 Автомобили Chery и Toyota столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро травмированы. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Павлоградского ОП.

"22 февраля примерно в 23:25 водитель автомобиля "Chery A15 Amulet" двигался по ул. Днепровской от г. Днепр в направлении г. Донецк. В районе нерегулируемого перекрестка с второстепенной ул. Полтавской он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем "Toyota RAV4".



Фото: сайт полиции

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Chery A15 Amulet" погиб на месте, еще пять человек с телесными повреждения различной степени были доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

"Просим всех свидетелей и очевидцев происшествия, а также владельцев видеорегистраторов обратиться по телефонам: следователь (095) 304 23 38, дежурная часть (066) 520 09 70, 102 или любым удобным для Вас способом", - сообщили в ведомстве.