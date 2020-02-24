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 Киевские новости, Общество
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Все про:грипп (466) Киев (18604) ОРВИ (161) Поворозник (34)

 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве снизилась почти на 5%, - КГГА

В столице за 8-ю неделю 2020 зарегистрировано 14591 больного гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 35,6%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 494,5.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил первый заместитель председателя горадминистрации Николай Поворозник.

Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 9233 (снижение на 4,4%), взрослых - 5358 человек (снижение на 5,8%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 63,3%, а на предыдущей неделе - 62,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 12,7% - зарегистрировано 4122 случая ", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 8-ю неделю госпитализированы 246 человек, из них 170 - дети.

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"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены 51481 человек", - добавил Николай Поворозник.

По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен частично в 9 учебных заведениях.

"Сейчас в 56 учебных заведениях восстановлен образовательный процесс", - подчеркнул Поворозник.

Источник: https://censor.net.ua/n3177468
 
 
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Кашляешь -- ходи в маске и больных стало бы намного меньше. Кашель -- это не норма жизни.
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