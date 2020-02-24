 После деоккупации Крыма нужно лет на 10 установить назначенное из Киева управление, - замглавы Меджлиса Умеров

Такое мнение выразил "Крым.Реалии" заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"В нынешней ситуации проводить выборы по законам Украины нереально. Даже после полного восстановления территориальной целостности Украины и деоккупации необходимо установить назначенное из Киева управление, хотя бы лет на десять. Необходимо время, чтобы разобраться с теми, у кого "руки в крови", и теми, кто активно строил "русский мир". Что касается остального населения, пусть каждый сам решает, остается он в Украине, или едет на родину, в Россию. Украина при этом выкупает всю недвижимость у принявших решение уехать, они не должны выглядеть как беженцы. Это не должно распространяться на приехавших после 18 марта 2014 года. Они уезжают без вариантов", – рассказал свою точку зрения Крым.Реалии зампред Меджлиса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров - Арахамии: Подача воды в оккупированный Крым - это прямое признание юрисдикции РФ в АРК. Вы, "слуги", подставляете свой народ

При этом он отметил, что выборы депутатов Верховной Рады от АРК проводить нужно, не дожидаясь деоккупации.

"А выборы, вернее довыборы в Верховную Раду Украины, можно провести по 12 округам АРК и Севастополя. Организовать эти выборы на всей территории материковой части Украины. Окружные избирательные комиссии расположить в Киеве, а участковые – в областных центрах. Голосовать по паспорту, в округе соответственно месту жительства в Крыму. И будет у нас 12 депутатов от Крыма в ВРУ. Если власть в Украине озабочена не сдачей Крыма, а возвращением, она это организует", – отметил Умеров.