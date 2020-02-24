 Руководство РФ опирается на победу во Второй мировой войне, потому что она оправдывает их существование в нынешнем виде, - экс-посол США Хербст

Такое мнение выразил бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.



Его спросили, кого, по его мнению, удастся пригласить президенту РФ Владимиру Путину в Москву на празднование 9 мая.

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"Российское руководство, как и их советские предшественники, опирается на победу во Второй мировой войне, потому что только она хоть как‑то оправдывает их существование в нынешнем виде. Полагаю, что некоторые лидеры все же приедут", – сказал Хербст.



По его словам, "Путин очень хочет видеть там" президента США Дональда Трампа.



"И если вдруг Трамп решится на это, очень важно, чтобы такой визит сопровождался его продолжительными визитами и в другие столицы – Киев, Варшаву или столицы стран Балтии, чтобы показать: победа над нацизмом – не единоличная собственность России, хотя она старается демонстрировать ее именно так", – заявил американский дипломат.