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Все про:Порошенко (17998) Европейская Солидарность (268) Головань Игорь (35)

 Адвокаты Порошенко обжаловали "силовой привод" в Апелляционном и Печерском судах, СБУ, Офисе генпрокурора и Высшем совете правосудия

Команда адвокатов пятого президента Украины, лидера партии "ЕС" Петра Порошенко считает решение о приводе, принятое одиозным Печерским судом, политическим. Более того - надиктованным в Офисе президента Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

Адвокаты подчеркивают, что юридическая ничтожность решения будет доказана законным путем - через обжалование как минимум в 5 инстанциях.

"Первое заявление подано в Службу безопасности Украины о преступном вмешательстве в автоматизированную систему распределения судебных дел. Только такое вмешательство могло "распределить" это дело, в частности, одиозному судье Сергею Вовку, который давно связан с соратником Януковича Андреем Портновым", - отметил адвокат Головань.

Второе заявление подано в Офис Генерального прокурора, в частности, относительно нарушения следователем ГБР территориальной подсудности. По словам Голованя, местонахождение ГБР в Шевченковском районе доказывают не только Гугл-карты, но и три судебных решения. Однако, как отмечают адвокаты, продолжая сомнительные традиции своего экс-руководителя Романа Трубы, ГБР упорно ходит за нужными постановлениями именно в "придворный" Печерский суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Значительную часть уголовных производств ГБР следует выбросить на помойку из-за их неправосудности, - адвокат Порошенко Головань. ДОКУМЕНТ

Кроме того Офису Генпрокурора сообщено, что постановления Печерского суда вынесены на основе запроса руководителя несуществующего подразделения ГБР. Как известно, Указом Президента Зеленского с начала года утверждена новая структура ГБР. Соответственно, третьего следственного отдела Первого управления досудебных расследований в ней нет. Поэтому "начальник" этого фантомного отдела господин Корецкий не имеет никаких законных полномочий на какие-либо следственные действия.

Еще одно заявление подано в Высший совет правосудия. Как известно, процедура судебного разбирательства в отношении народных депутатов Украины, предусмотренная в Уголовном процессуальном кодексе, требует личного присутствия в суде народного депутата Украины. В то же время судьи Печерского суда принимали эти решения в атмосфере повышенной секретности. Петр Порошенко не был уведомлен об этом заседании, как того требует закон, и не присутствовал на нем.

По словам адвоката, заявление о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушении требований УПК о личном присутствии народного депутата Украины на судебном заседании подано и в Ареляционный суд Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова готова встретиться с Портновым, но отказывает во встрече по производствам, где он фигурирует, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

И еще одно заявление с требованием пересмотреть решения как неправосудные подано в Печерский районный суд.

Также в сообщении обращается внимание на то, кто первым стал источником информации об определении Печерского суда и обнародовал фрагменты скан-копий судебных решений. Это был народный депутат из президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Как следует из так называемых "пленок Трубы", подлинность которых была доказана независимыми иностранными экспертами, непосредственные указания руководству ГБР на организацию политических преследований Петра Порошенко давали руководители Офиса президента Зеленского", - сказано в сообщении.

""ЕС" отмечает, что политические преследования в Украине являются недопустимыми. Грубые нарушения закона, использование правоохранительных органов для сведения политических счетов с лидером оппозиционной партии свидетельствуют о слабости нынешней власти перед внутренними и внешними вызовами, и создают угрозу национальной безопасности Украины.

Атаки на Петра Порошенко имеют целью отвлечь внимание общества от несостоятельности нынешней власти эффективно реагировать на вызовы безопасности, эффективно управлять экономикой и выполнять свои щедрые предвыборные обещания", - сказано в сообщении пресс-службы "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Головань о "силовом приводе"

Источник: https://censor.net.ua/n3177451
 
   
 Топ комментарии
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полагаю Бубочку Именем Украина за граты кинут и без решения Пагорбного судика имени Портнова Андрюши которого скоро но Портнова "сольют в унитаз"этот дефективный идиот хоть и еврей но не догнал что вписавшись в такие разборки он уже никому не нужен и стал опасным свидетелем и участником схематоза Кремль его уже сбросил под стол... Зеля пока с ним играется хотя после ухода Богдана Портнов даже на портняки не сгодится короче шобла мутная мутит и сама себя замутила до потери ориентации в пространстве и времени...
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А ще й синуля Михайлик у Лондоні недавно підсобив Адвокаты Порошенко обжаловали "силовой привод" в Апелляционном и Печерском судах, СБУ, Офисе генпрокурора и Высшем совете правосудия - Цензор.НЕТ 1564
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Поверніть Порошенко- ви ж не самогубці!
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Не хоче добровільно? За вухо - і в ГБР. Закон один для всіх.
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зелена дрисня кинула своєму шакалячому лохторату кістку, бо дуже вже їм хотілося порошенківської крові
нема що пред'явити, так хоч під конвоєм привести
мерзота
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Чому ішак тоді не сидить за ухиляння від військового обов"язку? Закон один для всіх. Чи ніт?
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ти такий законнік - ета што-та!
прямо острівець законності у морі зеленої дрисні!
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А в чем, собственно, проблема?
Если человек плюет на законы Украины, его доставят куда надо принудительно.
В чем вопрос?
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Де, твою ковіньку, звіт і декларація про оманський візит? Це прямий кримінал.
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Какойты странный "законодиндлявсех"
Почему-то он не действует на Портнова, для которого суд установил, что он 5лет был в командировке,
почему-то этот закон не действует на Трубу после того как Трубу прорвало,
почему то этот закон не подействовал на Баканова, у которого жена с российским паспортом,
почему то этот закон....
Список такой длинный, что каждый может его продолжить
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Хватит толерасничать - пора этот зебильный сброд давить!
Быдло слов не понимает, оно понимает только боль и страх...
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Валяться справи, сосуть із пальця нові, а нарід кричить - Распні єго!
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Крысы кремля думают поймали Господа за бороду. Адвокаты Порошенко обжаловали "силовой привод" в Апелляционном и Печерском судах, СБУ, Офисе генпрокурора и Высшем совете правосудия - Цензор.НЕТ 3633
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у Пороха явно толще, чем у зелупкинда...
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эта мелочная мстительность индикатор слабости зе-влады. ни одного дела без зашквара сделать не могут.
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В бан ,рюзьге
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- святий Петро не може бути винуватий !
- чому?
- бо так.
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Так що там з поїздкою в Оман!? Це були зрада і корупція чи просто корупція? Іде слідство?
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А на х*я мне это нужно? Сироту обидели бл... Адвокаты Порошенко обжаловали "силовой привод" в Апелляционном и Печерском судах, СБУ, Офисе генпрокурора и Высшем совете правосудия - Цензор.НЕТ 1643
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Если бы люди, которые были на Майдане, думали о америках, они бы на Майдан не вышли. Они там боролись и за права ваших детей, которых избивали на Майдане, а вы, гниды решили их теперь предать?
Но, как, известна судьба предателей, бывает незавидна.
Вас тянет присоединится к расеюшке? Ну так ваши дети потом будут охранять расейские кордоны где-нибудь на китайской границе,воевать в сириях и гибнуть в мирное время от дедовщины, а она в расеюшке покруче. И кочевряжится они как в Украине не будут. Москва слезам не верит
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Бубочка обкакалась.
Адвокаты Порошенко обжаловали "силовой привод" в Апелляционном и Печерском судах, СБУ, Офисе генпрокурора и Высшем совете правосудия - Цензор.НЕТ 1535
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та у цьому Ватікані ж мочуть усіх підряд!
гибле місце
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Хоча... якщо згадати сімейку Борджіа...
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В спам, рюзьге.
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- Петро Олексійович, телеглядачі цікавляться, які ваші улюблені передачі?
- Ну там чай, згущонка, сигарети.
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Щоб в Україні платити іпотеку, треба торгувати наркотиками чи зброєю, - Гончарук
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Смищно. Тебе бы в передачу "Рассмеши гномика".
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Да нет, свин просто завизжал. "А воровал ты её па савецким законам?"
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Похоже что порошенко Зеленского посадит а не наоборот
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Там уже прокурор в США копает под Зе замешан осел в грязи коломойского
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Как только он слетит с трона, ему просто надо просто очень быстро тикать, бо там нарушений закона - мама не горюй, не говоря уже про оманы
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Один танцует в Лондоне с россиянами и подпевает, РОССИЯ В ЛОНДОНЕ.
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Святым закон не писан.
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еще один кремлевский палится за хлу
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один против 73% лохов зелени теперь прети на него
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У цієї падалі іншої мети не має, ніж переслідувати Пороха. Армією не займаються, війска відводять. Бюджет не виконують, нормально евакуювати українців з Китаю не можуть. Тільки за Порохом та ветеранами АТО та волонтерами ганяються. Сенс їхного існування.
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Бо інакше нарід згадає, що хоче хліба, а не тільки видовищ.
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Личная неприязнь Бени Каламойского через и.о. Голобородько и далее печерский суд - это триумф правосудия зеленой челяди ! Шо делать? Кругом одни юрысты.
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Я не розумію Пороха, чому він іще тут із цим диким народом, для якого він стільки зробив?
А бидло обрало блазня. Думаєте, ваша хата скраю залишиться?
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Команда адвокатів пана Порошенко
вважає рішення про привід, ухвалені одіозним Печерським судом, політичними. Більше того - надиктованими в Офісі президента Зеленського. Їхня юридична нікчемність очевидна і буде доведена законним шляхом
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Чет поскромничали адвокаты. даже в ООН, ОБСЕ ... (да кучу куда не обжаловали). Наверно вторым этапом туда обжалуют .
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Що ж там в палатці шарія роздають. І от що скажу, профі! Газета добротна 12 стор. Тираж по Одесі лиш гляньте. Все з урахуванням регіональних особливостей і проблем наріду місцевого. Шаріївці білі-пушисті, тимурівці, мочать зе, шарій -месія. Адвокати Порошенка оскаржили "силовий привід" в Апеляційному та Печерському судах, СБУ, Офісі Генпрокурора та Вищій раді правосуддя - Цензор.НЕТ 6495 Адвокати Порошенка оскаржили "силовий привід" в Апеляційному та Печерському судах, СБУ, Офісі Генпрокурора та Вищій раді правосуддя - Цензор.НЕТ 3652Адвокати Порошенка оскаржили "силовий привід" в Апеляційному та Печерському судах, СБУ, Офісі Генпрокурора та Вищій раді правосуддя - Цензор.НЕТ 8346Адвокати Порошенка оскаржили "силовий привід" в Апеляційному та Печерському судах, СБУ, Офісі Генпрокурора та Вищій раді правосуддя - Цензор.НЕТ 1269
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Смотрите.....петя даже фабрику свою назвал "Рашен" - в переводе с аглицкого означает "руский", сыночек его в Лондоне отжигает с рускими и по-руски.....но патриот! пАТРИОТ ЖЕ! А ВЫ ЕГО НА ДОПРОС.....тОМАСА НА ВАС НЕТ и КРЕСТА НА ВАС НЕТУ.....
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Я дам тобі іншу версію - рошен переводиться івріта як цар царів, а оскільки Порошенко - це Вальцман (хоча євреїв з таким прізвищем існує на Землі в одному екземплярі), то можеш штовхати симітську тему - від цього у зелебобіків не добавиться мізків і не відбавить, хоча відбавляти там нічого.
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И ТЫ порошенко не любишь....евреем его выставить хочешь.... ничего у вас не получится, порошенко вас в.....т и высушит всех вместе и по отдельности.... он Патриот! ясно?
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То есть, шмурдяк бабла занёс во все дыры? Жуйте сопли и дальше. "Правоохоронці" сраные...
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