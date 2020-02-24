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 Политика Украины
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 После деоккупации Крыма нужно лет на 10 установить назначенное из Киева управление, - замглавы Меджлиса Умеров

После деоккупации Крыма управление над полуостровом следует поручить Киеву.

Такое мнение выразил "Крым.Реалии" заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"В нынешней ситуации проводить выборы по законам Украины нереально. Даже после полного восстановления территориальной целостности Украины и деоккупации необходимо установить назначенное из Киева управление, хотя бы лет на десять. Необходимо время, чтобы разобраться с теми, у кого "руки в крови", и теми, кто активно строил "русский мир". Что касается остального населения, пусть каждый сам решает, остается он в Украине, или едет на родину, в Россию. Украина при этом выкупает всю недвижимость у принявших решение уехать, они не должны выглядеть как беженцы. Это не должно распространяться на приехавших после 18 марта 2014 года. Они уезжают без вариантов", – рассказал свою точку зрения Крым.Реалии зампред Меджлиса.

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При этом он отметил, что выборы депутатов Верховной Рады от АРК проводить нужно, не дожидаясь деоккупации.

"А выборы, вернее довыборы в Верховную Раду Украины, можно провести по 12 округам АРК и Севастополя. Организовать эти выборы на всей территории материковой части Украины. Окружные избирательные комиссии расположить в Киеве, а участковые – в областных центрах. Голосовать по паспорту, в округе соответственно месту жительства в Крыму. И будет у нас 12 депутатов от Крыма в ВРУ. Если власть в Украине озабочена не сдачей Крыма, а возвращением, она это организует", – отметил Умеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3177401
 
   
 Топ комментарии
 
Фильтрацыонные лагеря и депортация кацапов за поребрик должны быть преоритетными мероприятиями После деоккупации Крыма нужно лет на 10 установить назначенное из Киева управление, - замглавы Меджлиса Умеров - Цензор.НЕТ 3040
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Просто лишить их автономии, как не оправдавших доверие.
Крымская область Смысл наступать второй раз на те же грабли.
И никаких татарских республик.
моё субъективное мнение
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Фильтрацыонные лагеря и депортация кацапов за поребрик должны быть преоритетными мероприятиями После деоккупации Крыма нужно лет на 10 установить назначенное из Киева управление, - замглавы Меджлиса Умеров - Цензор.НЕТ 3040
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замглавы Меджлиса Умеров-- путозвон !!! Что вы делаете с Меджлисом для освобождения Крыма ? Вот именно ничего -- балаболы
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Один из главных мотиваторов для крымчан по возвращению Крыма
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попахивает натуральным замшелым совком и розжиганием
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Оградить стеной и залить бетоном. А насчет на десять лет, для начала, то тут согласен.
После деоккупации Крыма нужно лет на 10 установить назначенное из Киева управление, - замглавы Меджлиса Умеров - Цензор.НЕТ 2054
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Просто лишить их автономии, как не оправдавших доверие.
Крымская область Смысл наступать второй раз на те же грабли.
И никаких татарских республик.
моё субъективное мнение
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И Севастополь переименовать в Херсонес и лишить статуса отдельной территориальной единицы
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отдельный статус даже не обсуждается
в Севастопiль думаю будет достаточно)
нехай кацапи помнють чіє м'ясо з'їли ))
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Ну да греки в Приазовье компактно живут,также могут и татары жить и нужно русских расстворить в украинской среде как это сделали ватники на Кубани и в других колониях Московии
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Вам никогда не вернуть Крым с такими рассуждениями.
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Да ладно тебе, с такими рассуждениями может показаться что Крым уже возвращен
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Татары как раз ведут себя ОЧЕНЬ прилично
Чего нельзя сказать о понаехавших из Мордора крысчанах(что до оккупации что после)
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Понятное дело о Крыме забывать не стоит но с приходом зеленой шоблы надо думать как Украину как державу сохранить .
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Трамп сподівається, що Україна і РФ "порозуміються між собою" ...другими словами, разбирайтесь сами ,а его кремль ещё крепко держит на крючке После деоккупации Крыма нужно лет на 10 установить назначенное из Киева управление, - замглавы Меджлиса Умеров - Цензор.НЕТ 3469
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Тоже самое и в ОРДЛО. Иначе не как, что бы вылечить инфицированных "путиновирусом", нужно на каждый год оккупации потратить два года на реабилитацию.( 6 лет , значит 12 и т.д)
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Правильно. Откладывать больше некуда. Нужно быстро решать, что делать с Крымом после деоккупации.
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Давно так не сміявся. Та ви порятуйте спочатку Україну від Пуйла і Зєйла.
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Понятно, дело только за малым, за деоккупацией.
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Ну, в Крыму хоть имеется некоторое количество вменяемых людей.
А что делать с даунбасом, где все идиоты?
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По перше вся влада автономії тільки кримським татарам (51 % в усіх представництвах автоматично). По друге кримськотатарська автономія в складі України. По третє "понаєшавших" нафуй зворотно в рашку. Право право голосувати - тільки тим хто не зрадив Україну!
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В Крыму нужно выбирать на руководящие тех, кто прожил все эти годы там и не предал Украину...Уверен, что таких людей достаточно, и они знают в сёрбалы всю ту местную мразоту, которая звала в Крым *****...
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Крымская область - навсегда. Рабы с полуострова показали что им не нужна свобода, им нужно стойло, царь и ссср.
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А может вначале сделать деоккупацию, а потом раздавать портфели правительству "в изгнании"?
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В 2008 году Х@йло дал на клык Америке и Европе оккупировав часть Грузии, они сглотнули. К сожалению, теперь сглотнули и с Крымом. Не знаю, может им понравилось.
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Может сначала (по методу нынешней власти) отдать в концессию лет на 10-ть Турции?
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зачем что то кому то поручать на 10 лет? просто выселить из Крыма иностранных граждан - кацапоидам не привыкать менять место жительства...
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