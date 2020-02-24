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Все про:Гидрометцентр (600) погода (2596) ГСЧС (2502)

 Значительные осадки и сильный ветер: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

По сообщению "Укргидрометцентра", в связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем ​​в юго-восточных областях местами значительные осадки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, порывы ветра 40 м/с.

Спасатели предупреждают, что погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах будут приводить к нарушению на отдельных участках дорог, прекращению движения транспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 250 населенных пунктов в 7 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Ночью и утром 24 февраля в северо-западных районах Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм; на Азовском море днем ​​24 февраля сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 15-20 дм, местами значительные осадки. Осложнения погодных условий отвечает II (оранжевому) уровню опасности.

Ожидаемые погодные условия приводить осложнения работы морской отрасли и морского транспорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3177397
 
 
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Знов дивлюсь Синоптик. Зараз вітер 7.5 м/с, дощить. Нічого надзвичайного.
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Ніжин накрило мокрим снігом учора, Чернігів - сьогодні, під ранок... Якби не плюсова температура, то було б уже сантиметрів п"ять-сім... Сипле й зараз... В лісах закінчується сокохід клена. Почався сокохід берези... Цвітуть крокуси...
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Жах..як клімат змінюється, на очах, там де я живу- в центрі Німеччини - ніколи не було так що хоча б пару трійку раз за зиму не було снігу, і тільки цієї зимою в перший раз ( за моi майже пiв життя що я тут живу) не було жодної сніжинки (!)..Все вже розквiтає
навколо ..i це лютий !
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ишак всегда виноват.
судьба такая.

не нравится? - надо перестать быть ишаком.
но в 42 года уже поздновато...
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ты знаешь, кем бы не был этот ишак, как ты говоришь, но у него жизнь гораздо успешней твоей.
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Диви які молодці "Укргидрометцентр", подивились у вікно і нас дуже попереджають про погіршення погоди Істотні опади та сильний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди - Цензор.НЕТ 8416 Це було ще вчора зрозуміло і без них)))
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у сраного клоуна вечно все через жопу...
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Какие 40м/с ? При 35м/с срывает фундаментальные крышы с домов и вырывает деревья с корнями. 40 - это уже торнадо, катастрофа
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