 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве снизилась почти на 5%, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил первый заместитель председателя горадминистрации Николай Поворозник.

Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 9233 (снижение на 4,4%), взрослых - 5358 человек (снижение на 5,8%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 63,3%, а на предыдущей неделе - 62,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 12,7% - зарегистрировано 4122 случая ", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 8-ю неделю госпитализированы 246 человек, из них 170 - дети.

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"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены 51481 человек", - добавил Николай Поворозник.

По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен частично в 9 учебных заведениях.

"Сейчас в 56 учебных заведениях восстановлен образовательный процесс", - подчеркнул Поворозник.