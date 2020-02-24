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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госбюджет (739) доходы (508) Кабмин (11644) план (128) Счетная палата (135)

 Госбюджет недовыполнен по доходам на 37,8 млрд грн, - Счетная палата опровергает цифры в отчете Кабмина

Основная причина невыполнения доходов - низкое качество макроэкономического прогноза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты, об этом заявил Валерий Пацкан, комментируя отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году.

"Счетная палата ознакомилась с Отчетом. И в пределах нашей компетенции имеем несколько комментариев по отдельным достижениям правительства в 2019 году ", - сказал он.

По его словам, в отчете правительства отмечено, что выполнение утвержденного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" показателя доходной части государственного бюджета составило 99,1%.

"Однако выполнение плана доходов, с учетом изменений, внесенных распорядителями бюджетных средств, составило 96,3%. Невыполнение плана доходов на 37,8 млрд грн является крупнейшим с 2015 года. И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет, в частности уменьшение доходов государственного бюджета на 20,1 млрд грн", - сказал глава Счетной палаты.

Также он отметил, что доходную часть госбюджета удалось наполнить за счет заранее оплаченных налогов.

"Например, в декабре 2019 года сумма наперед уплаченных налогов увеличилась на 9,4 млрд грн. В декабре 2018 показатель был 3,9 млрд грн", - заявил Пацкан.

Он подчеркнул, что основная причина невыполнения доходов - низкое качество макроэкономического прогноза, о чем Счетная палата неоднократно отмечала.

По словам Пацкана, в отчете правительства также утверждается об уменьшении расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. "Если сравнить с 2018 годом, то на самом деле расходы на обслуживание государственного долга в 2019 году выросли на 3,8 млрд грн, или 3,3%", - объяснил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177450
 
 
 Топ комментарии
 
Розрахункова палата порохоботи, звільнити їх всіх, призначити прибиральницю з кварталу.
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Так реформы в турборежиме!
Госбюджет недовыполнен по доходам на 37,8 млрд грн, - Счетная палата опровергает цифры в отчете Кабмина - Цензор.НЕТ 9438
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клоуны и самокатчики против финансистов. Кто прав, если у первых должность выше?
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Сказали рост значит рост. И нечего тут. Успехи то колоссальные.
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Учитывая, что по итогам 2019 года украинцы переплатили авансом в бюджет почти 40 миллиардов гривен, то ситуация еще хуже. Они это называют "правильным администрированием".

https://lenta.ua/ukraintsy-pereplatili-v-byudzhet-pochti-40-milliardov-griven-38620/
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можно подумать что это и без палаты не видно
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Розрахункова палата порохоботи, звільнити їх всіх, призначити прибиральницю з кварталу.
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Основная причина невыполнения доходов - низкое качество макроэкономического прогноза / выше качество макроэкономического прогноза -выше доходы
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А чего другого вы ожидали от правительства которым руководит чел у которого ума хватало только на то что бы работать статистом на Интере?
Чел у которого вообще нет ни каких достижений...нет ничего...оно пустое место...
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Ось почему слуги Осла так усиленно пропихивают продажу земли. Только так Кловун сможет остаться у власти, продавая украинскую землю - последний актив.
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Зеленые -ВСЕГДА врут! Не было за каденцию Зе ни одного сообщения от них,где не было бы вранья. Одно вранье забивает предидущее. Так и живем год уже.
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Іншого й нечекали від гончмурика...!
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Китайцы не отдают инстаняше собаку для вывоза. В Китае законы по вывозу животных более жесткие. А учитывая эпидемию коронавируса, вывоз животных запрещен. А если Китай не отдаст собачку, то что? Войну Зеленский объявит?
Инстаняша решила попиариться на собачке, Шарий на инстаняше, Зеленский на всем этом. Сейчас еще Ахметов туда влез. При этом в Китае сейчас около 10 тысячи Украинцев. @Володимир Зеленський а вы точно президент страны?(с)
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Все побудовано на брехні і піару. Клоуни тільки так можуть жити і працювати.
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Если ,это правда ,то это называется служебный подлог! Есть статья в УК.
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Не той випадок, там ті відсотки можна крутити в різні боки, скаже що не то мав на увазі.
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давненько Главзебил на тесле не рассекал. Как думаете, зебилы, после очередного катания Осла Оманского на машинке экономика пойдет вверх?
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Тесла была богдановская. Так что теперь экономике точно кирдык, больше Богдан свою машинку не даст.
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Як казав Попандопуло з одного фільму "Я собі іще намалюю.... 37,5 або навіть і 100 млрд.гривень".
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