 "Там проще обеспечить охрану", - Гончарук объяснил, почему эвакуированных из Ухани разместили в Новых Санжарах

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Было несколько объектов, которые готовы были принять людей, но конкретно этот объект был избран потому, что там проще обеспечить охрану, то есть фактически - безопасность. Это режимный объект, который принадлежит Национальной гвардии, нам понятен там персонал, мы понимаем, что это люди, которые служат фактически, то есть они были там проверены, понимали очень хорошо территорию", - рассказал он.
По его словам, подконтрольность территории в Новых Санжарах была одним из критериев, которые убедили остановиться именно на этом объекте.
Гончарук также подчеркнул, что все эвакуированные по состоянию на 23 февраля здоровы и для них создали дополнительные удобства.
"Отдельные мобильные операторы установили там временные вышки, чтобы у людей была лучше связь, чтобы им было проще коммуницировать, связываться со своими родными, близкими. Завтра мы еще там дополнительные условия комфорта для них создадим, все необходимые санитарно-гигиенические потребности обеспечат, у них есть еда, там тепло, они в безопасности", - отметил он.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях начали скоординированные усилия по распространению тревоги о новом коронавирусе - передает AFP
Несколько тысяч онлайн-аккаунтов, ранее идентифицированных, как используемых для трансляции поддерживаемых Россией сообщений о крупных событиях, таких как война в Сирии, протесты желтых жилетов во Франции и массовые демонстрации в Чили, публикуют "почти идентичные" сообщения о новом коронавирусе.
Учетные записи-управляемые людьми, а не ботами-публикуются в одно и то же время на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках и могут быть связаны с российскими прокси или передавать аналогичные сообщения в поддерживаемые Россией каналы, такие как RT и Sputnik.
Кампания дезинформации была выявлена американскими наблюдателями в середине января после того, как китайские официальные лица объявили о третьей смерти от нового коронавируса в Ухане, эпицентре вспышки.
Российские финансируемые государством СМИ начали проталкивать антизападные сообщения о причине эпидемии 20 января, а операторы аккаунтов в социальных сетях начали публиковать глобально уже на следующий день, говорят американские чиновники.
Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса. В частности, речь идет об утверждениях, что COVID-19 - биологическое оружие, произведенное ЦРУ, а распространение вируса - это попытка США «вести экономическую войну с Китаем».
71 комментарий
25% - Roman
Дебати! Гончаренко vs «Cлуга Нарота
». Обов'язково дивіться до кінця.
https://twitter.com/i/status/1231131332899676161
Гончаренко всегда считал ушлепком.
Но последнее время то ли исправился. То ли повзрослел. То ли нашел свою аудиторию, потому что говорит то же, что сказал бы и я.
Если 73% поверили в зарплаты по 4000 денег в месяц, то во все поверят, разве не так?
Источник: https://censor.net.ua/n3177396
Как же, как же. Помню, помню.
Выкладывали ролик на censor, с двумя молодыми дурами там, в карантине.
Показывают они "персонал" за окнами и верещат что-то вроде "ой, мужчинки".
Там такой будет "карантин" (судя по посещениям Скалецкой журналистом в номере), что "тушите свет".
Ну, хоть не триппер.
Christmas island.
"Здорові люди прилетіли до хворої країни"
Этот текст - реакция на пост «КОРОНАВИРУС: НЕКОТОРЫЕ СТРАННОСТИ», где автор поднимает тему использования озонаторов для защиты от коронавируса.
Тем, кому лень читать - озонаторы не используют в развитых странах потому, что они не только мало эффективны, но и чрезвычайно опасны. Теперь можно сразу идти в комментарии.
Почему это не работает?
Для начала обозначим понятие «эффективность», а также систему координат, в которой мы будем вести диалог.
Под эффективностью будем понимать имеющее доказанное существенное положительное влияние свойство, проявляющееся при обычных условиях. Реклама производителей - это не то, что можно называть эффективностью.
Здесь нужен пример. Представьте накрытый белой скатертью стол, на котором лежит красное яблоко.
Ваша задача - переместить яблоко со стола на стоящий рядом стул, при этом вы можете использовать только два способа: дуть на яблоко и свою руку. Дуя на яблоко, вы сможете сдвинуть его с места, возможно, после бесконечного числа попыток, вы сможете изловчиться и сдуть яблоко так, чтобы оно упало сразу на стул, однако мы не будем рассматривать такой способ в качестве эффективного.
Дуть на яблоко, когда у вас есть руки, не эффективно.
На чём основаны ваши выводы?
Собственные мысли, услышанное от коллег на работе, сюжеты по первому каналу в программе «Здоровье», прочитанные комментарии к постам - всё это ценный пласт информации. Ценный для перетирания в курилке. К реальности это всё имеет отдаленное значение.
Есть наука, есть доказательная медицина, есть исследования, есть развитые страны. Эти явления никем, кроме религиозных фанатиков и прочих невежд, не оспариваются. Следовательно, для отправной точки используем опыт и знания тех, кому точно можно доверять.
Дальше использованы рекомендации WHO (Всемирная Организации Здравоохранения) и EPA (Американское Агентство по охране окружающей среды).
Какие рекомендации дает WHO относительно очистки воздуха?
В отношении воздуха в помещениях, где содержаться больные коронавирусом действует рекомендация по размещению в хорошо проветриваемых одноместных комнатах.
Для комнат общего отделения с естественной вентиляцией адекватная вентиляция считается равной 60 л/с на пациента.
В помещениях, где проводятся связанные с обследованием органов дыхания манипуляции, вентиляция должна составлять 160 л/с на человека, воздух должен сменяться в помещении не менее 12 раз за час.
Собственно, на этом всё. Никаких озонаторов или других очистителей воздуха нет. Список мер длинный, но в отношении воздуха иные рекомендации отсутствуют.
Подробнее здесь.
Как относится к озонаторам EPA?
Во-первых, ни одна государственная структура в США не одобрила использование озонаторов в общественных местах.
В-вторых, потенциальные связанные с озоном риски выглядят так: снижение функции легких, обострение астмы, раздражение горла и кашель, боль в груди и одышка, воспаление легочной ткани, более высокая восприимчивость к респираторной инфекции (да, да, именно так).
В-третьих, при использовании в концентрациях, не превышающих безопасные для человека стандарты, озон, применяемый к воздуху внутри помещений, не удаляет вирусы, бактерии, плесень и другие биологические загрязнители.
В-четвертых, некоторые данные свидетельствуют о том, что низкие уровни озона могут снижать концентрации в воздухе и препятствовать росту определенных биологических организмов в присутствии озона, но его концентрации должны быть в 5-10 раз выше, чем это предусмотрено стандартами общественного здравоохранения.
Вывод здесь такой - вы не можете контролировать количество озона в помещении, сам озон несет в себе намного больше вреда, чем пользы.
Использование озонаторов опасно при определенных условиях. Тут уместно вспомнить пример про красное яблоко.
Подробнее здесь.
Какие рекомендации по очистке воздуха дает EPA?
1. Контроль источников загрязнения. Следует устранить или контролировать источники загрязнения;
2. Вентиляция. Имеющийся воздух нужно разбавлять чистым и принудительно отводить загрязняющие вещества через вентиляцию;
3. Очистка воздуха: удаление загрязняющих веществ с помощью проверенных методов очистки воздуха.
Здесь важно понимать, что последний пункт - очистка воздуха, не считается достаточным сам по себе, но иногда используется в качестве дополнения к первым двум.
Вывод: имеющиеся научные данные показывают, что при концентрациях, не превышающих стандарты общественного здравоохранения, озон, как правило, неэффективен в борьбе с загрязнением воздуха внутри помещений.
Концентрация озона должна значительно превышать санитарные нормы, чтобы эффективно удалять большинство загрязнителей воздуха в помещениях. В процессе реакции с химическими веществами в помещении озон может производить другие химические вещества, которые сами по себе могут быть опасны.
В заключении небольшое добавление про ультрафиолетовые лампы
Обычные бытовые УФ излучатели имеют ограниченную эффективность в устранении бактерий и плесени. Эффективное уничтожение некоторых вирусов и большинства спор плесени и бактерий обычно требует гораздо более высоких уровней воздействий ультрафиолета, чем может обеспечить обычный домашний УФ излучатель.
Таким образом, УФ излучатели не представляются эффективным в качестве единственного средства очистки.
Краткий разбор некоторых тезисов
«…Фактически, всякий человек может купить эти простые приборы и обеспечить безопасность помещений своего жилища…» - эти приборы не эффективны, их можно купить исключительно в качестве дополнения. Для обеспечения безопасных условий достаточно установить приточные клапаны в каждом помещении и смонтировать постоянно работающий вытяжной вентилятор в ванной.
«…Еще более актуально было бы применять мощные промышленные озонаторы в местах скопления людей - на транспорте, в общественных зданиях, школах…» - это не только не актуально, но и опасно. Обработка поверхностей стандартными средствами очистки (мыльные растворы, 70-% спиртовые растворы, гипохлорид натрия) вполне достаточны по мнению WHO и имеют многократно подтвержденную научно эффективность. Именно поэтому вы не видите в репортажах из других стран озонаторов и УФ-ламп, специалисты ходят с опрыскивателями и фактически моют все поверхности.
«…Причем интересно, что промышленные УФ-излучатели и озонаторы широко используются в водоснабжении, на станциях аэрации, в пищевой промышленности - то есть они вполне доступны…» - очистка воды и очистка воздуха не одно и то же. То, что эффективно для воды, не работает для воздуха.
«…К сожалению, в настоящий момент иных способов борьбы с вирусом нет…» - мойте руки и никакие вирусы вам не страшны. Обычные санитайзеры прекрасно с ними справляются.
обсуждение, комментарии
Притча из жизни умных, которая может быть полезна и для нас...
Жило-было себе две мышки-норушки. Одна усердно собирала оставшиеся в полях зернышки, а другая пристроилась в дом к человеку и копалась в его мусорном ведре по ночам, когда человек спал. И каких только остатков от вкусняшек ей только не перепадало. Она даже пыталась учить "жизни" первую мышку. Пока не позарилась на большой кусок сыра, оставленный тупым хозяином. Недооценила она кое-што...