 Зеленский наградил хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого, - указ

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №56/2020 размещен на сайты главы государства.
"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича - хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", - говорится в тексте указа.
Отметим, сегодня, 24 февраля Чапкису исполняется 90 лет.
И людям расставляют сеть.
Что шут нашепчет на ушко,
Мудрец объявит широко.
Я вибачаюсь - якої такі да культури?
Чапкис несколько десятилетий являлся ведущим исполнителем ансамбля Вирского.
А так, как он исполнял партии в повзунке и гопаке никто уже 40 лет не в состоянии повторить.
Смеяться или плакать?
А в какую сторону здесь степени считаются? 5-я - это какпец какой умный или ну, только что не конченный дурак?
с-ка, повбивав би!