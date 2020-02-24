 В военной стратегии Украины будет задокументирован курс на членство в НАТО, - глава оборонного директората ОП Апаршин

"Приобретение Украиной членства в НАТО - этот вообще вопрос сегодня не обсуждается. В ближайшее время указ президента, стратегия национальной безопасности и обороны, там также есть прямая ссылка, что конечная цель Украины - полноправное членство Украины в НАТО. В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев будет военная стратегия. Там также будет прямая норма относительно вступления Украины в НАТО", - сказал он на публичной дискуссии, посвященной годовщине внесения изменений в Конституцию, в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что стремления Украины к членству в Альянсе подтверждены практическими шагами.
"Бюджет увеличен. Государственный оборонный заказ, хоть и с задержкой, уже сегодня принят. Сегодня опять-таки на уровне комитета будут некоторые внесены изменения...", - сказал Апаршин.
Также он сообщил, что Офис президента начал инспекционную проверку Министерства обороны и Вооруженных сил Украины по вопросу территориальной обороны.
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https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/02/7/7092537/
начальник Генерального штаба потому что «У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским»
определить доктрину обороны или наступательных действий
а потом и в нато возьмут
эти зелепурые выпердыши кроме как с хаты продать мамкино золото - нихера и неумеют
шо нарки опиумные
и еще стратегии затевают...