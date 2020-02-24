 Здоровым людям разрешили выезжать из изолированного г. Ухань

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Так, власти китайского города Ухань в понедельник, 24 февраля, ослабила ограничения на выезд из города. Отныне при определенных условиях его могут оставить люди, которые в нем не живут. Среди этих условий - отсутствие у них симптомов заболевания, вызванного коронавирусом, а также контактов с больными COVID-19, передает агентство новостей AFP.

Кроме того, разрешение на выезд могут получить и другие лица, если у них есть веские причины оставить Ухань. Все желающие однако должны получить официальное разрешение на выезд.

Кроме того, эти лица должны зарегистрироваться в тех городах, куда они выехали из г. Ухань, и проверить состояние здоровья в течение двух недель.

Вместе с тем сообщается, что в Китае резко возросло количество смертей от коронавируса.

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Так, комиссия по здравоохранению КНР сообщили 24 февраля о 150 смертях от коронавируса за последние сутки. Это - наибольшее количество летальных случаев, чем когда-либо за один день, отмечает информагентство dpa.

Кроме того, в Южной Корее за сутки умерли еще два человека. Таким образом, количество жертв там возросло до семи человек. Всего в стране зафиксировано 763 случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, в Италии умер уже третий человек, который был заражен коронавируса. Во всех трех случаях речь идет о пожилых людях. Между тем, по состоянию на вечер 23 февраля, в Италии подтверждено уже 152 случая заражения коронавирусом.

Ранее правительство Италии ограничило передвижение в тех районах на севере страны, где выявлены случаи инфицирования. Ограничения коснулись 52 000 человек. Кроме того, в Венеции досрочно завершили карнавал, который должен был длиться до 25 февраля.

По состоянию на 24 февраля в мире зафиксировано более 79 300 случаев заражения коронавирусом.