 Поздравивший с 23 февраля нардеп от ОПЗЖ Кива в 2015 году просил не поздравлять его "с праздником армии государства, которое уничтожает украинскую нацию". Скриншот

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Посты на каждый случай жизни", - написал Голобуцкий и опубликовал два скриншота постов нардепка от ОПЗЖ Ильи Кивы противоположного содержания: в одном (датированным 2020 годом) - нардеп поздравляет с 23 февраля, а в другом (датированным 2015 годом) - просит не поздравлять его с этим "праздником" и призывает "ценить и знать наше Украинское".

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