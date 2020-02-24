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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4690) награда (1238) орден (147) указ (404)

 Зеленский наградил хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского танцора и хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №56/2020 размещен на сайты главы государства.

"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича - хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", - говорится в тексте указа.

Отметим, сегодня, 24 февраля Чапкису исполняется 90 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177434
 
 
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Сошлись у трона руки греть
И людям расставляют сеть.
Что шут нашепчет на ушко,
Мудрец объявит широко.
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А нафига ? Вова ты что в последний день и ночь как Петя медалями разбрасываться не собираешься ?
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А коли днюха у Влада Ями? Теж видатний танцівник.
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"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры..."

Я вибачаюсь - якої такі да культури?
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Не стоит показывать свою пещерную дремучесть.
Чапкис несколько десятилетий являлся ведущим исполнителем ансамбля Вирского.
А так, как он исполнял партии в повзунке и гопаке никто уже 40 лет не в состоянии повторить.
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Ну да ну да - он же его танцевать еще научил! ГЕРОЙ!
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а исчо он три минуты у Сталина на коленях сидел - ******* понравится такой приветик сталинистам рашистским
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ЗЕперемога?
Смеяться или плакать?
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Почему у Чапкиса отца звали Ноех, а в паспорте он Николаевич?
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--- орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

А в какую сторону здесь степени считаются? 5-я - это какпец какой умный или ну, только что не конченный дурак?
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Первый раз вижу это еврейскую рожу. Кто такой?
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