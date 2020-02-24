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 Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая достигло 2,2 тыс. человек, - гонконгские СМИ

По состоянию на утро понедельника, 24 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 2,204 тыс., увеличившись за сутки на 416 выявленных случаев заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса увеличилось за сутки до 26 человек: восемь человек скончались в Иране, семь - в Южной Корее, четыре - в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Италии, по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 838 - выявлено на территории Японии, из них более 630 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 592 человек, инфицированы более 77,1 тыс., выздоровели - 24,7 тыс.

Как сообщило агентство "Ренхап" в Южной Корее выявлен 161 новый случай заражения, общее число больных достигло 763 человек.

В Италии насчитывается 152 больных, в Сингапуре - 89, в Гонконге - 74, Иране - 43, Таиланде и США - 35, на Тайване - 28, в Австралии - 23, в Малайзии - 22, Германии и Вьетнаме - по 16, во Франции - 12, в ОАЭ - 11, Макао - 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

Источник: https://censor.net.ua/n3177393
 
 
 Топ комментарии
 
В защиту Новых Санжарцев хотелось бы сказать, что когда начнется мировая пандемия, то камни по автобусу покажутся детской забавой. Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая достигло 2,2 тыс. человек, - гонконгские СМИ - Цензор.НЕТ 3249 Сначала канал г+г два месяца промывал мизки простого нариду, а потом их обзывают дыкунами и невигласами. Вигласы они вигласлы, все как моесейчук завещала Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая достигло 2,2 тыс. человек, - гонконгские СМИ - Цензор.НЕТ 3137
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с Владимиром Александровичем мы все умрем когда вирус придет к нам, да? Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая достигло 2,2 тыс. человек, - гонконгские СМИ - Цензор.НЕТ 7912
Зебилы!, - мы можем не дожить до следующих выборов что бы избрать какого нибудь веселого таксиста...
Пичалька...
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Тому що там теж нема тестів.
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"восемь человек скончались в Иране"
Источник: https://censor.net.ua/n3177393

Трудовые мигранты, что ли, китайские?
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Версія про те що хворіють лише китайці не підтвердилась, хворіють всі.
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Конечно, все.
И "Квартал 95" иммунитета не имеет то же. Кількість осіб, які заразилися коронавірусом, поза межами материкового Китаю сягнула 2,2 тис., - гонконгські ЗМІ - Цензор.НЕТ 7215
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Бригада китайская что-то строили. Съездили отпразновали свой новый год в Китае. Вернулись и понеслась.
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с Владимиром Александровичем мы все умрем когда вирус придет к нам, да? Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая достигло 2,2 тыс. человек, - гонконгские СМИ - Цензор.НЕТ 7912
Зебилы!, - мы можем не дожить до следующих выборов что бы избрать какого нибудь веселого таксиста...
Пичалька...
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В защиту Новых Санжарцев хотелось бы сказать, что когда начнется мировая пандемия, то камни по автобусу покажутся детской забавой. Сначала канал г+г два месяца промывал мизки простого нариду, а потом их обзывают дыкунами и невигласами. Вигласы они вигласлы, все как моесейчук завещала Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая достигло 2,2 тыс. человек, - гонконгские СМИ - Цензор.НЕТ 3137
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Камнями вирус не остановить, это же очевидно, а вот развернуть автобус с прокаженными зараженными в обратную сторону в полне реально Кількість осіб, які заразилися коронавірусом, поза межами материкового Китаю сягнула 2,2 тис., - гонконгські ЗМІ - Цензор.НЕТ 212 Кількість осіб, які заразилися коронавірусом, поза межами материкового Китаю сягнула 2,2 тис., - гонконгські ЗМІ - Цензор.НЕТ 8307
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Камни по автобусу от вируса защищают? 0-0 Срочно расскажите китайским медикам!
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Это правда . Панику усиленно нагнетали СМИ ..Довели людей до безумного , панического состояния , вместо того чтобы спокойно и без ужасающих , апокалиптических роликов из Китая объяснять популярно , что да как .. !! Столько вреда , сколько стране приносят СМИ , не несёт даже бестолковая нынешняя влада . .
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Ониу видели проблему во всей ее красе. Пока высокоодухотвореные называли их дикунами.
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"В Италии насчитывается 152 больных"
Источник: https://censor.net.ua/n3177393

Это может означать, что диагностика хорошая, всех зараженных выявляют.
Вон, в списке стран с заболевшими нет ни Афганистана, ни Пакистана.
Озчает ли это, что там нет носителей коронавируса?
Нет, это означает, что там нет тестов.
Нет тестов - нет заболевших.
"Нет человека - нет проблемы" (рябой Йося)
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Заробитчане ездят из Италии в Западную Украину, их никто не проверяет. Как защититься от короновируса?
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Вони і в східну їдуть, чого тільки західну?
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Поддерживать хороший уровень иммунитета-это самая лучшая защита.
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На имунитет влияет экология, возраст, хронические заболевания, генетика.
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Посмотрите критерии ВОЗ-в первую очередь образ жизни индивидуума.
Люди во многом сами творцы своего здоровья, только многие это не воспринимают, сваливая на факторы окружающей среды.
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Согласен. Но по критерям ВОЗ человеку нужно минимум 120 минут активности (например, ходьбы пешком) в неделю. Это недостаточно.
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Да? надо посмотреть...
Я оперирую информацией 5 км в день для взрослого активного человека.
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А почему Вы мне этот вопрос задете?
Разве нет рекомендаций от Скалецкой?
НИ ОДНОЙ?
Лично я считаю, что нужно избегать скоплений людей, и МЫТЬ РУКИ!
Да, с мылом.
И да, как следует.
И не лезть немытыми руками в рот, и не тереть глаза.
Можете маску надеть, не возбраняется.
Но гигиена, самая обычная, гигиена, важнее всего.
Во всех больницах Австралии, во всех приемных врачей, СТОЯТ ДЕЗИНФЕКТАНТЫ ДЛЯ РУК.
В мед. центе висят объявления "Мойте руки", "Мойте руки после посещения туалета" (последнее продублировано на китайском языйке, для адресной, так сказать, аудитории).
"Мойте руки", если нет возможности - протирайте спиртом.
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Иран и Италия -это еще означает, что мутация коронавируса окончательно преодолела "расовый" генный характер. Заболели не китайские мигранты, а персы и итальянцы.
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А почему на рашке так мало зараженных, не порядок!
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Там отчетность очень "правильная".
Проводят умерших как "скончавшихся от отказа внутренних органов" - и нет проблем.
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потому что они одни из первых границы закрыли и карантинные зоны создали. превентивные меры короче.
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Это смешно, учитывая, что границу с Китаем закрыли почти через два месяца от первых китайских случаев, и принимая во внимание долю китайского населения на Дальнем Востоке.
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Не спорю. но все же быстрее и гораздо чем другие страны. Та же Южная Корея закрыла позже РФ.
Да и какая разница какая народность живет?
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Різниця в тому що китайці якщо навіть і живуть в Росії, мають звичку їздити додому на Новий Рік, як наші на різдво, тому багато з цих "росіян" побувало в Китаї в цьому місяці, он навіть в днр "ополченець" з Китаю припер той вірус.
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лол, я знал что про традицию китайцев кто-нить напишет как они на свой НГ на Родину ездят. повторяю - в РФ были закрыты границы перед китайским праздником, а тех кто успел пересечь расквартировали по карантинным зонам. толи 14- толи 21 день. причем выехать китайцам в Китай никто не запрещал, наоборот.
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Нелол, коли там був НР в Китаї? Росія закрила кордон для громадян Китаю
На початку лютого через спалах коронавірусу Росія припинила видавання робочих віз громадянам Китаю і зупинила дію безвізового режиму. Із 20 лютого РФ повністю заборонила в'їзд на територію країни для громадян КНР.
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щначит смотри еще раз. Рашка - это федерация, в которой есть субъекты принимающие порой свои собственные законы и акты. В частности касается "проблемных" регионов (граничащих с Китаем) по коронавирусу. Это Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Забайкалье и ЕАО \ти регионы ограничили самостоятельно въезд с территории Китая без решения "сверху" еще в январе. в том же Приморском крае были закрыты все пункты пропуска окромя жд и обустроены карантинные зоны. Опять же в январе.
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Если "субъекты федерации" уже все давно позакрывали, то что тогда закрывала с 20-го февраля сама "федерация"? Кількість осіб, які заразилися коронавірусом, поза межами материкового Китаю сягнула 2,2 тис., - гонконгські ЗМІ - Цензор.НЕТ 2353
Расеяне все-таки очень смешны, когда начинают приводить свои "аргументы". Кількість осіб, які заразилися коронавірусом, поза межами материкового Китаю сягнула 2,2 тис., - гонконгські ЗМІ - Цензор.НЕТ 2615
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Мусимо визнати що вірус вирвався у світ і тепер побачимо справжню динамику хвороби.
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Предполагаю, что пандемии как таковой все равно не будет. По крайней мере, даже эпидемиологическая статистика по Китаю не подходит под это.
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Якщо вірити тій статистиці, подивимся по Італії.
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Пан Буддист

@sranysovok


В больницах Ирана катастрофически не хватает масок. Иран отправил 2 миллиона масок бесплатно в Китай в конце января

Иран со знакомыми уже картинами....

Кількість осіб, які заразилися коронавірусом, поза межами материкового Китаю сягнула 2,2 тис., - гонконгські ЗМІ - Цензор.НЕТ 5799

Кількість осіб, які заразилися коронавірусом, поза межами материкового Китаю сягнула 2,2 тис., - гонконгські ЗМІ - Цензор.НЕТ 4857
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В понедельник власти 24 регионов Китая сообщили, что за выходные на их территории не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Четыре китайские провинции объявили о снижении уровня угрозы заболевания коронавирусом. Блогеры тоже показывают, что машин и людей на улицах становится больше, открываются магазины одежды и тп. Правда в Ухани жильцов домов предупреждают об усилении карантина в ближайшие дни, может хотят дожать, может вирус, а может людей. короче, хз, но шансы остаются.
Читать полностью: https://news.tut.by/world/673727.html

Читать полностью: https://news.tut.by/world/673727.html
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а самое главное , что людям не говорят правду- вирус полностью не вылечивается, а залечивается и когда он проявит себя и как поведёт никто не знает...
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Это тот случай когда фантазии, или ложь Клоуна стыкуются с реальностью. Бубочка-супергерой пабедитель барыг - и на тебе, новосанжарец, дубинкой от Авакова за то шо ты не хочешь принимать у себя людей из зоны заражения. Зетипиллы протрезвели? Еще нет? Ждем второго рейса, шоб уже наверняка заразу привезти.
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