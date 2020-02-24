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 Политика Украины, Здоровье
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 Пограничники в связи со вспышкой коронавируса ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами из Италии, - Госпогранслужба

Украинские пограничники ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии, информация о ситуации в этой стране в связи с распространением коронавируса доведена до всех подразделений, отмечает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За нами остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. О ситуации в Италии информация доведена до всех наших подразделений", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Демченко указал, что пограничники ведут исключительно визуальное наблюдение. "Если у нас будут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, мы будем советовать им сразу обратиться к медикам, и информировать медицинский персонал в аэропортах. И, конечно, если люди скажут, что они плохо себя чувствуют, то сразу вызовем на место медиков", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вспышка коронавируса в Италии: более 100 больных, 3 умерших

Демченко подчеркнул, что украинские пограничники делали это с самого начала обострения ситуации из-за распространения коронавируса в мире, и сейчас просто будут уделять больше внимания именно итальянскому направлению.

"В данном случае, поскольку выделяется направление Италии, и мы видим сообщения, что там распространяется вирусная инфекция, то мы уделяем больше внимания именно итальянскому направлению", - отметил он.

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Напомним, в Италии наблюдается вспышка коронавируса: более 100 больных, 3 умерших.

Источник: https://censor.net.ua/n3177431
 
 
 Топ комментарии
 
простите меня грешного, какое в опу усиленное визуальное наблюдение.
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Усиленное визуальное наблюдение - віруси дуже маленькі, потрібні персональні мєлкоскопи для погранців. Пограничники в связи со вспышкой коронавируса ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами из Италии, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4844
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Визуально наблюдая скажу я вам ребята, много имбецилов выбрали.
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простите меня грешного, какое в опу усиленное визуальное наблюдение.
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Как китайцы деньги конфискуют
- Дэнги разносчик коронавируса, синьоры и синьориты, скажите им "чао".. Пограничники в связи со вспышкой коронавируса ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами из Италии, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7276
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Усиленное визуальное наблюдение - віруси дуже маленькі, потрібні персональні мєлкоскопи для погранців. Пограничники в связи со вспышкой коронавируса ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами из Италии, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4844
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От взгляда украинского пограничника никакой вирус не спрячется, даже на стадии инкубации.
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Опять будут за мзду пропускать. Новый бизнес.
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А тут можно хорошо заработать, потому что практически все кашляют и так.
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Разведут костер по близости. накидают трави шоб кашляли.
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Визуально наблюдая скажу я вам ребята, много имбецилов выбрали.
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а сели бы они справочки еще не зассали сдать
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усиленное визуальное - ну ну этим Скалецкая и керует из Новосанжар
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говорила по Скайпу работает - визуалит
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Пограничники в связи со вспышкой коронавируса ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами

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Вот это поворот.....
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У меня даже есть лента для теста. На кислотность.
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Я предполагаю - это гениальное руководство Осла. Вот не зря же его выбрали то!
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Зачем сложная аппаратура для выявления вирусов, достаточно толь дать команду погранцам.
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глаз - алмаз.
им можно определить температуру тела с точностью до 0.000001 градуса.
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это Жесть! Мля, итальянцы приняли домой туристку с судна, после карантина, С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ АНАЛИЗОМ на вирус, и на через пять дней получили покойника....а они пацанам в нос приезжим заглядывать велят...вирусы шукать.
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НИЧЬО РНБО скоро санстанцию вернет - потерпите пограничники ...
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Будут опять по магазинам анализы брать ходить.
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Продам лазерные пирометры. На бацыл натренированные.
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це самий смішний анекдот поки що за сьогодні
ви службу контроля над інфекційними захворюваннями замінили "посиленим стеженням" за пасажирами???
ги-и-и-и-и-и!
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особисто мене, це суцільна клованська профанація і невігластво вже просто розриває
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А я предлагаю пропускать только со справкой от СЕС. которую восстановили, шо вируса не наблюдается. Кабинет СЕС расположить до пограничного контроля.
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