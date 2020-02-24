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 "Россия делает из Крыма маленький Афганистан": оккупанты предлагают выращивать на полуострове опийный мак

В оккупированном Крыму задумались о выращивании наркосодержащих растений, в частности – опийного мака.

"Проректор" по внешним связям "Крымского федерального университета" Михаил Сергеев предложил выращивать на оккупированном полуострове наркосодержащие растения, поскольку опиаты и каннабиоиды растительного происхождения используют в медицине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Многие страны уже задумались о том, чтобы прекратить выращивать сады в большом количестве, а производить опиоидные маки. Если учесть то, что сейчас в законодательство России вносятся изменения и то, что в Крыму организуется биотехнологический комплекс, республика могла бы претендовать на лидирующие позиции в стране по данному направлению", – заявил он.

В оккупационном "министерстве сельского хозяйства Крыма" пока публично не комментировали заявление "проректора" "КФУ".

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Изменения в российском законодательстве, о которых упомянул Сергеев, касаются федерального закона № 168-ФЗ, который отменил запрет на выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях. Соответствующий законопроект вынесли на рассмотрение российской Госдумы в начале 2019 года, 3 июля 2019 года закон подписал российский президент Владимир Путин.

В пояснительной записке к документу сообщается, что девять из десяти компаний, производящих препараты опия, находятся "в юрисдикции государств, применивших к России санкции". По мнению авторов закона, в рамках импортозамещения предполагается организация "полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений": культивирование мака с высоким содержанием алкалоидов опия, переработка маковой соломы и производство наркотических лекарственных препаратов.

Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией прогнозов Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины Андрей Федоренко высказал мнение, что дефицит воды вынуждает искать в Крыму новые сельскохозяйственные культуры, устойчивые к недостатку влаги.

"Думаю, там выбор небольшой: или эти земли превратятся в пустыню, или они будут искать альтернативные пути, чтобы хоть как-то эту пустыню использовать. В Крыму нет особого выбора, потому что земля становится непригодной для выращивания чего-либо. Раньше на полуострове даже выращивали рис, теперь рисовая отрасль полностью утрачена. Поэтому приходится искать какую-то альтернативу, или просто оставлять эту землю пустынной", – сказал Андрей Федоренко.

"Крымский эколог" Маргарита Литвиненко опасается, что выращивание опийного мака на оккупированном полуострове чревато рядом проблем.

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"Даже в СССР прекращали выращивание мака из-за невозможности охранять плантации и пресекать незаконную торговлю. Мак дичает, но на солоноватых почвах будет расти хорошо. Но при таком высоком уровне наркозависимости, которая наблюдается сейчас в Крыму, полуостров может стать меккой наркоманов", – сказала Литвиненко.

Украинский юрист-международник Борис Бабин в комментари высказал мнение, что изменения в российском законодательстве, касающиеся производства наркотических препаратов из собственного сырья, были сделаны для нужд российской армии.

"Нужно понимать, откуда такое внезапное внимание к проблемам медицины. Как известно, опиаты применяются как обезболивающее средство, но это мало интересует правительство России. Зачем такие шаги? В случае вооруженных конфликтов нужно большое количество опиатов, поскольку они необходимы не только в гражданской, но и в военной медицине. Наращивание производства опиатов любой спецслужбой мира рассматривается как подготовка страны к войне. Когда вы накапливаете запас обезболивающих, значит, вы готовитесь к тому, что будете массово их применять", – заявил Бабин.

Он отметил, что российская наука вряд ли готова к массовому синтезу качественных аналогов обезболивающих для нужд военных, поэтому "они возвращаются к дедовским способам".

"Скорее всего, Россия понимает, что в случае какой-либо эскалации она попадет под эмбарго на поставки опиатов, и они хотят нарастить у себя производство и самим выращивать опиумный мак. Такая часть политики милитаризации России, не могла не отразиться на Крыме. На оккупированной территории наиболее рьяные коллаборанты, которые пытаются угадать любое дуновение сверху, активно поддерживают идею выращивания опийного мака. Но эта специфическая культура в Крыму никогда массово не выращивалась, для этого надо полностью создавать инфраструктуру", – заявил эксперт.

Борис Бабин подчеркнул, что подобные инициативы являются последствием милитаризации экономики России, которая отражается и на аннексированном полуострове.

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"Результат достаточно характерен: из Крыма фактически делают Афганистан. Такой маленький Афганистан для производства опийного мака на потребу российской армии. Вот зачем россиянам был нужен Крым, чтобы там выращивать опиумный мак. Как выяснилось, больше ни для чего они его приспособить не могут", – добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3177447
 
 
 Топ комментарии
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Есть знакомые наркоши, он ( мак ) там выращивался не один год.
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Чому б ні?
Хто не знає, що наркоторгівля і торгівля зброєю це найбільш прибуткові сфери діяльності?
В нас вони поза законом... Так простіше не платити податки.
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...вот заживет расея теперь!..к боярке паленой , бонбам ядреным, соломки еще, опием пропитанной ... ломанется народ расейский на сбор урожая.. "Россия делает из Крыма маленький Афганистан": оккупанты предлагают выращивать на полуострове опийный мак - Цензор.НЕТ 1728 "Россия делает из Крыма маленький Афганистан": оккупанты предлагают выращивать на полуострове опийный мак - Цензор.НЕТ 1728 "Россия делает из Крыма маленький Афганистан": оккупанты предлагают выращивать на полуострове опийный мак - Цензор.НЕТ 1728...
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Опійний мак не "росте" на солончаках, а є "засухо- і солестійкою" культурою... Йому не треба багато води... Більш того, "наріки" вважають, що якщо мак добре поливать, то він росте більший, дає багато насіння, але "герич" з нього слабіше "вставляє"... Не знаю, чи правда, сам не перевіряв, але така думка існує...
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Хватит называть их Россией.Надо переименовать в ТКК(Тайная канцеллярия Кремля),где с 1927г.сидят сталиняно(двойник)-микояны и где нет русских.Чем они занимаются?-все видят.Например в Дагестанском ИндоПэриджане выше р. Самура есть река Гюль Гары(смеющиеся старухи пер.с одэри-азэри) т.е. 3 старухи греческие Парки(Пэриджан=Персия=Греции).Они одну букву поменяли и стало Гюль Гери-смейся назад.Вот чем зан-ся ТКК или храмы одэрские в АлаБее(Алеппо Шама) переим.в арабохайские.День образования ТКК 1927г.Пусть отмечают.
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У тебя сосед по палате не наполеон ли случайно?
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Парки-3 СМЕЮЩИЕСЯ СТАРУХИ.Завтра 2-й костер праздника Бизанта=Масленница=Ноуруз=Луперкалии.Он посвящен ЮхуУлу-Сон древний (Кибела=ЮхуБэйУлу=ЛАВРА).имп.КалиГула(ГюльАга).
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Вот это учения там будут проводить! Этой армии точно весь мир бояться будет
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Нащо ім той опіум ? Вони вже 20 років на наркоті всі живуть
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увидели что насырова восстановили, и тут в голове щелкнуло
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хм..Опуская тему Крыма, вообще как бы логично. Поставки легального сырья в РФ шли в основном из Австралии, Испании, Великобритании и США, а как известно эти страны обложили рашку санкциями. Короче, чтобы полный цикл фармпроизводства был в РФ.
Австралия кстати крупнейший в мире производитель маковой соломы для мед. целей. Испания второй.
И да, я читал что планировалось использовать земли в Астраханской области. как на самом деле - хз
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Любой мак является опийным. Моей матери за выращивание декоративного, который продаётся в магазине "Семена" и который сеялся сам каждый год, тоже шили дело - "наркоторговля".
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Я не здивуюсь, що чекісти та бандити з кооперативу "Озеро" скоро легалізують в Криму проституцію та почнуть займатись чорною трансплантологією.
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Шо ви такоє гАвАріте? "По состоянию на февраль 2020 года более 950 тыс. человек с регистрацией в ОРДЛО получили биометрические паспорта для выезда за границу. Кроме того, за последний год их также получили более 16 тыс. жителей оккупированного Крыма." Источник: https://censor.net.ua/n3177421
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