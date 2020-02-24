 Руководство РФ опирается на победу во Второй мировой войне, потому что она оправдывает их существование в нынешнем виде, - экс-посол США Хербст

Такое мнение выразил бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.
Его спросили, кого, по его мнению, удастся пригласить президенту РФ Владимиру Путину в Москву на празднование 9 мая.
"Российское руководство, как и их советские предшественники, опирается на победу во Второй мировой войне, потому что только она хоть как‑то оправдывает их существование в нынешнем виде. Полагаю, что некоторые лидеры все же приедут", – сказал Хербст.
По его словам, "Путин очень хочет видеть там" президента США Дональда Трампа.
"И если вдруг Трамп решится на это, очень важно, чтобы такой визит сопровождался его продолжительными визитами и в другие столицы – Киев, Варшаву или столицы стран Балтии, чтобы показать: победа над нацизмом – не единоличная собственность России, хотя она старается демонстрировать ее именно так", – заявил американский дипломат.
Я вірно тебе зрозумів?
у вас скоро будет своя,вот там и поспорите..
одни делили людей по сортам, другие были намного хитрее,
в чём дно ?
рабов немцы кормили лучше и наделяли правами,
поясните ваше виденее ситуации
- Слышишь, жена! Расскажи детям, как к тебе партизаны Збанацкого приходили, когда я в окопах, под Сталинградом, мерзлые сухари грыз…
Бабка замялась, стала отнекиваться.
- Расскажи, расскажи! А то помрем мы и никто правды настоящей так и не узнает…
Решилась, рассказывает бабка:
- Мужа на войну забрали, а когда немцы пришли, все, кто их боялся, в леса ушли, домой только по ночам приходили. Тут до войны тоже гарнизон был, войска стояли. Немцы там госпиталь развернули, солдат раненых лечили. Наших женщин брали на подсобные работы - дрова рубить, воду носить, санитарками… Жить-то, как-то, надо было, детей кормить. У меня уже трое было. Только и выкручивалась, что огород имела, да корову на хозяйстве. И так продовольственный паек зарабатывала - полы мыла в госпитале… Детей кормили, да еще и в лес, партизанам, давали - и не только, чтобы своих поддержать: уговор с ними был, чтобы они госпиталь не трогали, а то село каратели спалят. Они же что делали - немца где-то убьют, под село подкинут, сами уйдут. А немцы не сильно разбирались: «Село ваше?! Вы и отвечайте!» Корюковку-то, районный центр, на севере Черниговщины, за подобное же, спалили, а людей, почти всех, поубивали…
Так вот, как-то среди зимы, ночью, приперлись, четверо, от Збанацкого:
«Тетка, давай сало, картошку, муку, зерно!» Я в плач, чем детей кормить, сами впроголодь живем. А они и ухом не ведут. Забрали половину муки, картошки, а потом и корову со двора свели. Стала отнимать, так они автоматом пригрозили, а потом поизмывались вчетвером. Слава богу, не при детях, в сарай затащили… А когда стало греметь на востоке, то Збанацкий решил показать перед Советской властью, какой он «герой» - повел партизан своих госпиталь громить. Так наши деды да пацаны, кто остался, из-под застрех оружие повытаскивали да их не пустили: «Вы постреляете да уйдете, а нас спалят… Раненые тут при чем? Они безоружные…Идите со здоровыми воюйте!». Так поговаривали, что, якобы, Гитлер, за такую «заслугу», дал распоряжение наше село Железным Крестом наградить. Вот так нас партизаны и «защищали»…
Отец рассказывал:
- Войну в шесть лет встретил. Дядя у меня был, хромой, с палочкой ходил, в армию не взяли. Как наши отступили, по полям много чего брошено было, люди собирали - кто оружие, кто одежду, кто еще что-то. Дядя подобрал в поле двух кляч заезженных, которых красноармейцы бросили. Он знахарем-ветеринаром был. Привел домой, вылечил, откормил. Немцы пришли - не трогали, только привлекали, время от времени, для перевозок зерна и других продуктов, на станцию.
Если немцы что-то у людей и брали - то платили. Как-то немец один пришел, пьяный, отобрал у соседки творог, сметану и яйца. Так тетка, не будь дура, пошла, коменданту нажаловалась, обер-лейтенанту. Тот разобрался и заставил солдата тройную цену заплатить - в противном случае грозился на фронт отправить…
Когда румыны пришли, со своими ослами вьючными (подковы их, маленькие, до сих пор по селу находят) - те по коморам лазили, как у себя дома, и управы никакой не было. Народ говорил: «А що поробиш? «Цигани» - вони і є «цигани», не вкраде - не проживе…». Но «наши» - всех переплевали…
Как-то зимой взял дядя отца с собой, в лес, под Зеленую Дубраву (село на Черкащине), за дровами. По дороге встретили колонну партизан Сабурова. Отобрали коней, застрелить пригрозив (правда, опять каких-то кляч бросили взамен). Опять дядя их выходил, откормил, думал, наши придут, так будет на чем в колхозе пахать… Ага, сейчас…
Пришла Красная Армия в феврале 44-го, конники 5-го Донского кавалерийского корпуса вообще лошадей в обоз забрали, только расписку о реквизиции и оставили.
Пришел в 44-м, под конец войны, участковый: «Давай мужик, лошадей в колхоз!». «Так нету, забрали наши, вот, расписку оставили…». «Ничего не знаю! Люди сказали, у тебя лошади есть, ты их где-то прячешь. А расписку такую я сам тебе написать могу…».
В военкомат дядя пошел, думал защиту найти, а, может, и хоть какую-то компенсацию за лошадей реквизированных дадут - хоть ему, хоть колхозу, так военком чуть ли не пинками из кабинета выставил, опять милицией и Колымой пригрозил… Еле-еле дядя от «родной» власти», «отбрыкался»…
И разберись-поди, кто же честнее и справедливее…
Боялись партизанів. Зустріч з ними то 100% пограбунок. Часто із вбивствами.
Всі злодії після приходу німців зразу потікали. Бо німці їх вішали. А повтікали вони до партизанів.
Той же Ковпак за свідченнями місцевих, до війни був звичайний злодій-конокрад.
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны."
http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
Вмий мармизу та йди збирати валєжник.
ніхто на Заході не бачить всієї картини цілком
ситі й безтурботні дурники
Респект.
Аплодирую стоя!!!!
Слава Америке!
Смерть врагам - х.уйлу и всем ************** вместе взятым!
Це вже не підлога! Це - дно!
Підлога Маккартні
Лучше б немцы победили во второй мировой, а не сраный совок, который замордовал кучу своих граждан и ненавидел все украинское!!!
24.02.2020 10:26
а писать жирным шрифтом всякую уйню - дурной тон..если ты не в курсе..
Гитлер был не так кровожаден, как сралин
« 12 апреля американцы вышли к Эльбе. По словам командующего Омара Брэдли, город, до которого оставалось около 60 километров, "лежал у его ног", но 15 апреля Эйзенхауэр запретил продолжать наступление. Известный британский исследователь Джон Фуллер назвал это "одним из самых странных решений в военной истории".
(А в Россіі ще на 70 років втаємничили архіви дєдовской войни»)
О бренный мир: кому - медали,
Кому - глотать с медалей пыль …
Легенда есть, что Львов в Шакалов
Господь когда-то превратил.
Причину Небеса лишь знают,
Но, претерпев такой облом,
Упорно гены заставляют
Шакалов следовать за Львом.
Когда вступают Львы в сраженье,
Что происходит кажегод,
То Льву упавшему колени
Орда шакалия грызет.
Но кончен бой. Сошлись Шакалы.
Визг, запах пива, шаурмы …
- Хоть Львами деды воевали,
Не хуже их воюем мы!
Просто говно-страна, как всегда поцупила себе все лавры, и сделала себе из победы идеологический, пропагандонский фундамент, на котором теперь лежит. расплывается и воняет..
Такая уж она страна-говно.
и если слуги нарида,выходящие к русне с хлебом-солью и списками порохоботов и украинцев думают,что их не коснётся - то они жесточайше ошибаются - херачить будут всех без разбора..
Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная бл*дь Россия
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча..........................................Юрий НЕСТЕРЕНКО (отрывок)
Ні. Це Запоріжжя.