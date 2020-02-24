EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  12271  22
Все про:рейтинг (1280) тарифы (1633) коммунальные услуги (293) платежи (24)

 Опубликован рейтинг украинских городов с самой дорогой "коммуналкой".ТАБЛИЦА

Больше всего за коммунальные платежи платят в Днепре, далее идут Кропивницкий и Сумы.

Об этом пишет ЛигаБизнесИнформ, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, в рейтинге рассчитаны нормативные расходы на коммунальные услуги одной семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 кв м. В квартире есть : горячая/холодная вода, тепло, электроэнергия и газ, но отсутствуют счетчики. В издании отмечают, что реальные цифры в платежках отличаются от абсолютных результатов, поскольку у каждого домохозяйства благодаря разным счетчикам индивидуальное потребление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги, - глава НКРЭКУ Тарасюк

Опубликован рейтинг украинских городов с самой дорогой коммуналкой 01

Лидером антирейтинга стал Днепр. С учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающих этом городе в доме без счетчиков, может заплатить за коммуналку 3466 грн. Второе место - за Кропивницким, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж - 3 379,13 грн. Третью позицию заняли Сумы – 3350 грн.

В топ-10 также входят: Ривне (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).

Замыкают список рейтинга Ужгород, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка – 854,5 грн.

Перед ним расположились Черновцы – 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсон – 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды).

Источник: https://censor.net.ua/n3177435
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что вы со своей рутиной эфир засоряете, мы ждем экстренное сообщение о результатах очередных тестов с нью васюков, и кто еще из руководителей *неожиданно* там пропиарится.
 показать весь комментарий
 
 
после ознакомления с таблицей жители Кропивницкого должны взбунтоваться Опубликован рейтинг украинских городов с самой дорогой "коммуналкой" - Цензор.НЕТ 8552
 показать весь комментарий
 
 
Коммуналка конечно не дорогая, но не с украинскими зарплатами и пенсиями.
 показать весь комментарий
 
на Бодю бочку катят.... вы еще парковки приплюсуйте, Токио раем покажется!)))
 показать весь комментарий
 
 
Вже заряжена....
Хочеш, пий, хочеш, геморой лікуй...
Ну діджіталізатори, ну прямо прєстідіжітатори якісь...
 показать весь комментарий
 
 
Навколоплідні води відходять... "Криворожєніца" штампує нові кадри для ЗЄ
 показать весь комментарий
 
Это капец. Моя пенсия 2000. В этом месяце платежка - 1635. И это еще есть какая-то субсидия!!! Я не выясняла сколько. Но субсидия есть.
Если честно, это для меня не проблема и мне по жизни жаловаться не на что.
Но как живут другие люди с такими пенсиями и такими платежками????
 показать весь комментарий
 
 
У тих людей місія.
Дожить до 21.04.2019, і проголосувать проти Порошенка.
А там, хоть камні с нєба.
 показать весь комментарий
 
Кропивницкий чемпион! напомните сколько в этом городе за Зе и слуг голосовало?!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх