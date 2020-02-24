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 Политика Украины, Общество
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Все про:Лещенко (594) суд (22896) Насиров (754)

 Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко.

"​​Роман Насиров восстановлен на должности главы Государственной фискальной службы. Такое решение принято Шестым апелляционным административным судом. Суд оставил в силе решение первой инстанции о незаконном увольнении Насирова Кабмином Гройсмана от января 2018 года", - говорится в сообщении.

По его словам, сама ГФС находится сейчас в процесс ликвидации.

В постановлении суд оставил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета Министров от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины" без изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насиров помог Парнасу с займом в $10 млн на его бизнес-проект, - The Wall Street Journal

Напомним, Роман Насиров возглавил ГФС Украины с 5 мая 2015 года. В марте 2017 года сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании в начале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт.

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие экс-нардепу Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил:"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Читайте: Бывшего руководителя фискальной службы Билоуса допросили по "делу Насирова", - САП

13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Позже он вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет. В Шевченковском райсуде Киева дело Насирова слушали более двух лет. Адвокаты требовали зачитать обвинительный акт из 774 страниц в полном объеме. Поскольку заседания проходили несколько раз в месяц, прокуроры не успели дочитать обвинение.

В октябре 2019 года Шевченковский районный суд Киева принял решение о передаче уголовного производства, в котором фигурирует экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров, в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). Первое подготовительное заседание суда состоялось в пятницу 8 ноября. На заседании ВАКС 19 ноября прокурор огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины Романа Насирова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый НАБУ Насиров: контроль над таможней сегодня потерян. ВИДЕО

Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко 01
Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3177436
 
   
 Топ комментарии
 
Чему удивляться.И Януковича восстановит. Страна уже потеряла все атребуты государственности.
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Опять вам Порошенко виноват. "Напианиночленомигратель" уже почти год у власти, а вы все на папередников киваете )). Сколько еще ? Лет десять будете рассказывать, что Порох во всех бедах виноват ? )))
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Чему удивляться.И Януковича восстановит. Страна уже потеряла все атребуты государственности.
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- Встать! Суд идет!
- Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
- Прошу садиться. Садитесь, садитесь
- Спасибо, я постою.
Або полежу під зеленою ковдрою.
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Слава зеленой коррупции и зеленым судам.
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Cтоп, а воно пройшло медогляд, а то воно таке хворе було, що прям винось його вперед ногами, а тепер на роботу. То коли воно брехало, тоді чи зараз. І саме головно, що воно "БРЕХАЛО". Головний фіскальщик, який бреше, це круто. Впєрьот
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боже упаси, никто не врал... так сказал честный судья)
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Все реформы должны начинаться с ПОЛНОЙ замены судейского кодла.
Только суд может признать кого либо в чем либо виновным или не виновным!!!
И до задницы все расследования, записи и доказательства, если последнее слово за прогнившим на 102% судом.
Нет в Украине НИ ОДНОГО!!! честного судьи.
Эти суки рождаются с карманами вместо совести.
Пока на улицах не будут на фонарных столбах болтаться судьи (в качестве напоминания о справедливости), судов у нас не будет!
Начинать нужно именно с судей, АБСОЛЮТНО ВСЕХ без разбору, или к стенке или на столб...
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вы глубоко наивны ... думаете ждущие и желающие сесть в судейское ( после замены всех старых Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2364 ) кресло сплошные честные патриоты , готовые судить только по закону жить только на одну зарплату ??? .... и я полностью соглашаюсь с четырьмя заключительными предложениями вашего поста ...
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Выплатите зарплату за вынужденный прогул. Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2589И моральный урон-пришлось с пледом комедию ломать.
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Хочется сказать
- А ведь это не победа, Рома.. Это твой головняк.
Теперь вся Украина твой враг. Лучше б уж ты, падаль, сидел по тихому, тебя бы и забыли.
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та ссать он хотел на ту Украину... как портянка или ленка лукаш с сексуальным глазом, или толстожопая ленкабандаренка... говно не тонет
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Так я й не зрозумів значимості цієї постаті в українській політиці. Кістка в горлі, чи по прізвищу.
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Спасибо Порошенко за грамотное реформирование судебной системы.
Дуже дякуемо ! Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1852
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Порошенко и судей внуков будет ещё виноват?
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Опять вам Порошенко виноват. "Напианиночленомигратель" уже почти год у власти, а вы все на папередников киваете )). Сколько еще ? Лет десять будете рассказывать, что Порох во всех бедах виноват ? )))
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А чего не Портнову? Его УПК от 2012 работает, а сам он уже год руководит судами, пишет заявы в ГБР, дает рекомендации прокуратуре.
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Эй, модератор, зачем ты подтёр мной написанное, я правил не нарушил и оскорблений не писал ... Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1303 Или ты освоил 2-ю специальность ... подтиральщика ?
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Русьгє, тут банять участники. Так що пшел нах.
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А ты. вафёл защёковый с чужим флагом. затули писок, гидота фсбшна.
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02.09.19 13:45 Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны. Источник: https://censor.net.ua/n3145910

Прошло практически полгода, или 24 недели.
Сколько мантий снято луноликим с недостойных судей, Ваньша?
Ноль.
Это значит, что, либо недостойных судей в нашей судебной системе нет, либо Вова пи#добол.
Что выбираешь?
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Барыга своих не бросает, 8% дебилов хавайте.
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И плед вернуть. Это же казенная собственность. Нельзя так добром разбрасываться.
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Эти "гомосексуалисты", в плохом смысле этого слова, держатся за свои кресла, хрен оторвешь )).
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вони за них відвалили чималі гроші, чи ти думаєш він так за те крісло тримається, бо бажає державі служити?
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П...ЕЦ наш суд, а не коронавирус.
От таких судов Украине больше вреда, чем от той заразы.
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Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 163Метод лечения таких безобразий вижу только один (для чиновников тоже годится)
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Депутата заменить на судью...депутаты-то у нас меняются, а вот судьи...
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Только про такие "увольнения" слішал
Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6139
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ну наконец, страдалец до ее ликвидации для пенсии, нормальный доход покажет.
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Хай згине наш суд!!! Самий корумпований суд в Світі
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йеессс!...вот то пэрэмога..да здравствует самый гуманный правоохранительный блок в мире!!! Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3081
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Ну вот не молодцы-ли? Такими темпами скоро януковоща восстановят в должности с возвратом золотого батона.... Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5603
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Клетчатому лорду теперь полмешка золотых дукатов компенсации за несправедливую обиду из нашего кармана насыпят ?И после этого удивляются почему подданные линяют из этого королевства и их не удерживают ни мова, ни песни ?
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Ну хоть под гособеспечение успеет попасть , как сокращенный
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Беспредел судебной системы в Украине. Только смертная казнь народным судом за коррупцию как в Китае остановит этот беспредел.
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покращення прямо сьогодні, жити по-новому та кінець епохи бідності в одному флаконі..
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да ладно, народонаселение схавало "конец эпохи бедности с 1 июля" ,
схавает и это....
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да здгаствует наш суд! самый гуманный суд в мире! хуже ж та не будет Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6838
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вспомнились строчки из песни " 39-й круг...."
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Шмаркля набирає турбо режим на шляху до імпічменту.
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Короче,все решения этой власти незаконны!
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Наш український суд , більш всемогутній ніж сам Господь Бог !
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Пустите меня на танцпол,
Я хочу танцевать !
Я снова глава ГФС,
И буду опять воровать. Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 8923
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Не удивляюсь..... При порохне, и не только при нем, накосячившие чинуши увольнялись так, что бы потом через суд у них был шанс восстановится! Таким же образом сливались громкие дела!!! Специально следаками и прокурорами оставлялись лазейки в делах, что бы их развалить!
Насиров не первый, и думаю увы не последний!
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"Есть два способа разложить нацию: наказывать невиновных и не наказывать виновных." - Фридрих Энгельс
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Твою ж мать... Йому тепер вимушений прогул виплатять.
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Лещенко и здесь первый. К чему бы это?
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Эти барцы с карупцыей ОФОРМИТЬ ПРАВИЛЬНО своаи разаблачения не в состоянии....
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Ещё кому то нужны доказательства того что судам похрен на любую власть , её реформы и законы страны . ?? Чихать они хотели на всех , на всю Украину ,, они всегда слушались и продолжают слушать лишь олигархов . Того у кого есть деньги . Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9701 .
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Ну судам і має бути похер на любу владу, а от на олігархів їм теж має бути похер.
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Цінний мабуть кадр для Лондону - стільки українських грошей туди перекинути.
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От перед яким вибором нас ставлять...Танцюючий в нічному клубі з курвами ******** і вузькоокий злодій,чия клітчата ковдра стала символом корупціі...
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даже если сама ГФС находится в стадии ликвидации,то согласно решению суда этому Насирову обязаны выдать зарплату за срок рассмотрения судами...Вопрос-из чьего кармана выдавать такие компенсации7Из государственного или из кармана тех СОВСЕМ НЕБЕДНЫХ людей,которыен якобы несправедливо обидели? (тут у Гройсмана)
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....страну НАМЕРЕННО ведут к БОЛЬШОМУ пи.....цу!!!(((((
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Читаємо уважно, тут зелені проскочили, ДФС знаходиться в процесі ліквідації, а на нову структуру його не поставлять. Мабуть звільнили з порушенням закону.
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тарговые партнеры очень старались
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Было бы логично наказать Гройсмана за незаконное увольнение Насирова.
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Не ну а чего вы хотели, теперь он получит зарплату за 3 года и компенсирует этим расходы на судью, такая практика уже поставлена на поток.
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Все вірно, тільки оклад а не зарплату.
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Не в деньгах счастье , счастье в их количестве ☝️
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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Если бы не продажные судьи, украинцы жили бы не хуже французов или немцев. Ведь именно беззаконие привело к грабежу страны олигархами, обнищанию населения и войне. Гореть им в аду за все то зло, что они сделали.
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Не то ли это суд, что реформирован мародёром..?
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Якщо суддя на посаді з 2014 року чи пізніше то той, якщо раніше то ні.
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Назвіть будьласка призвища суддів,які прийняли таке рішення з щостого апеляційного - їх призвіщами будуть називати вулиці і проспекти. Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7627
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