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Все про:Николаев (1246) поздравление (798) СССР (710) оппозиционный блок (380)

 Депутат Николаевского горсовета от "Оппоблока" Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ. Скриншот

Депутат Николаевского горсовета от "Оппозиционного блока" Павел Зоткин поздравил с 23 февраля, опубликовав флаг России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Кроме того, украинцы возмутились из-за того, что на поздравительной открытке был изображен российский флаг. Соответствующий пост опубликован на личной странице в Facebook депутата.

"С праздником, мужчины!" – подписал фото он.

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Юзеры тут же отреагировали на данный пост и поинтересовались у депутата, не живет ли он в РФ: "Вы в России живете или что?", "Вы что, воины советской армии?! Что вы отмечаете?!", "К чему здесь Россия, если человек проживает в Украине?", "Если депутат поступает с соблюдением законов выборочно, то чего можно ожидать от населения? СБУ, подскажите пожалуйста, как относиться к такого рода поздравлениям от депутатов местных советов?".

Интересно, что через некоторое время депутат из Николаева все же удалил данную открытку и заменил ее на другую. Павел Зоткин оправдался тем, что просто сразу не увидел российский флаг.

Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 01
Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 02
Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 03
Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 04
Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 05
Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 06
Депутат Николаевского горсовета от Оппоблока Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ 07

Источник: https://censor.net.ua/n3177464
 
 
 Топ комментарии
 
Представителям конторы зажиддя пора бить лица
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Жопоблок он такой.. Рассейскопатриотичный.
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23 февраля - день позора Красной армии

В данной статье не идет дискуссия на тему, когда следует отмечать воинский праздник. Просто дана подборка событий под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Были ли бои и, главное - первые победы? И не следовало бы этот праздник отмечать в другой день?
Оказывается, особых побед не было, - сводные части после оборонительных боев отступили перед малочисленными германскими отрядами и сдали Псков и Нарву. А Дыбенко, которому поручили оборону Нарвы, сбежал сначала в Гатчину, затем в Самару. Если кто там и дрался, так это немногочисленные господа офицеры и солдаты-ударники, осколки царской армии. В РККА в те дни вступили многие генералы, офицеры и солдаты старой армии, дабы противостоять германскому нашествию. Отличился со своей батареей штабс-капитан Александр Бржезицкий - прообраз Мышлаевского в "Белой гвардии" Булгакова, - его судьба в конце концов привела в ряды Красной Армии.
Начиналось это так: 18 февраля 1918 г. германские и австро-венгерские войска объявили о прекращении перемирия и начали наступление по всему Восточному фронту. Как отмечает историк Юрий Фельштинский, относительно небольшие немецкие отряды продвигались на поездах и автомобилях малыми передовыми отрядами ринулись в наступление, почти не встречая сопротивления остатков деморализованной старой армии: «Из-за царившей у большевиков паники и слухов о приближении мифических германских войск города и станции оставлялись без боя ещё до прибытия противника. Двинск, например, был взят немецким отрядом в 60-100 человек. В Режице германский отряд был столь малочислен, что не смог занять телеграф, который работал ещё целые сутки».
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Просто він виражає дійсну позицію всієї ригоанальної швалі, що ПОКИ-ЩО вимушено розділена на Жоппоблок та Слуг НАвороссії.
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Зеленский, почему ты, ****, потворствуешь предателям Украины? Почему при тебе предатели подняли головы? Иди нахрен из власти и Украины, если ты не можешь навести порядок в этом вопросе и сам видимо предатель. Вали в Расею и чтоб не вонял тут.
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Жопоблок он такой.. Рассейскопатриотичный.
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Через сім годин людина побачила прапор. Це все що треба знати про депутатів і загалом керівництво будь-яке і будь де.
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23 февраля - день позора Красной армии

В данной статье не идет дискуссия на тему, когда следует отмечать воинский праздник. Просто дана подборка событий под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Были ли бои и, главное - первые победы? И не следовало бы этот праздник отмечать в другой день?
Оказывается, особых побед не было, - сводные части после оборонительных боев отступили перед малочисленными германскими отрядами и сдали Псков и Нарву. А Дыбенко, которому поручили оборону Нарвы, сбежал сначала в Гатчину, затем в Самару. Если кто там и дрался, так это немногочисленные господа офицеры и солдаты-ударники, осколки царской армии. В РККА в те дни вступили многие генералы, офицеры и солдаты старой армии, дабы противостоять германскому нашествию. Отличился со своей батареей штабс-капитан Александр Бржезицкий - прообраз Мышлаевского в "Белой гвардии" Булгакова, - его судьба в конце концов привела в ряды Красной Армии.
Начиналось это так: 18 февраля 1918 г. германские и австро-венгерские войска объявили о прекращении перемирия и начали наступление по всему Восточному фронту. Как отмечает историк Юрий Фельштинский, относительно небольшие немецкие отряды продвигались на поездах и автомобилях малыми передовыми отрядами ринулись в наступление, почти не встречая сопротивления остатков деморализованной старой армии: «Из-за царившей у большевиков паники и слухов о приближении мифических германских войск города и станции оставлялись без боя ещё до прибытия противника. Двинск, например, был взят немецким отрядом в 60-100 человек. В Режице германский отряд был столь малочислен, что не смог занять телеграф, который работал ещё целые сутки».
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коба придумал этот фейк : Тезис «вождя народов» звучал так: «Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на революционный Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма стал днём рождения молодой Красной Армии». Позже такая формулировка была закреплена в кратком курсе истории ВКП(б.
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не припомню, но вроде какой то рос.губ тоже картинкой поздравил, только на ней амерскую технику запечатлел. дебил, однако
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И авианосец, не "Кузя" и танк явно не рассейский и самолет... Ф-14 «Томкэт» Депутат Миколаївської міськради від "Опоблоку" Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ - Цензор.НЕТ 7403
Депутат Миколаївської міськради від "Опоблоку" Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ - Цензор.НЕТ 1898
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Що ще мона очікувати від підарасні з жопоблоку ? Картина маслом
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Тяжело было разглядеть аквафреш с орлом на половину фотографии Депутат Николаевского горсовета от "Оппоблока" Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ - Цензор.НЕТ 9829
Хороший вопрос ему пользователь задал: как такие "слепые" законопроекты в облраде рассматривать умудряются? Депутат Николаевского горсовета от "Оппоблока" Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ - Цензор.НЕТ 4995
Или он там для мебели?))
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Страны той нет ( и уже никогда к счастью не будет)...армии той страны тоже нет....а совкодрочеры все продолжают дрочить на этот праздник...
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это вам не за Порохом гоняться, это преступление во время войны!
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отправьте габиновича на урановые рудники вместо парада в мацковии
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очередная запутинская консерва выстрелила
скоро весна
пока медведчука не департируют, за посадят даже не надеюсь
с каждым днём этих скрепных подснежников будет вылазить все больше и больше
а СБУ в это время диаманты во львове копае
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Цікаво працює мозок в цього утирка, він вітає з радянським святом, а коли йому пишуть що повідомлять в СБУ, він обзиває опонента ім'ям ще одного радянського героя (Павла Морозова), але вже в негативному ракурсі, дволична істота.
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Я хоч і служив у радянській армії, але це свято більше не відзначаю з 2014 року. Своє діло я зробив - поки Володимир Олексадрищ ріс, я його захищав від НАТО і світового імперіалізму. А він підрос і відмовився мене захищати від кацапської орди. Це не справедливо!
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Блин... да таких п...даров в местной власти на Юге и Востоке страны 90%. Просто у этого по пьяне так вышло. Хотя, в основном они особо и не скрывают своей позиции коллаборантов. А так как ныне клоун-маларос правит балом, то за такие вещи им ничего не будет. Наоборот, назначат куда то... У нас в Одессе например так вообще такие экземпляры держат охранные агенство и в открытую говорят, что когда начнется замес то они уже готовы мочит "бандеровцев" и "укров"... и ничего, все норм. Ждем с моря погоды. Больше половины мусорни такого же мнения...
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