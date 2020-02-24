 За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 29 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За пределами Китая обнаружено 2098 случаев в 29 странах мира. В странах Европы зарегистрирован 201 случай (Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 157; Россия - 2; Испания - 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю).
В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.
Также в ведомстве напомнили, что 21 февраля Центром было получено сообщение по выявлению в поезде Киев-Москва гражданки КНР с симптомами острого респираторного заболевания.
Согласно проведенной верификации полученной информаци специалистами отдела реагирования на чрезвычайные события и ММСП Центра установлено, что согласно данным эпиданамнеза заболевшей гражданки КНР известно, что в период с 16 по 20 февраля она участвовала как торговый представитель в выставке строительных материалов и проживала в гостинице "Украина" г. Киев. Жалоб на состояние здоровья у нее не было. Ночью с 20 на 21 февраля в рамках санитарно-карантинного контроля у нее было выявлено повышение температуры тела до 38,1 градусов, она была госпитализирована в Брянске в областную инфекционную больницу, на территории Российской Федерации.
По состоянию на 15:00 21 февраля самочувствие китаянки нормальное, результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные. Из числа контактных лиц по вагону, также в инфекционную больницу были госпитализированы 5 граждан Украины (2 мужчины и 3 женщины), состояние нормальное, жалоб нет, лабораторные исследования в работе. В отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне, в котором ехала больная китаянка также находятся 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании.
По атипичной пневмонии же знаю, что такой диагноз поставили моей племяшке и ее родителям (уже выздоровели), подруге, которая 2 недели в больнице под капельницей лежала (тоже уже выздоровела) и другим коллегам и знакомым. Тесты у нас делают только на грипп.
Далой прививки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
как так может быть?....
Прикинь...
Конопляний Джмелик
@dmitrosel007
·1 ч
Італійці вирішили, що в зараженні вірусом винні китайські ресторани, кафе і перукарні, і пішли трощити...
Тоже сделает и премьер министр Израиля - там сейчас граждане жгут шины против заселения в больницу приезжих с подозрением на Короновирус...(с утра выкладывал ссылку, но Цензор удалил почему то)..