 Депутат Николаевского горсовета от "Оппоблока" Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ. Скриншот

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.
Кроме того, украинцы возмутились из-за того, что на поздравительной открытке был изображен российский флаг. Соответствующий пост опубликован на личной странице в Facebook депутата.
"С праздником, мужчины!" – подписал фото он.
Юзеры тут же отреагировали на данный пост и поинтересовались у депутата, не живет ли он в РФ: "Вы в России живете или что?", "Вы что, воины советской армии?! Что вы отмечаете?!", "К чему здесь Россия, если человек проживает в Украине?", "Если депутат поступает с соблюдением законов выборочно, то чего можно ожидать от населения? СБУ, подскажите пожалуйста, как относиться к такого рода поздравлениям от депутатов местных советов?".
Интересно, что через некоторое время депутат из Николаева все же удалил данную открытку и заменил ее на другую. Павел Зоткин оправдался тем, что просто сразу не увидел российский флаг.
В данной статье не идет дискуссия на тему, когда следует отмечать воинский праздник. Просто дана подборка событий под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Были ли бои и, главное - первые победы? И не следовало бы этот праздник отмечать в другой день?
Оказывается, особых побед не было, - сводные части после оборонительных боев отступили перед малочисленными германскими отрядами и сдали Псков и Нарву. А Дыбенко, которому поручили оборону Нарвы, сбежал сначала в Гатчину, затем в Самару. Если кто там и дрался, так это немногочисленные господа офицеры и солдаты-ударники, осколки царской армии. В РККА в те дни вступили многие генералы, офицеры и солдаты старой армии, дабы противостоять германскому нашествию. Отличился со своей батареей штабс-капитан Александр Бржезицкий - прообраз Мышлаевского в "Белой гвардии" Булгакова, - его судьба в конце концов привела в ряды Красной Армии.
Начиналось это так: 18 февраля 1918 г. германские и австро-венгерские войска объявили о прекращении перемирия и начали наступление по всему Восточному фронту. Как отмечает историк Юрий Фельштинский, относительно небольшие немецкие отряды продвигались на поездах и автомобилях малыми передовыми отрядами ринулись в наступление, почти не встречая сопротивления остатков деморализованной старой армии: «Из-за царившей у большевиков паники и слухов о приближении мифических германских войск города и станции оставлялись без боя ещё до прибытия противника. Двинск, например, был взят немецким отрядом в 60-100 человек. В Режице германский отряд был столь малочислен, что не смог занять телеграф, который работал ещё целые сутки».
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Хороший вопрос ему пользователь задал: как такие "слепые" законопроекты в облраде рассматривать умудряются?
Или он там для мебели?))
скоро весна
пока медведчука не департируют, за посадят даже не надеюсь
с каждым днём этих скрепных подснежников будет вылазить все больше и больше
а СБУ в это время диаманты во львове копае