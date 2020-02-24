 СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, в группировку входят судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления представители местного криминалитета. Деятельность организации координирует один из известных в Украине "воров в законе". Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами.
"Оперативники спецслужбы получили информацию, что бизнесмен из одной из европейских стран подыскивает исполнителей для расправы над бывшим бизнес-партнером гражданином Украины за якобы невозвращенный долг. По версии следствия, через связи в криминальных кругах своей страны иностранец вышел на организованную группировку со Львовщины и заказал "выбить" с экс-компаньона $10 000. Украинский предприниматель обратился в СБУ", - сказано в сообщении.
Двух активных участников группировки правоохранители задержали в Дрогобыче в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения от коммерсанта $2 тысяч - второй части несуществующего долга.
В ходе обысков по местам проживания участников группы изъято огнестрельное и холодное оружие, которое злоумышленники вероятно применяли во время преступной деятельности. Кроме того правоохранители обнаружили большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи по сделкам с незаконной добычей янтаря и майнинговой "ферме".
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки. Сейчас проверяется причастность группы к совершению ряда громких преступлений, в частности, вымогательство, разбойные нападения, похищения людей, заказные убийства в других регионах Украины, а также за пределами Украины.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью совместно с Управлением СБ Украины во Львовской области и следователями полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Чорні діаманти?
СБУ считает, что, раз устойчивые связи между членами банды, типа, разорваны, то банды нет.
Но это просто игра слов. Сейчас можно говорить, максимум, о задержании.
До ликвидации не факт, что дойдет.
А в УКРАЇНІ крімінальну ґапоту ПОЛІЦІЯ ДУШИТЬ!!