Как информирет Цензор.НЕТ, об этом пишут "Факты".
"Вы знаете, многие люди считают, что стигматизация, непонимание ВИЧ-инфицированных возникают из-за того, что многие известные люди не признают, что являются ВИЧ-инфицированными. Вот сейчас я признаю себя ВИЧ-инфицированным. Я уже 12 лет живу с ВИЧ. Я креативный продюсер канала "Киев", для кого-то известный журналист. Это - серьезное заявление", - сказал Лесной.
Евгений Лесной родился и вырос в России. Там многие его друзья не знают, что он живет с ВИЧ. По его мнению, Украина в этом случае очень толерантная страна.
После этого признания в сети появились слова понимания и поддержки.
"Знаете, мужество иногда способно выглядеть именно так. Потому что есть темы, о которых говорить не принято. Более того - мистическое сознание заставляет всех отмахиваться от диагнозов. …Женя - это пример того, что с ВИЧ можно жить. Быть успешным. Строить карьеру. И не подвергать риску ни себя, ни окружающих", - написал журналист Павел Казарин.
Журналист телеканала "Украина" Ярослав Куц вспомнил, что Лесной - это тот россиянин, который один из первых вышел на Красную площадь протестовать против решения Госдумы разрешить использовать российские войска на территории Украины.
Люди благодарят Лесного за мужество признания и желают здоровья.
Напомним, по данным ООН, Украина находится на втором месте по распространению ВИЧ-инфекции в Европе. Среди регионов первенство удерживает Одесса.
Как сообщалось, Окружной административный суд Киева разрешил ВИЧ-позитивным людям усыновлять детей, признав незаконным и недействительным запрещающий пункт приказа министерства здравоохранения.
Найпоширеніша версія появи СНІДу в Совдепії, що її було завезено ураністами.
Отакі вони і є "даруночки" ґбельсів пукіна Україні...
Що, вдому було не кошерно?