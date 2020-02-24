 Житель Запорожской области зарубил топором двух женщин и сжег их тела

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

23 февраля в 11:05 в Ореховское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от жителя села Преображенка 1982 года о том, что 22 февраля ушли из дома и не вернулись его мать 1960 года и жена 1987 года рождения.

Также, 23 февраля в Ореховское отделение полиции поступило сообщение о том, что на свалке в селе Преображенка обнаружены обгоревшие останки человеческого тела.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции.

Правоохранители установили, что 22 февраля около 10:00 на свалке при сборе металлолома между местным жителем 1989 года рождения и двумя женщинами, его односельчанками, возникла ссора. Мужчина схватил топор и ударил молодую женщину по голове, а потом чтобы избавиться от свидетеля событий, нанес несколько ударов и старшей женщине. От полученных травм обе скончались на месте. Далее чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег тела.

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"Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование", - рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области Василий Чернета.

Всего с начала года сотрудники запорожской полиции раскрыли 11 умышленных убийств.

Напомним, что запорожские оперативники задержали группу подозреваемых в совершении квартирных краж на территории города и соседней области.