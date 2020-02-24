 Адвокаты Порошенко обжаловали "силовой привод" в Апелляционном и Печерском судах, СБУ, Офисе генпрокурора и Высшем совете правосудия

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

Адвокаты подчеркивают, что юридическая ничтожность решения будет доказана законным путем - через обжалование как минимум в 5 инстанциях.

"Первое заявление подано в Службу безопасности Украины о преступном вмешательстве в автоматизированную систему распределения судебных дел. Только такое вмешательство могло "распределить" это дело, в частности, одиозному судье Сергею Вовку, который давно связан с соратником Януковича Андреем Портновым", - отметил адвокат Головань.

Второе заявление подано в Офис Генерального прокурора, в частности, относительно нарушения следователем ГБР территориальной подсудности. По словам Голованя, местонахождение ГБР в Шевченковском районе доказывают не только Гугл-карты, но и три судебных решения. Однако, как отмечают адвокаты, продолжая сомнительные традиции своего экс-руководителя Романа Трубы, ГБР упорно ходит за нужными постановлениями именно в "придворный" Печерский суд.

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Кроме того Офису Генпрокурора сообщено, что постановления Печерского суда вынесены на основе запроса руководителя несуществующего подразделения ГБР. Как известно, Указом Президента Зеленского с начала года утверждена новая структура ГБР. Соответственно, третьего следственного отдела Первого управления досудебных расследований в ней нет. Поэтому "начальник" этого фантомного отдела господин Корецкий не имеет никаких законных полномочий на какие-либо следственные действия.

Еще одно заявление подано в Высший совет правосудия. Как известно, процедура судебного разбирательства в отношении народных депутатов Украины, предусмотренная в Уголовном процессуальном кодексе, требует личного присутствия в суде народного депутата Украины. В то же время судьи Печерского суда принимали эти решения в атмосфере повышенной секретности. Петр Порошенко не был уведомлен об этом заседании, как того требует закон, и не присутствовал на нем.

По словам адвоката, заявление о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушении требований УПК о личном присутствии народного депутата Украины на судебном заседании подано и в Ареляционный суд Киева.

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И еще одно заявление с требованием пересмотреть решения как неправосудные подано в Печерский районный суд.

Также в сообщении обращается внимание на то, кто первым стал источником информации об определении Печерского суда и обнародовал фрагменты скан-копий судебных решений. Это был народный депутат из президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Как следует из так называемых "пленок Трубы", подлинность которых была доказана независимыми иностранными экспертами, непосредственные указания руководству ГБР на организацию политических преследований Петра Порошенко давали руководители Офиса президента Зеленского", - сказано в сообщении.

""ЕС" отмечает, что политические преследования в Украине являются недопустимыми. Грубые нарушения закона, использование правоохранительных органов для сведения политических счетов с лидером оппозиционной партии свидетельствуют о слабости нынешней власти перед внутренними и внешними вызовами, и создают угрозу национальной безопасности Украины.

Атаки на Петра Порошенко имеют целью отвлечь внимание общества от несостоятельности нынешней власти эффективно реагировать на вызовы безопасности, эффективно управлять экономикой и выполнять свои щедрые предвыборные обещания", - сказано в сообщении пресс-службы "ЕС".

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