 В Минобороны опровергли информацию о снижении норм для питания военнослужащих

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Стоимость закупки продуктов питания определяется при проведении аукционов в системе электронных закупок "PROZORRO", и сейчас установлена ​​на уровне 67-77 грн за комплект.

Окончательная цена услуги по аутсорсингу, который будет действовать с 1 марта 2020 года, станет известен по итогам электронных торгов, которые начинаются 24 февраля 2020 г. При этом ожидаемая стоимость может снизиться", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве отмечают, что установленные нормы питания никоим образом не уменьшатся: "Как и ранее, украинские воины будут получать качественную, калорийную пищу, как это предусмотрено соответствующими нормами, а также Каталогом продуктов питания. Тоже же самое касается и военнослужащих, выполняющих боевые задачи по защите государства на востоке Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году, - Загороднюк

Как уже сообщалось, с 1 марта 2020 все боевые части Вооруженных Сил Украины переведены на систему питания по Каталогу, который содержит 409 видов продуктов на выбор. Похожая система используется во многих армиях государств-членов НАТО.

До этого в украинской армии действовала т.н. "старая" система из только 36 видов продуктов, что вызывало много нареканий со стороны военнослужащих.

Остальные воинские частей перейдут на новую систему постепенно, начиная с 1 июня 2020 г.