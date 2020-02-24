 ОП проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных из плена украинцев: они до сих пор не получили обещанные 100 тыс., многим негде жить, - Бутусов

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ.
"Два месяца назад были освобождены наши пленные, их встречали с большой помпой. Но теперь Офис президента проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных людей, появились новые информповоды, а тем временем игнорируются элементарные проблемы героев Донбасса, тех самых "представителей неподконтрольных территорий", которые пожертвовали всем, чтобы вернуть Донбасс под контроль Украины", - рассказал он.
"До сих пор ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тысяч гривен. Два месяца люди живут без копейки денег! Не решаются элементарные проблемы целого ряда наших известных героев, которым государство должно выплатить куда больше 100 тысяч - их зарплату за проведенные годы в тюрьмах и пыточных. Они защищали Украину, и знали, что рискуют всем, ради нас всех", - пояснил журналист.
"А где освобожденные будут жить? Квартиры многих отобраны оккупантами. Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто отдал все ради борьбы за свободу Украины. А здоровье? У многих большие проблемы с зубами, которые выбили палачи, что с этим делать? А работа?" - добавил Бутусов.
"Это очень умилительно, что президента так живо волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки, конечно, им надо помочь. Но у вас, Владимир Александрович, в стране есть проблема пострашнее коронавируса - война! И ваш долг организовать работу государства так, чтобы выполнять обязательства перед теми, кто честно и без дешевых понтов рискует собой ради Родины, и создает тем самым вам саму возможность вести какие-то переговоры. И вы не имеете права забывать о человеческих судьбах, за которые взяли на себя ответственность. Вы не имеете права бросать и забывать своих граждан. За словами президента должны стоять поступки. Иначе это не слова, а пустой треп", - резюмировал журналист.
Напомним, 29 декабря 2019 года прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.
Снято, всем спасибо, свободны!
Уявіть собі десь на знімальному майданчику 95го кварталу тиждень потому
- сідає літак. Ні не так, сідає літак з плалючими двигунами! Їдуть пожежні машини, купа мигалок, сирени ревуть, усі вогнеборці намагаються загасити двигуни, і тут, на велосипеді летить Гвонокомандувач із булавою. Проривається по аварійному трапу, вривається до салону і на руках виносить дівчину і песика! Вони спускаються по надувному трапу і в цей момент літак вибухає, але Володя накриває їх своїми могутніми плечима! Дим розсіюється. Усі врятовані, плаче дівчинка... і песик теж плаче, а Володя притискає їх до грудей і каже "Служу народу"! Ну і фоном якась дебільна і підара.стична кацапська музика...
*ридуры у нас уже был автономная республика Крым с парламентом и правительством.
Все просто.
ОП як мінімум мав проконтролювати.
но раз пообещал каждому по 100.000 то должен отдать
никто за язык не тянул
тем более не лох какой то, а понятийный пацан
можно их в верховную раду кстати пристроить, вместо существующих слуг
пускай кнопки жмут, а тех слуг которые сейчас на вольные хлеба
пускай украинский бизнес поднимают , для которого сами создали все условия
Обещал, давай
"На произволяще", это когда отвод, т.е. отступление, это когда оставляют обустроенные позиции и отводят войска в систо поле... это когда с помпой обменивают таксюков на пернатых беркктоидов, а потом про всех забывают.
Лен, лучше озаботься судьбой дамы с собачкой. Будешь, хотя бы, в тренде. И не трынди...
Это не кошерно!
Перестати стріляти чомусь не спрацювало так, як обіцяла Шмаркля, от халепа...
Зате спрацювало приховане "прискорити знищення вояків". Тільки-но завершився 4-годинний запеклий бій під Золотим, у якому було вбито одного українського бійця, поранено чотирьох... а тим часом наші "нарідні слуги" послідовно і поетапно продовжують знищувати Україну.
Тепер вони взялися ще й за нашу новітню історію, воєнну.
Ви, можливо, й не повірите, якщо я скажу вам, що предметно у ЗС України займалася історією АТО (а потім - ООС) лише одна установа - Науково-дослідний центр воєнної історії при НУОУ імені І. Черняховського. Важливість її діяльності є безсумнівною. Саме вона вела опис цих подій, узагальнювала дані, так важко добуті...
Чому я кажу про неї у минулому часі? Бо суперовою "зеленою" командою у МО України (вважай, що "Слугами народу") прийнято рішення цю установу... скоротити!
Вітаю, панове-браття!
Не потрібна вона.
Не потрібно зеленим, щоб українці знали історію цієї війни.
Треба її позбавлятися, її треба забувати, це очевидно. Але кому саме це треба, панове? Задайте собі це питання, поряд із тими, що неодноразововже задавалися раніше.
Гебельс казав: "Відбери у народа історію - і через покоління він перетвориться на натовп, а ще через покоління ним можна буде керувати як стадом". Вочевидь, приціл взято вірний - на покоління молодих українців, які очікувано починають демонструвати паростки національної свідомості. І яких з огляду на це треба виростити "Іванамі, родства не помнящімі", типовими малоросами.
Нада проста перистать стрилять!
Нада заканчивать эту вайну! Нада забывать ее!
Нада мириться!..
На завершення ще раз процитую "Соціалістичний вісник", статтю з якого за 1953 рік кацапи нещодавно намагалися видати за "розсекречені матеріали ЦРУ щодо Бандери":
На самом деле, именно сторонникам свободной Украины, стереть вычеркнуть из истории своего движения этот позорный гитлеровско-фашистский инцидент, который ничего, кроме горя и стыда, Украине не принес.
І ось тепер нам знову, як і 70 років тому, "турботливо допомагають" забути та викреслити з історії новий "ганебний фашистський інцидент", який - що за несподіваний збіг у риториці! - знову нічого не приніс Україні, окрім "горя й сорому".
"Зелені" допомагають.
Совпадение? НЕ ДУМАЮ!
https://bitter-onion.livejournal.com/3019068.html
А титульных гоев он опускает с космической скоростью.
И те еще гыгыкают - как на гребаном Квартале...
И может поменьше идиотов будут обвинять тех кто остался в ОРДЛО или уехал в РФ - как могут так и выживают, прежде чем требовать, надо что-то самим предложить. Не подыхать же людям на улице - устраиваются кто как может.
А тим, хто заслужив, виплатили?
1. Последнее турецкое предупреждение.
Ближневосточные СМИ сообщили о массированной ракетной атаке окрестностей авиабазы Хмеймим, на которой базируются кацапские "соколы". Сирийские СМИ подтвердили, что системы ПВО приводились в готовность.
Ракетный удар наносился со стороны Средиземного моря, с воздуха.
Ещё один удар наносился со стороны города Джиср-эш-Шугур, причём дальность ракетного удара говорит о применении турецких РСЗО Т-122 Sakarya.
При таких вводных, русско-турецкая война обещает быть скоротечной.
Сирия - не Афганистан, там особо бежать некуда.
В Турции разгружаются военные грузовые самолеты. Сегодня еще одна турецкая колонна с танками "Леопард" вошла в в провинцию Идлиб со стороны приграничной турецкой провинции Хатай. Стороны активно обмениваются ударами. Сообщается о одном погибшем турецком танкисте (минус танк). О потерях противника пока не сообщается. В городе Нейраб, который на днях заняли турки, разворачиваются силы ЗРК.
Турки готовятся к скрепному 23 февраля.
Подарков имеют - мама не горюй.
2. Мероприятие сорвано.
На следующей неделе, намечалось инициированное Московской патриархией (секта КГБ-ФСБ, созданная Сталиным) Собрание предстоятелей православных церквей в Аммане (Иордания) для обсуждения "украинского вопроса" (без ПЦУ, естественно).
На сейчас, из 14 приглашенных, 7 делегаций не едут, две посылают делегации без предстоятелей.
Не едут вообще:
- Фанар,
- Александрия,
- Греция,
- Кипр,
- Грузия,
- Болгария,
- Албания.
Посылают делегации низкого уровня:
- Румыния,
- Польша.
ПОКА собираются ехать предстоятели:
- Иерусалим и РПЦ (+УПЦ МП) (формальные организаторы),
- Сербия,
- Чехия и Словакия,
- Антиохия (Сирия).
Судя по инициаторам Собрания (МП и Иерусалимский патриархат, финансово зависящий от РФ и российских туристов), целью Собрания было не "уврачевать раскол", а осудить его.
Но большинство церквей просто продинамило МП, показав его полное геополитическое бессилие!
Браво Пороху! Вбил осиновый кол в упырей.
3. Видать, с рейтингом совсем беда.
В «Слуге народа» заявили, что создают своё телевидение с выездными студиями. И тут я вспомнил, где видел эти «выездные студии». Это же проект «Уличное телевидение», который запустили у Пинчука под президентскую кампанию Кучмы 99-го года. И к которому имел отношение Потураев - нынешний политтехнолог Зеленского. А тогда - обслуживающий Пинчука.
4. Скажу непопулярную вещь.
Сейчас намерения вернуть Лугандон в состав Украины - это намерения больного пришить назад ампутированную пораженную гангреной и некрозом конечность. Нечего на Донбассе реинтегрировать и восстанавливать. И практически некого. Гораздо дешевле для Украины вывезти всех желающих после проверок, купить им жильё, дать рабочие места. Донбасс нужно полностью освобождать, а не реинтегрировать. Потом строить всё с нуля, а "кормильцев" - на карантин лет на 10-20.
Хватит, сыты по горло.
5. Назначение только после выборов президента США.
Екс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в вопросе назначения его преемника пока есть проблемы, но он публично поддержал кандидатуру заместителя госсекретаря Стива Бигана.
P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2976799.html