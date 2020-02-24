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 Украинские биометрические паспорта в ОРДЛО имеют более 950 тыс. человек

По состоянию на февраль 2020 года более 950 тыс. человек с регистрацией в ОРДЛО получили биометрические паспорта для выезда за границу. Кроме того, за последний год их также получили более 16 тыс. жителей оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "DW" со ссылкой на данные Государственной миграционной службы Украины.

По состоянию на середину февраля 2020 оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области.

Кроме того, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в оккупированных Крыме или Севастополе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представителям религиозных конфессий в Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе, - ГМС

Источник: https://censor.net.ua/n3177421
 
   
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А они ещё и не платя ни копейки налогов в Украину получают украинские пенсии от Зебила за счет граждан остальной Украины
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А они ещё и не платя ни копейки налогов в Украину получают украинские пенсии от Зебила за счет граждан остальной Украины
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они еще и прикалываются с нас. говорит я к биндерам раз в квартал за пенсией хожу (пенсия 13 к в мес пенсия) РФ платит свою . меня все устраивает.
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если Украине переживёт зешоблу,и у неё появится Президент,то паспорта эти аннулируют,равно,как и всю остальную халяву..
звучит фантастично - да..
но бывало и хуже
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хотелось бы верить... их надо и украинских лишить
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а пенсии в твой плач никак не входят. пенсии они отработали и оплатили в свое время.
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ну так деньги ж не пахнут,можно и у ненавистных бендеровцев корм получать
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c этим за границу выпустят, а им нужен волчий билет, а не украинский паспорт
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Но не факт, что к нам пустят. Вон собачку из Китая завернули ж
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так то ж китайская собачка, а лугандоны с паспортами - то святое тамженашилюди и мыжеУкраина
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Терористам роздають закордонні паспорти-що це?!
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они же были против сближения ЕС !
Зачем им украинские загран папорта с безвизом в ЕС ?
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Їм не потрібні європейські нахлєбнікі.
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Это победа! И столько же граждан имеют российский аусвайс. Патамушта братья
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Примерно 450 тысяч. Там без паспорта ДНР российский не получить. Рос паспорт без проблем. За паспортом ДНР очередь до октября.
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Але нащо їм ті паспорти з біометрією? Вони ж в Гейропу не їздять а в улюблений Козлостан досить паспорта Лугандона
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та, хто такй дісно роблять, їх не замовляють. їх замовляють і отримують ті, хто їздить в Україну і їх з Україною все ще щось пов"язує.
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Крім *хахлятского* паспорта ничого їх не пов,язує.Іх ніколи нічого не пов'язувало з Україною, бував там в 80 роках не раз і завжди відчуття таке було що потрапляв в Тамбовську область, та ж срань, п'янь та безнадьога
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Имеют право.
Крымчанам тоже наверное такие выдают.
По законодательству гражданин Украины из Крыма имеет право обратиться в любое подразделение миграционной службы за административной услугой. В частности, получить услугу оформления паспорта для выезда за границу либо ID-карточку. Ближайшая область, которая граничит с временно оккупированной территорией Крыма, - это Херсонская область. Там на сегодняшний день работают 22 подразделения миграционной службы и государственное предприятие «Документ», которое осуществляет прием граждан, а потом миграционная служба обрабатывает документы.
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Законодательство надо менять, но видимо наших нардепов все устраивает, т.к. из зп и премии все вовремя и гораздо выше прожиточного минимума и чужие проблемы их не пипчут.
Другое дело, что 85% наших пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. И весомый вклад в эту несправедливость вносят непонятные выплаты пенсий на оккупированную территорию.
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ну теперь ожидайте наплыв российских грушников и фсбшников в ес под украинскими загранпаспортами.... ((
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Хто их выдавал? продавали за бабло. теперь Моторыла и Гиви могут спокойно поехать в ЕС, потребовать пенсию и компенсацию за ранение.
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помню как Аваков заявлял по этому поводу, что все будет нормально
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Угу. И сколько из них рашкины имеют ?
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Це шо, дамбасяни поїдуть в рабство до геїв? Українські біометричні паспорти в ОРДЛО мають понад 950 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9898

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Все-таки наши паспорта побеждают "рашкинские" на 700%... Хотя - "сюр", такой "плюрализм" в головах "лугандонцев" признак социальной шизофрении и истерики, Полное раздвоение личности.
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Все-таки наши паспорта побеждают "рашкинские" на 700%... Хотя - "сюр", такой "плюрализм" в головах "лугандонцев" признак социальной шизофрении и истерики, Полное раздвоение личности.
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Коммуналка - копейки, потому что остальная Украина за них платит. Паспорта биометрические, пенсии - пожалуйста. Детки на бюджет - милости просим. Чего же не воевать? Вот еще УБД и инвалидность по ранению начнут давать и вообще рай. А Сивохо и Зеленский пусть и дальше кан-кан исполняют.
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кстати в рф точно в так же удобно устроилась Чечня. Пуйло предпочитает заливать их деньгами, что бы те не воевали...
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Браво !!! Паспорта , льготное поступление в ВУЗы, ....... жизнь удалась осталось шикарный пенсион и усиленный паек от Ахметова !!!
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+ российские пенсии и зарплаты+ украинские пенсии
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Это просто жлобство. Загранпаспорт - шоб було. В паспортном столе такое старичьё получает паспорта.
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Самое забавное что прослужившие срочную службу в ВС РФ (крымчане) или в нез. форм. (ОРДЛО) являются полноценными гражданами Украины.
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Я рад за пацифизм донецкой молодежи, но кажется у гражданина Украины кроме права на безвиз есть ещеи и почетная обязанность (по крайней мере для молодых людей) и «Батьківщину захищати».
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Украинские биометрические паспорта в ОРДЛО имеют более 950 тыс. человек -
"Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛОСколько украинских биометрических паспортов получили коллаборационисты, сколько получили боевики и сколько получили пожилые люди?
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.. дурдом "Вэсэлка!!!" отдыхает...жесть!...кто до такого додумался, ***..придурки, да закроют нах этот безвиз эуропейцы, как только узнают об этом...это же надо, убийцам, предателям, холуям кремлевским и пр. нечисти, паспорта такие выдавать... ...страна непуганых идиотов ..Українські біометричні паспорти в ОРДЛО мають понад 950 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9189 ....
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Нуэтажынашилюди! Шо тут говорить, когда они свободно -приезжай и за незначительную плату покупают пачпорта в любом колличестве!
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подскажи плиз, куда подъехать паспорта купить в любом количестве? Хоть сам веришь в то что написал?
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950 тысяч !
Аваков что, с самолета из разбрасывал ?

учитывая что украинский безвиз для Кремля как кость в горле, ожидайте провокации "братьев" в ЕС направленных на то, что бы лишить украинцев этой привилегии (безвиза)
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Скоро получится что в ОРДЛО биометрических паспортов Украины ( в процентом отношении) будет больше чем в целом в Украине. ( они правда кроме этого обзавелись паспортами РФерии и ДНРоЛНРий, но это уже совсем другая история)
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Прийде час і завдяки любителям руського миру з Українськими паспортами так нагидять Європі,що і нам всім решта закриють безвіз.А ті кричатимуть ,що хохли маєте не любить вас Європа ходіть до нас мишебраття...
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ну да , достаточно серии резонансных преступлений на территории ЕС людьми с украинскими паспортами (под чутким руководством гру-фсб)
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млять, а дончане, что переехали на подконтролльную территорию по полгода паспорта оформляют! то тот документ не такой, то еще нет каких-либо данных и так далее.
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Да млять, зря Украину изначально не назвали гондурасом!
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