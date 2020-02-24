 Поздравивший с 23 февраля нардеп от ОПЗЖ Кива в 2015 году просил не поздравлять его "с праздником армии государства, которое уничтожает украинскую нацию". Скриншот

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, передает Цензор.НЕТ.
"Посты на каждый случай жизни", - написал Голобуцкий и опубликовал два скриншота постов нардепка от ОПЗЖ Ильи Кивы противоположного содержания: в одном (датированным 2020 годом) - нардеп поздравляет с 23 февраля, а в другом (датированным 2015 годом) - просит не поздравлять его с этим "праздником" и призывает "ценить и знать наше Украинское".
А то прям як Ківі...
На кокоиновых фронтах...
В ежедневных схватках с алкоголем на корпоративах))))
Будь КИВИ...
Потереби свой телефон рейтинг...
Навіть очолював Полтавський Правий сектор.
Тепер, коли настали його часи, він, медведчуковець, показує себе справжнього.
Он там подрочит в строю,
И будет рад
Переобуваться в воздухе без проблем .
Главное за корыто держаться !
.
А вот куда вести - это уже дело десятое. Если проще окучить майдановскую аудиторию, он будет слезки лить над Небесной Сотней и костерить проклятого Путина. Если проще окучить ватную аудиторию, он будет слезки лить над беркутами и костерить проклятый Запад.