 Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая достигло 2,2 тыс. человек, - гонконгские СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
По ее данным, число жертв коронавируса увеличилось за сутки до 26 человек: восемь человек скончались в Иране, семь - в Южной Корее, четыре - в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Италии, по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.
Больше всего больных - 838 - выявлено на территории Японии, из них более 630 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.
Как сообщило агентство "Ренхап" в Южной Корее выявлен 161 новый случай заражения, общее число больных достигло 763 человек.
В Италии насчитывается 152 больных, в Сингапуре - 89, в Гонконге - 74, Иране - 43, Таиланде и США - 35, на Тайване - 28, в Австралии - 23, в Малайзии - 22, Германии и Вьетнаме - по 16, во Франции - 12, в ОАЭ - 11, Макао - 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.
Источник: https://censor.net.ua/n3177393
Трудовые мигранты, что ли, китайские?
И "Квартал 95" иммунитета не имеет то же.
Зебилы!, - мы можем не дожить до следующих выборов что бы избрать какого нибудь веселого таксиста...
Пичалька...
прокаженнымизараженными в обратную сторону в полне реально
Источник: https://censor.net.ua/n3177393
Это может означать, что диагностика хорошая, всех зараженных выявляют.
Вон, в списке стран с заболевшими нет ни Афганистана, ни Пакистана.
Озчает ли это, что там нет носителей коронавируса?
Нет, это означает, что там нет тестов.
Нет тестов - нет заболевших.
"Нет человека - нет проблемы" (рябой Йося)
Люди во многом сами творцы своего здоровья, только многие это не воспринимают, сваливая на факторы окружающей среды.
Я оперирую информацией 5 км в день для взрослого активного человека.
Разве нет рекомендаций от Скалецкой?
НИ ОДНОЙ?
Лично я считаю, что нужно избегать скоплений людей, и МЫТЬ РУКИ!
Да, с мылом.
И да, как следует.
И не лезть немытыми руками в рот, и не тереть глаза.
Можете маску надеть, не возбраняется.
Но гигиена, самая обычная, гигиена, важнее всего.
Во всех больницах Австралии, во всех приемных врачей, СТОЯТ ДЕЗИНФЕКТАНТЫ ДЛЯ РУК.
В мед. центе висят объявления "Мойте руки", "Мойте руки после посещения туалета" (последнее продублировано на китайском языйке, для адресной, так сказать, аудитории).
"Мойте руки", если нет возможности - протирайте спиртом.
Проводят умерших как "скончавшихся от отказа внутренних органов" - и нет проблем.
Да и какая разница какая народность живет?
На початку лютого через спалах коронавірусу Росія припинила видавання робочих віз громадянам Китаю і зупинила дію безвізового режиму. Із 20 лютого РФ повністю заборонила в'їзд на територію країни для громадян КНР.
Расеяне все-таки очень смешны, когда начинают приводить свои "аргументы".
Пан Буддист
@sranysovok
В больницах Ирана катастрофически не хватает масок. Иран отправил 2 миллиона масок бесплатно в Китай в конце января
Иран со знакомыми уже картинами....
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