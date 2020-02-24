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 Происшествия, За рубежом
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 Разработана вакцина против коронавируса COVID-19, но нужны дальнейшие проверки и доработки, - посол КНР в РФ Ханьхуэй

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что в КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге в посольстве Китая в Москве в понедельник.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он.

Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%", - отметил он.

Чжан Ханьхуэй отметил, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяемый от малярии".

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считаются более эффективными. Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской", - сказал посол.

Чжан Ханьхуэй опроверг предположения об искусственном происхождении коронавируса COVID-19, эпицентром распространения которого является город Ухань - административный центр китайской провинции Хубэй.

"Я вам точно скажу, что это не искусственное. Возможно, это вирус как вирус SARS, от диких животных", - подчеркнул он.

Он отметил, что поиск источника вируса продолжается, версия о том, что "хозяином" заболевания была летучая мышь, проверяется, но пока также не подтверждена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая достигло 2,2 тыс. человек, - гонконгские СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3177419
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо це і правда вакцина (маю серйозні сумніви), то міфи про при природне походження вірусу нічого не варті. Дуже схоже що і вірус, і вакцина вийшли з однієї установи.
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Такие картинки постить - это крайне неосмотрительно. Бубочка ооочень обидчивая принцесса Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей - Цензор.НЕТ 590
Гляди еще в турборежиме примут турбозакон о турбооскорблении турбозелени Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей - Цензор.НЕТ 2596
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На жаль україням на випадок лиха буде доступне лише традиційне лікування - сало з часником плюс рюмка самогону.
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не отменяется а покупается , фальсификат начнут шлепать из глины в каждой подворотне , продавать во всех аптеках ,базарах ,интернете эти чудо пилюли
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Такие картинки постить - это крайне неосмотрительно. Бубочка ооочень обидчивая принцесса Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей - Цензор.НЕТ 590
Гляди еще в турборежиме примут турбозакон о турбооскорблении турбозелени Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей - Цензор.НЕТ 2596
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сколько там населения на России???, 250 лимонов хватит???)
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Что это вы им столько посчитали, там не более 120 млн.
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ну все тепер мешканці Сонжар здихнули з полегшенням
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Сейчас на территории Украины имеются в наличии около 66 комплектов наборов специализированных тест-систем для обнаружения вируса COVID-19 (2019nCoV ). Каждый комплект - это набор реактивов для 10 анализов на вирус. Каждый набор имеет свой индивидуальный номенклатурный код и сертификат подтверждения. Данные этого кода и номер сертификата обязательно указываются в проводимых анализах, согласно требованиям ВОЗ.
16 (на 160 анализов) комплектов, производства Германии находится в ЦОЗ *. Это передано от ВОЗ*. Еще 50 (500 анализов) в приватной фирме Diagen. Источник происхождения нам неизвестен. Технологическое время проведения тестов 5-7 дней.
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Якщо це і правда вакцина (маю серйозні сумніви), то міфи про при природне походження вірусу нічого не варті. Дуже схоже що і вірус, і вакцина вийшли з однієї установи.
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без росеянцев тут точно не ібішлось, навіть в слові короновірус є три букви, які дуже багатозназні-rus
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нутак правильно, в этой заразе может разобраться только автор.
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Чому про це заявляє посол КНР на расєє, а не міністр охорони здоров'я КНР?
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тому що адвокатам і дипломатам брехати -як дихати..
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"Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ ***********".- китайози спочатку пропустили (випустили) бойовий вірус з лабораторії ,побачили що далі непереливки буде (китайців може вистачити тільки для охорони кордону після епідемії) вирішили швидко "винайти " антидот!
А тепер ще й прикалуються прізвищем свого посла! Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей - Цензор.НЕТ 6314


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частично офтоп но лучше позже, итак кто там звиздел на жителей Сонжар про их дремучесть и нечеловечность, просто у нас тупорылые чиновники и памороки из зекоманды, вот как надо защищать своих жителей на местах и пох

https://www.nytimes.com/2020/02/23/us/coronavirus-quarantine-california-alabama.html?0p19G=3248

это пруфец, переводьте сами в гугле, когда здоровь здоровых важней напыщеных понтов
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Никто на них ничего не звиздел, это их личная инициатива, имеют право, отношение к такому тоже личное дело других граждан.
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Як завжди при еволюції - першими здихають найдурніші - ті хто не виконує елементарних правил гігіени здоров'я і не притримуються здравого глузду.
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у-у-у-у-у..старый друг "Делагил"Оч-ч-чень эффективное средство...почти как гильотина...Только вылечится от лечения делагилом тоже та еще морока...Ну очень полезен для печени. Пол годв профилактики малярии делагилом заменяет год систематического запоя
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На кацапах протестуйте. Там у Сибіру - є де це зробити.!
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Також є старі ліки радянського виробництва


так..
про арбідол товариші китайці вже розповідали... Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей - Цензор.НЕТ 3705
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