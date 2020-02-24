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Все про:Нацполиция (10988) убийство (5512) Запорожская область (740)

 Житель Запорожской области зарубил топором двух женщин и сжег их тела

Работники Ореховского отделения полиции установили личность злоумышленника, который в ходе внезапно возникшей ссоры совершил убийство двух женщин. После чего тела поджег. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

23 февраля в 11:05 в Ореховское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от жителя села Преображенка 1982 года о том, что 22 февраля ушли из дома и не вернулись его мать 1960 года и жена 1987 года рождения.

Также, 23 февраля в Ореховское отделение полиции поступило сообщение о том, что на свалке в селе Преображенка обнаружены обгоревшие останки человеческого тела.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции. 

Правоохранители установили, что 22 февраля около 10:00 на свалке при сборе металлолома между местным жителем 1989 года рождения и двумя женщинами, его односельчанками, возникла ссора. Мужчина схватил топор и ударил молодую женщину по голове, а потом чтобы избавиться от свидетеля событий, нанес несколько ударов и старшей женщине. От полученных травм обе скончались на месте. Далее чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег тела.

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"Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование", - рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области Василий Чернета.

Всего с начала года сотрудники запорожской полиции раскрыли 11 умышленных убийств.

Напомним, что запорожские оперативники задержали группу подозреваемых в совершении квартирных краж на территории города и соседней области.

Источник: https://censor.net.ua/n3177449
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и какой смысл кормить 15 лет его? Поспособствовать в получении паспорта Мордора и отпустить туда,без права пересекать украинскую границу пожизненно.И так всех убийц,маньяков и остальных кто пожелает.
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І це ще вірус не почав вирувати по справжньому!
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І це ще вірус не почав вирувати по справжньому!
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Хто більш-менш давно на форумі, той прочитає заголовок новини трохи інакше:

Житель Запорожской области гризодубировал двух женщин и сжег их тела
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Ну и какой смысл кормить 15 лет его? Поспособствовать в получении паспорта Мордора и отпустить туда,без права пересекать украинскую границу пожизненно.И так всех убийц,маньяков и остальных кто пожелает.
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Кацапня внесе його на обмін , вони у Козлостані ******* таких пасажирів )
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Это жесть! Металлолом на свалке не поделили. Люди в скотов превратились
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Не трогайте животных... они на такое не способны, уверяю. Это только представители Хомо могут
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там какя-то аномалия, сильно много уродов
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По простому могу сказать как это называется, примитивный бандитизм на самом нижнем уровне. Результат недореформ и низкой социальной планки большинства населения. Плюс катастрофическая ситуация с кадрами в недополиции. Просто некому проводить профилактику с людьми. Соцслужбы ложили х...р на работу с бедным сословием. Местным властям так вообще насрать на людей, главное по выгодней аткат отбрить. Вот люди остаются со своими проблемами сами. Работы нет, а если и есть то за копейки или спасибо. И начинается война за метал, бутылки, картон...
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это они еще не научились обьединяться и не вооружились.....
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правильно сказав але не додав. Ми за площею звалок дорівнюємо такій не маленькій країні, як Люксембург (де сміттєзвалищ в природі не існує) і після всіх тих пожеж під Львовом і не тільки. Жодного руху. Хоча пригадую, свого часу данці цікавились тим щоб побудувати пару ******** переробних заводів але оце: "Местным властям так вообще насрать на людей". Так нічому нас і не вчить і замість нових робочих місць ми отримуємо нових вбивць...
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На самом деле все закончится во всех исторических красках. Более успешные и сильные займут нашу территорию. Со свалками, без, это не важно. Они смогут решить эти вопросы. А население Украины просто растворится. Кто более проворней просто уедут. Другие вымрут от болезней или погибнут все в той же борьбе за выживание, как вот это две особы от рук собрата с топором (это пример, методов много). Других ассимилируют. Кто начнет сопротивляться (таких будет не так уж и много) просто ликвидируют (пример - УПА). И времени не так уж и много у нас осталось. Яркий пример деградации Новые Санжары.
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