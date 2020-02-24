 Пограничники в связи со вспышкой коронавируса ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами из Италии, - Госпогранслужба

"За нами остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. О ситуации в Италии информация доведена до всех наших подразделений", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Демченко указал, что пограничники ведут исключительно визуальное наблюдение. "Если у нас будут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, мы будем советовать им сразу обратиться к медикам, и информировать медицинский персонал в аэропортах. И, конечно, если люди скажут, что они плохо себя чувствуют, то сразу вызовем на место медиков", - пояснил он.
Демченко подчеркнул, что украинские пограничники делали это с самого начала обострения ситуации из-за распространения коронавируса в мире, и сейчас просто будут уделять больше внимания именно итальянскому направлению.
"В данном случае, поскольку выделяется направление Италии, и мы видим сообщения, что там распространяется вирусная инфекция, то мы уделяем больше внимания именно итальянскому направлению", - отметил он.
Напомним, в Италии наблюдается вспышка коронавируса: более 100 больных, 3 умерших.
- Дэнги разносчик коронавируса, синьоры и синьориты, скажите им "чао"..
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Вот это поворот.....
им можно определить температуру тела с точностью до 0.000001 градуса.
ви службу контроля над інфекційними захворюваннями замінили "посиленим стеженням" за пасажирами???
ги-и-и-и-и-и!