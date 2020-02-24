 За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 29 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За пределами Китая обнаружено 2098 случаев в 29 странах мира. В странах Европы зарегистрирован 201 случай (Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 157; Россия - 2; Испания - 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Также в ведомстве напомнили, что 21 февраля Центром было получено сообщение по выявлению в поезде Киев-Москва гражданки КНР с симптомами острого респираторного заболевания.

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Согласно проведенной верификации полученной информаци специалистами отдела реагирования на чрезвычайные события и ММСП Центра установлено, что согласно данным эпиданамнеза заболевшей гражданки КНР известно, что в период с 16 по 20 февраля она участвовала как торговый представитель в выставке строительных материалов и проживала в гостинице "Украина" г. Киев. Жалоб на состояние здоровья у нее не было. Ночью с 20 на 21 февраля в рамках санитарно-карантинного контроля у нее было выявлено повышение температуры тела до 38,1 градусов, она была госпитализирована в Брянске в областную инфекционную больницу, на территории Российской Федерации.

По состоянию на 15:00 21 февраля самочувствие китаянки нормальное, результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные. Из числа контактных лиц по вагону, также в инфекционную больницу были госпитализированы 5 граждан Украины (2 мужчины и 3 женщины), состояние нормальное, жалоб нет, лабораторные исследования в работе. В отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне, в котором ехала больная китаянка также находятся 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании.