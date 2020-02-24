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Все про:Львовщина (1842) непогода (465) Укрзализныця (1823) ГСЧС (2502)

 Пять поездов задерживаются из-за падения деревьев на пути на Львовщине, - "Укрзализныця"

Железнодорожники Львовской магистрали ликвидируют последствия непогоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Вследствие шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Собрания", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализныця" работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород - Киев, № 141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов.

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"Просим прощения за временные неудобства и призываем внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов", - говорится в сообщении компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3177418
 
 
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Баобабы наверное попадали....сто метровые...😃
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а що? до цього за полосою відчуження ніхто не слідкував? чи слідкували грошима в карман, так тепер не кричіть - караул...?....а при сталіну вам за це був би гаплик
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