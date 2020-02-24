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 Общество, Здоровье
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 За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 29 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав

По состоянию на 24 февраля 2020 г. в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 - летальные. Выздоровели уже 25360 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За пределами Китая обнаружено 2098 случаев в 29 странах мира. В странах Европы зарегистрирован 201 случай (Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 157; Россия - 2; Испания - 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Также в ведомстве напомнили, что 21 февраля Центром было получено сообщение по выявлению в поезде Киев-Москва гражданки КНР с симптомами острого респираторного заболевания.

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Согласно проведенной верификации полученной информаци специалистами отдела реагирования на чрезвычайные события и ММСП Центра установлено, что согласно данным эпиданамнеза заболевшей гражданки КНР известно, что в период с 16 по 20 февраля она участвовала как торговый представитель в выставке строительных материалов и проживала в гостинице "Украина" г. Киев. Жалоб на состояние здоровья у нее не было. Ночью с 20 на 21 февраля в рамках санитарно-карантинного контроля у нее было выявлено повышение температуры тела до 38,1 градусов, она была госпитализирована в Брянске в областную инфекционную больницу, на территории Российской Федерации.

По состоянию на 15:00 21 февраля самочувствие китаянки нормальное, результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные. Из числа контактных лиц по вагону, также в инфекционную больницу были госпитализированы 5 граждан Украины (2 мужчины и 3 женщины), состояние нормальное, жалоб нет, лабораторные исследования в работе. В отцепленном и поставленном на санитарную стоянку вагоне, в котором ехала больная китаянка также находятся 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Граждане Украины обеспечены всем необходимым, включая горячее питание. После получения результатов лабораторных исследований на новый коронавирус будет принято решение об их дальнейшем следовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3177438
 
 
 Топ комментарии
 
Откуда вы знаете, что нет, интересно? Ведь больных с атипичной пвневмонией в Украине - полно сейчас и никто их не тестирует на COVID-19
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Может просто диагностировать не могут???
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У вас на стройке несчастные случаи были?
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Я как раз о том. Всё равно ведь попадёт так или иначе в страну, почти наверняка.
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Может просто диагностировать не могут???
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Откуда вы знаете, что нет, интересно? Ведь больных с атипичной пвневмонией в Украине - полно сейчас и никто их не тестирует на COVID-19
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а откуда у вас данные по количеству больных пневмонией? может ссылочку на статистику скинете? )
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Если бы у меня были данные на точное количество - я бы написал точное количество, а не писал бы "полно".
По атипичной пневмонии же знаю, что такой диагноз поставили моей племяшке и ее родителям (уже выздоровели), подруге, которая 2 недели в больнице под капельницей лежала (тоже уже выздоровела) и другим коллегам и знакомым. Тесты у нас делают только на грипп.
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у меня тоже была атипичная пневмония 2 года назад, еле выздоровел! у моего племянника малого тоже была 3 года назад. наверное, тоже коронавирус был... ))
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а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!
Далой прививки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Прививок от COVID-19 еще не существует - обещали года через полтора.
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и на Московии нет, хотя там полно китайцев....
как так может быть?....
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тоже самое и в Италии...
Прикинь...




Конопляний Джмелик

@dmitrosel007

·1 ч

Італійці вирішили, що в зараженні вірусом винні китайські ресторани, кафе і перукарні, і пішли трощити...

За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 29 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4744
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В Італії - середньовічний народ. (С)
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Oljik - сейчас президент Италии выступит и назовет своих граждан средневековыми дикарями..

Тоже сделает и премьер министр Израиля - там сейчас граждане жгут шины против заселения в больницу приезжих с подозрением на Короновирус...(с утра выкладывал ссылку, но Цензор удалил почему то)..
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Тоже дикари. Причем не только тупые, но и аллогичные - даже если считать, что вирус как-то связан с китайскими ресторанами - значит от них нужно держаться подальше, а не идти громить их...
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Там, на півночі, вже засилля тих бацил, тому і роблять профілактику. Італійці більш рішучі і радікальні в випадку загрози життю, ніж ми!
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Чудова "профілактика" - вломитися у те саме місце, яке ти вважаєш чомусь розсадником хвороби і починати там все трощити...
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Відсутні діагностичні набори (тест-системи) на вірус - тому і не діагностуються випадки захворювання...
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Та привезіть вже нарешті в Україну ту діагностику коронавірусу,бо в нас так перемре пів населення а ми так і лишимось єдиною країною,де того вірусу нема...
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Дело времени. Сейчас не средневековье. Люди очень мобильны. Вирус может зайти, как из Мордора, так и с Европы, Азии, обоих Америк, и даже Океании. Не столько должен быть страшен вирус для Украины, как тупая до безобразия власть клоунов.
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кто ж вам дохтор в вашей норвегии, что вы себе клоунов навыбирали? ))
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Україна найздоровіша країна Світу!! Слава слугам...
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Влада,МОЗ - ви думаєте,що після декількох тез,що ніби ви все контролюєте, в людей зявилась до вас величезна довіра?
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вони сподіваються принаймні трохи заспокоїти вас, щоб ви, середньовічні дикуни, не жбурляли камінням в одне одного )))
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