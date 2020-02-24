 Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко.
"Роман Насиров восстановлен на должности главы Государственной фискальной службы. Такое решение принято Шестым апелляционным административным судом. Суд оставил в силе решение первой инстанции о незаконном увольнении Насирова Кабмином Гройсмана от января 2018 года", - говорится в сообщении.
По его словам, сама ГФС находится сейчас в процесс ликвидации.
В постановлении суд оставил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета Министров от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины" без изменений.
Напомним, Роман Насиров возглавил ГФС Украины с 5 мая 2015 года. В марте 2017 года сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании в начале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт.
Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие экс-нардепу Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил:"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".
В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.
В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.
13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Позже он вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет. В Шевченковском райсуде Киева дело Насирова слушали более двух лет. Адвокаты требовали зачитать обвинительный акт из 774 страниц в полном объеме. Поскольку заседания проходили несколько раз в месяц, прокуроры не успели дочитать обвинение.
В октябре 2019 года Шевченковский районный суд Киева принял решение о передаче уголовного производства, в котором фигурирует экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров, в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). Первое подготовительное заседание суда состоялось в пятницу 8 ноября. На заседании ВАКС 19 ноября прокурор огласил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины Романа Насирова.
- Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
- Прошу садиться. Садитесь, садитесь
- Спасибо, я постою.
Або полежу під зеленою ковдрою.
Только суд может признать кого либо в чем либо виновным или не виновным!!!
И до задницы все расследования, записи и доказательства, если последнее слово за прогнившим на 102% судом.
Нет в Украине НИ ОДНОГО!!! честного судьи.
Эти суки рождаются с карманами вместо совести.
Пока на улицах не будут на фонарных столбах болтаться судьи (в качестве напоминания о справедливости), судов у нас не будет!
Начинать нужно именно с судей, АБСОЛЮТНО ВСЕХ без разбору, или к стенке или на столб...
- А ведь это не победа, Рома.. Это твой головняк.
Теперь вся Украина твой враг. Лучше б уж ты, падаль, сидел по тихому, тебя бы и забыли.
Дуже дякуемо !
Прошло практически полгода, или 24 недели.
Сколько мантий снято луноликим с недостойных судей, Ваньша?
Ноль.
Это значит, что, либо недостойных судей в нашей судебной системе нет, либо Вова пи#добол.
Что выбираешь?
От таких судов Украине больше вреда, чем от той заразы.
покращення прямо сьогодні, жити по-новому та кінець епохи бідності в одному флаконі..
схавает и это....
весна через 6 дней...
Я хочу танцевать !
Я снова глава ГФС,
И буду опять воровать.
Насиров не первый, и думаю увы не последний!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏