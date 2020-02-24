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 Политика Украины
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 На закрытие "дела рюкзаков" Аваков не влиял, - Холодницкий

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий опровергает влияние министра внутренних дел Арсена Авакова на закрытие "дела рюкзаков", в котором фигурировал его сын.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Я это (влияние Авакова-старшего. - Ред.) категорически опровергаю. Аргументация была проста - заканчивались девять месяцев следствия и процессуальный прокурор сказал, что с такой доказательной базой по этому делу в суд не пойдет", - заявил он.

Кроме того, Холодницкий рассказал, что когда САП подписали подозрения, то дали детективам время собрать доказательства. И когда они впервые увидели эти подозрения, то там был указана "единственная связь между Аваковым-младшим и предпринимателем, который шил эти рюкзаки, - это то, что они были друзьями в Фейсбуке".

Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.

6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177412
 
 
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Знаем, слыхали: "Это не мы! Оно само"
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За слово "рюкзак" аваковские полицаи еще дела не шьют ? Ну это пока , как говорила Бубочка .
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Забавно но говоряшая жопа ничего не говорила про холодницкого. Совпадение? 😷
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вообще никто "не влиял" …. как только оно появилось, так сразу и "не влияли" ...
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Кто ж вам ,проворовавшимся и забрехавшимся поверит ? 🤣🎒🐲🤮🤮🤮🤮
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В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют. А для чого ми утримуємо тоді цей орган, де рядовий детектив 50к заробляє? Докази причетності синулі Авакова, міг так само не встановити і звичайний слідчий поліції, за 10к/місяц.
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Ага, сидел и спокойно наблюдал как "рвут" его сына
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