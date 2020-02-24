 Украинские биометрические паспорта в ОРДЛО имеют более 950 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "DW" со ссылкой на данные Государственной миграционной службы Украины.
По состоянию на середину февраля 2020 оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области.
Кроме того, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в оккупированных Крыме или Севастополе.
звучит фантастично - да..
но бывало и хуже
Зачем им украинские загран папорта с безвизом в ЕС ?
Крымчанам тоже наверное такие выдают.
По законодательству гражданин Украины из Крыма имеет право обратиться в любое подразделение миграционной службы за административной услугой. В частности, получить услугу оформления паспорта для выезда за границу либо ID-карточку. Ближайшая область, которая граничит с временно оккупированной территорией Крыма, - это Херсонская область. Там на сегодняшний день работают 22 подразделения миграционной службы и государственное предприятие «Документ», которое осуществляет прием граждан, а потом миграционная служба обрабатывает документы.
Другое дело, что 85% наших пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. И весомый вклад в эту несправедливость вносят непонятные выплаты пенсий на оккупированную территорию.
"Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛОСколько украинских биометрических паспортов получили коллаборационисты, сколько получили боевики и сколько получили пожилые люди?
Аваков что, с самолета из разбрасывал ?
учитывая что украинский безвиз для Кремля как кость в горле, ожидайте провокации "братьев" в ЕС направленных на то, что бы лишить украинцев этой привилегии (безвиза)