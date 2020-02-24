 Не паникуйте и не ведитесь на провокации, - Гончарук уверяет, что все регионы Украины готовы к возможному выявлению коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо: "О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными".

Также Гончарук отметил, что в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране относительно выявления коронавируса. Плюс, каждый день правительство контактирует с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее. Украинские специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно", - украинка рассказала о дороге в Новые Санжары

"Мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах. Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей", - написал Гончарук.

Также премьер-министр подчеркнул, что причин для паники нет: "Не ведитесь на провокации!"

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Читайте: Состояние иностранки, которой вызывали скорую в "Новые Санжары", стабильное, - Минздрав

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.