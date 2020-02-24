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 Политика Украины, Здоровье
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 Западные партнеры призвали Украину продолжить медреформу, не внося в нее существенных изменений

Западные партнеры призвали Украину продолжить медицинскую реформу без существенных изменений и обеспечить ее необходимое финансирование.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, об этом говорится в письме, подписанном представителями правительств Канады, Евросоюза, Великобритании, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству USAID, ВОЗ и Всемирного банка.

"На этом критическом этапе [перед стартом второй фазы медреформы] мы просим правительство продолжать внедрять запланированные этапы реформы, не внося существенных изменений в ее дизайн. Контрактирование услуг НСЗУ, которая финансируется за счет общих налогов и покрывает пакет определенных услуг, остается важной предпосылкой справедливого и эффективного распределения ресурсов", - сказано в этом письме.

Западные эксперты считают, что внедрение других механизмов финансирования, таких как медицинское страхование за счет отчислений с зарплаты или субсидированное добровольное медицинское страхование, пока преждевременно и плохо повлияет на равноправный доступ к медицинским услугам.

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"Мы настойчиво призываем правительство избегать изменения курса реформы финансирования здравоохранения до того, как она даст ощутимые и устойчивые результаты", - сказано в письме.

Эксперты также призывают гарантировать ключевую роль Национальной службы здоровья в принятии решений по планированию и внедрении реформ в медицинской сфере.

Западные партнеры призвали Украину продолжить медреформу, не внося в нее существенных изменений 01

Напомним, медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры).

С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

За месяц перед этим президент Владимир Зеленский неожиданно объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая будет анализировать медицинскую реформу. В нее вошли, в частности, директор Института сердца Борис Тодуров, директор Института трансплантологии Александр Усенко, экс-министр здравоохранения Украины, кардиохирург Илья Емец, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Эта рабочая группа должна будет внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: финансировании, совершенствовании системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3177462
 
 
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От бачите? А у нас тільки тітушки з аваківськими ментами почубились. Європа ***.Западные партнеры призвали Украину продолжить медреформу, не внося в нее существенных изменений - Цензор.НЕТ 5307
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Да им похер. У них Комаровский и евролаб. Внукам хватит.
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Какие у них нахрен реформы, если тупо не дают денег на все необходимое?

Западные партнеры призвали Украину продолжить медреформу, не внося в нее существенных изменений - Цензор.НЕТ 9370
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Запад может советовать, а принимать решение должна власть , опираясь на народ. А народу нужна страховая медицина, так как сейчас медицина недоступна по цене для 90% людей. Все суют свой нос в Украину все кому не лень, а слабоумная власть старается всех слушать и всем угождать, но только не своим гражданам.
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Она не угождает никому и ничему, кроме своего собственного кармана и кармана олигархов.
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Хай би ці партнери полікувались в наших реформованих лікарнях...
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Зекоманді начебто натякають: "Ми вже зрозуміли, що ви ґепічні довбойопи - тому руками там нічого не торкайте! просто робіть усе як при Пороху!"
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И вводят штрафы. Это направлено на дальнейшее уничтожение медицины и геноцид народа. В городе Зели сколько населения? 666 тыс. Сатаниснкое число и зеленая сатана оттуда родом.
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Нема коли проводить реформи - міністр охорони здоров"я на карантині з фізруком. Западные партнеры призвали Украину продолжить медреформу, не внося в нее существенных изменений - Цензор.НЕТ 8648
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народ должен вымереть, освободить территории и войны не нужно
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Западные эксперты считают, что внедрение других механизмов финансирования, таких как медицинское страхование за счет отчислений с зарплаты или субсидированное добровольное медицинское страхование, пока преждевременно и плохо повлияет на равноправный доступ к медицинским услугам.Источник: https://censor.net.ua/n3177462

То есть украинцам запрещают даже добровольное медицинское страхование? Ну так то правильно, папуасам медицина ни к чему...
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Нет, просто государственные субвенции не должны подменяться добровольным страхованием.
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очевидно, їм сподобався метод захисту від інфекції шляхом ретельного нагляду за перетинаючими кордон туристами
зе ноу-хау
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Вони хоч бачили наші лікарні? А наші медпункти на заводах та фабриках? Це ж ніщо якщо порівнювати з тим що є в Польщі, Угорщині (працював там і знаю про що веду мову).
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Чем больше больных людей, тем больше продадут лекарств "Западные партнеры". Западные партнеры призвали Украину продолжить медреформу, не внося в нее существенных изменений - Цензор.НЕТ 9120
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Зачистка територии слугами в ожидании подачек от сороса. Нас спасет народовладдя где в каждой громаде свои суды,менты,прокуроры и слуги нана содержании громады.Все по договору между слугами и народовладдям. Податки уменьшатся в разы а превлекательность увеличится тоже в разы для платникив податку.
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тоесть министр здравоохринения должна оставатся на своем рабочем месте в "санжарах"?
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Один пацан (в житті ні бе, ні ме)
Шукав у барі бармена посаду.
Та якось переплутав резюме -
І раптом він пройшов в Верховну Раду.

Спочатку, бідний, знітився. Що? Як?
Збагнуть хотів діяльності основи.
Але почув: «Не смикайся, чувак!
У нас тут в Раді більшість випадкових»

І скоро хлопець той, здолавши страх,
На кнопки вправно тиснув прямо зранку,
У спікера читаючи в очах
Усі бажання, примхи, забаганки.
А що ж команда? Далі залюбки
Веде народ і пише в книзі долі.
І нам кричить: «Нє парьтєсь, чуваки!
Усе окей! Країна під контролем!»

Та все одно, дивлюсь тривожно в даль.
Туди, де мерехтить партійний парус.
І в серці то надія, то печаль,
І я, пробачте, парюсь, парюсь, парюсь…
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- Уляно, серце, відпусти! -
Блага народ.
- Лети в Детройт, під три чорти!
Ти - знак скорбот.
Ти - знак біди! Іди, іди
В свій USA!
І не вертайся вже сюди
Ти - жах людей!
- Why? Why? Чому? Трива банкет! -
Кричить Супрун.
- Я не піду! Ти - піпл бед!
Який пустун!
Який нахаба ти, май френд,
І хитрий вкрай!
Якщо ти Путіна агент,
Тоді вмирай!
- Я не агент, я хочу жить!
А ти - мій біль.
І смерть підходить кожну мить,
І звідусіль.
В обіймах клятих не души
Твоїх реформ!
Де було радісно душі,
Там нині морг.
- Вам тільки б їсти у теплі.
А тут наказ!
Щоб жити добре на землі,
Багато вас!
- А хто ж рокам поклав межу?
Скажи-но, пліз!
- От цього, дарлінг, не скажу -
То наш сюрприз.
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