 Наемники РФ оборудуют новые огневые позиции для САУ и танков, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
В частности, на прошлой неделе противник увеличил интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке вопросов нанесения ударов по уточненным целям в глубине обороны Объединенных сил и огневой поддержки его передовых подразделений в условиях обострения обстановки.
"Российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок (САУ) и танков, создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций", - сказано в сообщении.
егослуги народа - они такие!
І, взагалі, йому "не має часу думати стратегічно", він Марусю перелякався.
круто рашистську воєнщину протролив
Министр обороны мог бы выйти с личной инициативой перед всеми СМИ и открыто обратиться к нации и рассказать о наших разведданных и о подготовке РФ к полномасштабному вторжению.
Поставить ЗЕ к необходимости самоопределиться - или ты будет и дальше пудрить мозги Украинцам или начнешь ударными темпами наращивать оборону страны.
Где давно обещанные батальоны территориальной обороны по всем областям? Их нет! Формально провели одни сборы на 1 неделю - показали как собрать и разобрать автомат и показали плакатики как оказывать первую помощь при ранении и распустили всех по домам. И это все?!...
Предположим, что он боится за рынок сбыта... И ?!? Что дальше?
Полиция слава богу задержала этих любителей "русского мира".