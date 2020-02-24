 Госбюджет недовыполнен по доходам на 37,8 млрд грн, - Счетная палата опровергает цифры в отчете Кабмина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты, об этом заявил Валерий Пацкан, комментируя отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году.

"Счетная палата ознакомилась с Отчетом. И в пределах нашей компетенции имеем несколько комментариев по отдельным достижениям правительства в 2019 году ", - сказал он.

По его словам, в отчете правительства отмечено, что выполнение утвержденного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" показателя доходной части государственного бюджета составило 99,1%.

"Однако выполнение плана доходов, с учетом изменений, внесенных распорядителями бюджетных средств, составило 96,3%. Невыполнение плана доходов на 37,8 млрд грн является крупнейшим с 2015 года. И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет, в частности уменьшение доходов государственного бюджета на 20,1 млрд грн", - сказал глава Счетной палаты.

Также он отметил, что доходную часть госбюджета удалось наполнить за счет заранее оплаченных налогов.

"Например, в декабре 2019 года сумма наперед уплаченных налогов увеличилась на 9,4 млрд грн. В декабре 2018 показатель был 3,9 млрд грн", - заявил Пацкан.

Он подчеркнул, что основная причина невыполнения доходов - низкое качество макроэкономического прогноза, о чем Счетная палата неоднократно отмечала.

По словам Пацкана, в отчете правительства также утверждается об уменьшении расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. "Если сравнить с 2018 годом, то на самом деле расходы на обслуживание государственного долга в 2019 году выросли на 3,8 млрд грн, или 3,3%", - объяснил он.

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