 Западные партнеры призвали Украину продолжить медреформу, не внося в нее существенных изменений

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, об этом говорится в письме, подписанном представителями правительств Канады, Евросоюза, Великобритании, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству USAID, ВОЗ и Всемирного банка.
"На этом критическом этапе [перед стартом второй фазы медреформы] мы просим правительство продолжать внедрять запланированные этапы реформы, не внося существенных изменений в ее дизайн. Контрактирование услуг НСЗУ, которая финансируется за счет общих налогов и покрывает пакет определенных услуг, остается важной предпосылкой справедливого и эффективного распределения ресурсов", - сказано в этом письме.
Западные эксперты считают, что внедрение других механизмов финансирования, таких как медицинское страхование за счет отчислений с зарплаты или субсидированное добровольное медицинское страхование, пока преждевременно и плохо повлияет на равноправный доступ к медицинским услугам.
"Мы настойчиво призываем правительство избегать изменения курса реформы финансирования здравоохранения до того, как она даст ощутимые и устойчивые результаты", - сказано в письме.
Эксперты также призывают гарантировать ключевую роль Национальной службы здоровья в принятии решений по планированию и внедрении реформ в медицинской сфере.
Напомним, медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры).
С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране.
С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.
За месяц перед этим президент Владимир Зеленский неожиданно объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая будет анализировать медицинскую реформу. В нее вошли, в частности, директор Института сердца Борис Тодуров, директор Института трансплантологии Александр Усенко, экс-министр здравоохранения Украины, кардиохирург Илья Емец, врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Эта рабочая группа должна будет внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: финансировании, совершенствовании системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.
То есть украинцам запрещают даже добровольное медицинское страхование? Ну так то правильно, папуасам медицина ни к чему...
зе ноу-хау
https://youtu.be/BBkVme1KW1E
Шукав у барі бармена посаду.
Та якось переплутав резюме -
І раптом він пройшов в Верховну Раду.
Спочатку, бідний, знітився. Що? Як?
Збагнуть хотів діяльності основи.
Але почув: «Не смикайся, чувак!
У нас тут в Раді більшість випадкових»
І скоро хлопець той, здолавши страх,
На кнопки вправно тиснув прямо зранку,
У спікера читаючи в очах
Усі бажання, примхи, забаганки.
А що ж команда? Далі залюбки
Веде народ і пише в книзі долі.
І нам кричить: «Нє парьтєсь, чуваки!
Усе окей! Країна під контролем!»
Та все одно, дивлюсь тривожно в даль.
Туди, де мерехтить партійний парус.
І в серці то надія, то печаль,
І я, пробачте, парюсь, парюсь, парюсь…
Блага народ.
- Лети в Детройт, під три чорти!
Ти - знак скорбот.
Ти - знак біди! Іди, іди
В свій USA!
І не вертайся вже сюди
Ти - жах людей!
- Why? Why? Чому? Трива банкет! -
Кричить Супрун.
- Я не піду! Ти - піпл бед!
Який пустун!
Який нахаба ти, май френд,
І хитрий вкрай!
Якщо ти Путіна агент,
Тоді вмирай!
- Я не агент, я хочу жить!
А ти - мій біль.
І смерть підходить кожну мить,
І звідусіль.
В обіймах клятих не души
Твоїх реформ!
Де було радісно душі,
Там нині морг.
- Вам тільки б їсти у теплі.
А тут наказ!
Щоб жити добре на землі,
Багато вас!
- А хто ж рокам поклав межу?
Скажи-но, пліз!
- От цього, дарлінг, не скажу -
То наш сюрприз.