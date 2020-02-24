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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:вор в законе (222) Львовщина (1842) ОПГ (220) СБУ (14381)

 СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе. ФОТОрепортаж

На Львовщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной группировки, подозреваемых в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах страны и за рубежом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в группировку входят судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления представители местного криминалитета. Деятельность организации координирует один из известных в Украине "воров в законе". Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами.

СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 01

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что бизнесмен из одной из европейских стран подыскивает исполнителей для расправы над бывшим бизнес-партнером гражданином Украины за якобы невозвращенный долг. По версии следствия, через связи в криминальных кругах своей страны иностранец вышел на организованную группировку со Львовщины и заказал "выбить" с экс-компаньона $10 000. Украинский предприниматель обратился в СБУ", - сказано в сообщении.

СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 02

Двух активных участников группировки правоохранители задержали в Дрогобыче в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения от коммерсанта $2 тысяч - второй части несуществующего долга.

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СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 03

В ходе обысков по местам проживания участников группы изъято огнестрельное и холодное оружие, которое злоумышленники вероятно применяли во время преступной деятельности. Кроме того правоохранители обнаружили большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи по сделкам с незаконной добычей янтаря и майнинговой "ферме".

СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 04

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки. Сейчас проверяется причастность группы к совершению ряда громких преступлений, в частности, вымогательство, разбойные нападения, похищения людей, заказные убийства в других регионах Украины, а также за пределами Украины.

СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 05

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью совместно с Управлением СБ Украины во Львовской области и следователями полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 06
СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе 07
Фото: пресс-служба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3177422
 
 
 Топ комментарии
 
Говорят одна из этих двух банд попалась
СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе - Цензор.НЕТ 3353
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фейк. это братские сироты. дети кормящего даунбаса и голодающего поволжья
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Говорят одна из этих двух банд попалась
СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе - Цензор.НЕТ 3353
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фейк. это братские сироты. дети кормящего даунбаса и голодающего поволжья
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Заголовок что ликвидировали, а в тексте - что задержали! Цензор, блин, у нас это не одно и тоже, это две очень, очень большие разницы...
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СБУ молодец. А Авакову бандюганами заниматься некогда-то рюкзаки, то Шереметгейт, то с обещаниями Не забудем-не простим новосанжарцам.
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за десятку такую канитель "международную" подняли …… ? муть какая то .
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Читати вмієте, -- це вже ДРУГА частина неіснуючого боргу
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Где трупы бандитов? Или я не правильно понимаю формулировку "СБУ ликвидировала"?
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хороший вопрос.
СБУ считает, что, раз устойчивые связи между членами банды, типа, разорваны, то банды нет.
Но это просто игра слов. Сейчас можно говорить, максимум, о задержании.
До ликвидации не факт, что дойдет.
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а ґебельси пукіна ЗНОВ істерично заскавчали.. Коли їхніх подопічних крімінальних гнід в Україні ДУШАТЬ то вони аж сіпаються в судомах
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Все банды,бандиты,торговцы наркотой,проститутки и т.д. весь этот сброд прекрасно известен полицейским,сбу,прокуратуре, которые по весьма понятным причинам их и крышуют.
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ґебкльсе пукінський та не дуркуй і не бреши!! то у вас =в фєдєрастії мєнти-фсб-крімінал "мишибратья" під орудою пукіна=фашистської гніди СБУ ліквідувала на Львівщині причетну до низки резонансних злочинів банду, яку координував злодій у законі - Цензор.НЕТ 8060
А в УКРАЇНІ крімінальну ґапоту ПОЛІЦІЯ ДУШИТЬ!!
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Это месть властей западенцам, что они замутили Майдан.
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