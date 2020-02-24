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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6670) членство в НАТО (369) Апаршин Иван (20)

 В военной стратегии Украины будет задокументирован курс на членство в НАТО, - глава оборонного директората ОП Апаршин

В течение двух-трех месяцев появится военная стратегия Украины, где будет задокументирован курс Украины на членство в НАТО, заявил генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины Иван Апаршин.

"Приобретение Украиной членства в НАТО - этот вообще вопрос сегодня не обсуждается. В ближайшее время указ президента, стратегия национальной безопасности и обороны, там также есть прямая ссылка, что конечная цель Украины - полноправное членство Украины в НАТО. В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев будет военная стратегия. Там также будет прямая норма относительно вступления Украины в НАТО", - сказал он на публичной дискуссии, посвященной годовщине внесения изменений в Конституцию, в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что стремления Украины к членству в Альянсе подтверждены практическими шагами.

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"Бюджет увеличен. Государственный оборонный заказ, хоть и с задержкой, уже сегодня принят. Сегодня опять-таки на уровне комитета будут некоторые внесены изменения...", - сказал Апаршин.

Также он сообщил, что Офис президента начал инспекционную проверку Министерства обороны и Вооруженных сил Украины по вопросу территориальной обороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3177454
 
 
 Топ комментарии
 
"... Задокументований рух до Нато" - Конституцію почитай.
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А но читает. Вот только когда служил и помогал одному полковнику в пенсне (ОНОтоле) розпродавать вооружение оперативного резерва, он читал в основном этикетки на бутылках спиртного, коим и заливал себя по самые ноздри.
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Рассказывали, что и Евроассоциацию не хотят, и безвиз не хотят. Угомонитесь уже. Главное, чтобы мы хотели. А главное, все для этого делали.
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"... Задокументований рух до Нато" - Конституцію почитай.
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А но читает. Вот только когда служил и помогал одному полковнику в пенсне (ОНОтоле) розпродавать вооружение оперативного резерва, он читал в основном этикетки на бутылках спиртного, коим и заливал себя по самые ноздри.
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В про те, кого вважати основною загрозою, вочевидь документувати не будуть. Бо на Бубочку пуцин образиться.
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Так зевладі же не вірять, тому приймайте що завгодно.
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У нас известных спецов много, даже из попередников. Поэтому в НАТО точно возьмут!
В готовящейся военной стратегии Украины будет задокументирован курс на членство в НАТО, - глава оборонного директората ОП Апаршин - Цензор.НЕТ 2202
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Візьмуть, але тоді, коли прийде українська влада.
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А излишки имущества в армии уже подсчитали? Апарыш большой специалист в этом вопросе...
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Краще б замість стратєгії розповів, що там поробляють Грім-2. Міф це, чи реальність.
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Теперь уже скорее все миф...был бы Турчинов...могло стать реальностью...
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Так а шо до этого было задокументировано? Или Осел решил шо то было не то а теперь оно то?
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Тепер казатиме що це він повів Україну до НАТЬІ. Звичайний плагіат Брехуна оманського.
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будет / Но золотую жилу советник слуги народа Коломойского уже застолбил и уже разрабатывает. На балансе Минобороны 530 тыс. га земли, из них 270 тыс. избыточных, - советник Зеленского Апаршин.10.05.19
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Обещанного 3 года ждут, так что после Зеленского ната.
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Вчасно похмеляється і прокапується. Досвідчений.
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если нас там не хотят, то хоть на лбу напишите....
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Рассказывали, что и Евроассоциацию не хотят, и безвиз не хотят. Угомонитесь уже. Главное, чтобы мы хотели. А главное, все для этого делали.
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кто рассказывал???, 5-й канал???)))
Франция и Германия: не верьте кандидатам, обещающим скорое вступление Украины в ЕС и НАТО

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/02/7/7092537/
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крокодилы тоже летают, только низко,низко
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Разрабатывают стратеги- слуги гражданина Израиля Коломойского, друга путинской проститутки по вызову Нетаньяхи. Главнокомандующий -четыреждыуклонист, и Хомчак,
начальник Генерального штаба потому что «У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским»
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Что бы защитить страну курс на РВСН и ОМП надо.
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Что-то я ни черта не понял. Вроде ж как еще при Порошенко курс официально в Конституции закрепили. на кой ляд эту тему мусолят? Я мож не догоняю чего, выглядит как переливание из пустого в порожнее на заслугах прошлой власти.
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Після двох па в бік московії, треба зробити одне в інший бік.
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поначалу нужно перестрелять торговые представительства с кацапией
определить доктрину обороны или наступательных действий
а потом и в нато возьмут
эти зелепурые выпердыши кроме как с хаты продать мамкино золото - нихера и неумеют
шо нарки опиумные
и еще стратегии затевают...
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=Прикрасні= коментарі по питаннях державності. Та ми з такими думками і висказуваннями хіба в НАТО попадем чи до Росії приеднаемось. Нас уже ні там ні там неждуть. Просто бовтаемось а до берега пристать не можем. Ми ж ненавидем друг друга і тільки пакості розповсюджуем а конкретики ніякої немаем. Зхаменіться люди добрі як будем себе протиставляти інтересам більшості держав то розірвуть нас як мавпа газету. Про наш безлад в державі що тільки непишуть у ЗМІ. Нам потрібний мир щоб іти до розвитку держави і покращення соціальної сфери. а без миру нічого небуде. З повагою пенсіонер
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Пишить вже краще російською, не знущатесь над мовою і собою, пенсионер не винен що ому забороняли вчити українську.
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