хитрожопые зебилы, халявщики, которые привыкли чужимируками жар загребать))) все так и есть. Но ровно до тех пор пока ситуация не коснется их задницы
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Очередной бредовый опрос от брехуна с фамилией разумков.
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И уже тошнит от этой зеленой блевотины-манипуляций... Вопрос нужно задавать конкретный: вы считаете власть обосралась с эвакуацией граждан с Китая или нет.
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правильно! мож и переписывать никого не прийдется - а так - золотишко между собой разделят... да и за землю можно в принципе не голосовать!
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а шо вы хотели от тупой биомассы? люди за много лет стали дремучи и тупы - книг не читают, в самообразование не вкладывают, свою рыночную стоимость не повышают - говорю как айтишник. В большинстве своем все сидят за компьютерами думая, что именно айтишник за них должен осваивать программы - а они лишь зарплаты получать! поэтому - будущего у страны нет - полная профанация во всем включая и технологии, промышленность , производство... да о чем говорить - в полной экономической заднице страна, которая выпускала наибольшее количество экономистов, технарей, имевшая огромную армию академиков, ученых светил и светлых голов ! где они все?
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О, нарешті умний. Порадь якісь курси і кілька книжок про коронавірус.
Опитування потрібно було проводити таке:
Як вважаєте, влада спеціально створила паніку і хаос в Україні, чи це наслідок їхньої тупості і гнилості?
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по коронавирусу скажу так - дрянь опасная но нам ее не избежать - те бедолаги, в санжарах - не самое страшное, а возможно даже, что они единственные, которые этот вирус не подхватят. Сейчас с Италии ломанутся с заработков наши, напуганные вирусом.... вот это опасно, ибо средств контроля, диагностики и лечения кроме градусника нету
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Как где? В рашке на стройке работают или в Польше клубнику собирают
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Здесь очень много бандитов, сросшихся с государством. И все они хотят кушать.
Это как лес, если наплодилось слишком много хищников, то вся добыча разбежится по соседним лесам.
Вообще, социал-дарвинизм всеми забытая и порицаемая теория, но как же много она обьясняет. Да, она рисует мрачную и неприятную действительность. Не чета левацким сказочкам про социализм, которые пипл хавает на ура. Но лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
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Дык, в место, где больше всего не поддерживают - везите следующую партию, а я посмеюсь.
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А де діграмма, скільки відсотків жителів Нових Санжар, проголосували проти Порошенка?
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Твоя соєва свиня що б прогнутись перед МВФ і знову дерибанити черговий транш , форих китайців в Україну запустила б
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От є різниця між словами: «запустив би», «запустив», і «як би був розум, а не вата.» ?
Кєргуду ?
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Дня три назад тут проскакивала - 85% санжаровцев за зеленого шута проголосовали
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Обозначенные выводы однозначно поддерживаю Хуторянство особенно на западе страны приводит вот к таким результатам
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Лахинський, Нові Санжари, це ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНА.
Пєрєдай прапорщіку.
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Нові Санжари це взагалі Лівоберіжжя, москалі геть тупі пішли, там до росії ближче.
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Всі так кажуть.В нас і патріотів по рейтингах 80 відсотків,або навіть більше.
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Правильно. Це щоб врага дезинформіровать.
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даа, пока не привезли эвакуированных на ихнюю 74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая в их регионе, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3172 улицу
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Чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия - на юге страны Источник: https://censor.net.ua/n3177469

Однак на кількість проголосувавших за нову владу,якщо брати у відсотках,це не впливає.
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в случае массового лоховтирательства у рейтинговых агенств есть проплаченный обязательный барьер, ниже которого рейтинг не падает. Например - 25 или 30%. Это только Петя в этом отношении почему то не заморачивался (как ни странно). Возможно, в его планы и не входил выигрыш.
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Да хватит уже пихать брехливые опросы от разумкова. И так видно - брешет за деньги-беньги.
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главное правильно сформулировать вопрос. разница в результатах будет впечатляющая.
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Протесты не против эвакуированных а против типилизьма власти Осла. Привезли бы с того самого Китая при наводнении землетрясении пожаров - хто бы чего сказал? Приняли бы как своих.
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Привезли, саме на роковини, розстрілів патріотів України, на майдані.
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Подивимось, як будуть задоволені, коли почнуть повертатись заробітчани з Італії...
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вранье ,идет зондирование почвы , протестовать и одобрять разные вещи, сомневаюсь что 7 из десяти горят желанием что бы им устроили обсервацию под окнами
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50 на 50 есть коронавирус или нет. Тут другой вопрос, пацаны ответят, что все здоровы, если вдруг что, или писдаболы
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Если изменить вопрос, согласны ли вы что на расстояние 200 метров от вас будет карантинный центр, или точнее не понятно что, то будут абсолютно противоположные цифры. Дебилы одним словом, пытаются замылить, вместо того чтобы думать куда следующих селить
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74% нормальных, адекватных людей не поддерживают протесты. Столько же адекватных людей проголосовало за Зеленского. Поддерживает протесты всякое сельское быдло-колхозники, поклонники соевого барыги.
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можно вопрос ? проведи сборы громады, обратитесь с просьбой к КабМину ,что данная громада горит желанием принять ( возможную ) следующую партию на обсервацию у себя в первую очередь , а я посмотрю на финал этого почина, потом поговорим кто быдло а кто популист
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Ах ти ж бубочькіна бубочька.
Виліз, і покакав....
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Після того як евакуйованих розмістили в Санжарах, кількість готових їх прийняти різко зросла в усіх регіонах України.
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Санжари голосували за Зеленського.
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чувак, в Санжарах поддержка ЗЕ на выборах преЗЕдента 83%.... - шо то твой тезис не клеится
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Вопрос к 15% плюс 11%. А если среди размещаемых в вашем регионе были бы ваши родственники, то поддерживали бы вы протесты против их размещения в вашем регионе?
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А какая разница? Вот у тебя есть родственник. Он может заразить еще десять твоих родственников. Готов ли ты рискнуть десятью ради того, чтобы одному было комфортно.
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По перше так, по друге родичи є різні, але це вже казуістика.
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размещать эвакуированных нужно в приспособленных для этого местах, а не просто размещать... Если в Украине пойдет распространение вируса - то Украина к сожалению не имеет ресурсов держать под контролем ситуацию, это закончится тем в случае эпидемии - что Украина будет изолирована остальным миром, пока мы тут не разберемся сами
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Да. поддержал бы. Потому шо даже если бабушка слегка кашляет - она не идет к внукам. Шоб не заразить. Сидит дома. Вот и сидите в Ухани, в карантине. Там и медицина лучше. и врачи подготовлены и вакцину говорят нашли.
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тупе питання.. соціологи намагаються вислужитися..

запитайте, чи підтримуєте, коли нац.гвардія давить бтрами ваші авто ?
або чи підтримуєте, коли нац.гвардія вас б'є кийками ?

також запитайте, чого автобуси приїхали в Санжари аж по темному ?
не для того, щоб шоу виглядало більш містичним, ніж воно було ?
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Ты смотри как эти ублюдки методично стравливают адекватных граждан с туповатыми.
Сначала эвакуируют потенциально-зараженных граждан из Уханя без режима секретности в абсолютно неподготовленное место - тупо в санаторий. Когда люди начинают против этого протестовать - включают все свои каналы пропаганды + подключается кацапоСМИ и выставляют украинцев дикарями.
Тут же бабахают опрос где те самые пресловутые 73% осуждают 25 процентное воинствующее дикарское меньшинство.
А главное, всё это делается в день памяти революции Достоинства.
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Они просто прикрывают свои факапы как умеют.
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Я думаю что 100% украинцев не будут протестовать против размещения больных короновирусом во всех помещениях, виллах, домах, квартирах и дачах зеленских.
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