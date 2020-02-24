 Наемники РФ оборудуют новые огневые позиции для САУ и танков, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, на прошлой неделе противник увеличил интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке вопросов нанесения ударов по уточненным целям в глубине обороны Объединенных сил и огневой поддержки его передовых подразделений в условиях обострения обстановки.

"Российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок (САУ) и танков, создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций", - сказано в сообщении.

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