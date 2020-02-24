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 Политика Украины, За рубежом
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 Не паникуйте и не ведитесь на провокации, - Гончарук уверяет, что все регионы Украины готовы к возможному выявлению коронавируса

Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Работа всех служб скоординирована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо: "О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными".

Также Гончарук отметил, что в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране относительно выявления коронавируса. Плюс, каждый день правительство контактирует с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее. Украинские специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно", - украинка рассказала о дороге в Новые Санжары

"Мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах. Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей", - написал Гончарук.

Также премьер-министр подчеркнул, что причин для паники нет: "Не ведитесь на провокации!"

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Читайте: Состояние иностранки, которой вызывали скорую в "Новые Санжары", стабильное, - Минздрав

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Не паникуйте и не ведитесь на провокации, - Гончарук уверяет, что все регионы Украины готовы к возможному выявлению коронавируса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177388
 
 
 Топ комментарии
 
Ну коли чувак на самокаті сказав, то всьо ОК. Фууух.
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А що, ще хтось вірить заявам цієї зебільної влади слуг урода ?
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Бурятоугр, ти ж написав " украинское правительство выбранное нами на свободных выборах. ", а не уряд, призначений коаліцією, якщо не розумієш різницю, сходи до мами спитай.
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А кто сказал, что нет? У нас что, всем умершим от атипичной пневмонии делали вскрытие, как в Италии, или каждому заболевшему ею делают тест на тип вирусной инфекции?
А может наше счастье в том, что нашу жопу Европы не посещают тысячи китайских туристов, как Италию, а китайских продавцов с рынка 7-й километр приучили к тому, шо украинское сало лучше любых кажанов! Но *****, Зеленскому нейметься и он нашел спонсора на новый самолет для Чипа и Дейла из команды "95-й квартал спешит на помощь"...
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завдяки бидлу в Санжарах, тепер весь світ дивиться на українців як на хворих збочених агресивних тварин
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реакція новосанджарців - розумна і здорова відповідь на апсолютно дикі конвульсії Зє!льоної плєсєні
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вирус, не дай б-г появившись, поставит раком весь наш минздрав за неделю. но вы не паникуйте, граждане, какой смысл, куда вы на х.. денетесь отсюда?!
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J2а и подымет панику , чтобы под шумок принят закон о продаже земли
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Не, ну если он сказал не паниковать, значит поздно бежать в аптеку за масками - они кончились месяц назад!
Насчет белой простыни тоже не напрягайтесь - лучшие ученые 95-го квартала доказали, шо одна простынь может выдержать до ста похорон, поэтому стратегического запаса из тысячи простыней хватит для того, чтобы правительству успеть с**ться туда "где еще принимают"...
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Какая может быть паника с суперуспешным и суперэффективным правительством! Мы вдохновенно поём песню : " А нам не страшен стакан девятый, бутылка спирта без воды..."
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Вирус также поможет нашему правительству провести пенсионную реформу, от него смертность после 65 зашкаливает...
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Будете панікувати будете от@изджні аваківськими шакалами. З його слів можна вже очікувати заразу десь найближчим часом.
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Заболевшие есть уже в 26 странах , к сожалению ,, вирус удержать в Китае не удаётся . Пoявление заболевших в Украине это дело времени ,, так что - меньше демагогии панэ премьер министр , а больше дела . !! Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 5362 .
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если объективно, то сделать он ни черта не может. И никто бы не сделал.
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Ну хотя бы найти и подготовить подходящие больницы для потенциальных больных , он может .?? Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 3187 .
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Объясняю. больницы никуда не девались. Потенциальных больных есть куда эвакуировать и где содержать. В крайнем случае при режиме ЧС будут развернуты мобильные госпитали тех же школах например.
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.Если больницы есть , тогда зачем потенциальных носителей вируса нужно было везти в санаторий ,, который абсолютно для этих целей не предназначен ?? Зачем нужно было устраивать весь этот экстрим , всему обществу . ??
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дык это вопрос не ко мне. но вообще тут все логично на самом деле. В больницах содержатся больные. Здесь же люди "потенциальные носители вируса" ,не факт что заражены и не факт что больны. Санаторий отлично приспособлен для размещения в случае чего медоборудования, плюс его проще контролировать, чтоб никто из "потенциальных" не свалил. Далее, чтобы разместить в больнице - нужно сначала с больницы всех больных эвакуировать, что нецелесообразно.
Так что для карантина - место норм.
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А что значи "не предназначен"? Я конечно гораздо тупее со своими 2 высшими образованиями чем пьянь из Санжар, но я считаю что санаторий вполне подходит для цели карантина.
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шапито 95 должно было начать строить больницу в чернобыльской зоне 1 января, но клоун продолжает веселиться, шутки прибаутки да карантин в центре посёлка с 8000 населением, это дебил и правительство шута имеет туже квалификацию.
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Патаму шо Скалецкой на них нет, в тех 26-ти странах...
Ее може клонировать начать, и на экспорт? Чего ***** Милованов дрыхнет в оглоблях после травки - экспортный потенциал возбуждать надо!
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Це ж треба, щоб так співпало: коронавірус та зебілоіди. Гаплик нам. І це я ще не панікую.
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а кого в Украине больше - зебилоидов или незебилоидов?
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Салецкая в санаторий подалась промахи замаливать, этот вирусами керуе бо в экономике профан. Все нормально падаем.
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"Не паникуйте и не ведитесь на провокации, - Гончарук уверяет, что все регионы Украины готовы к возможному выявлению коронавируса" - гробы заготовлены.
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Пакеты атб. Хрне кто тебя тут бесплатно похоронит.
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Этим пи.доболам веры уже нет, они каждый раз брешут, по любому поводу.
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Був би Петя, було б все спокійно, бо найбільше коронавірус боїться сивочолих гетьманів )))
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И шо , даже ты не верещав бы про зраду Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 5751 .. ? Не может быть .!!
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Эрмака засунули в погреб обещалкина Золотого без жертв, нового попку выдвинули нести откровенную ахинею. Потом очередь до певца ртом что стал губером Хмельницкой области за месяц дойдет. К Пасхе даже уборщицы Квартала у Шефира в очереди на круговорот вранья закончаться.
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Зеленая жопа даже здоровых людей нормально защитить не может, а говорит про больных. А с другой стороны, что ему писать, все впадайте в панику, нам всем зеленая жопа!? Он пишет стандартные общепринятые вещи.
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А ограничить авиасообщение, пока не поздно, когда будет поздно все равно придется закрыть, но люди уже начнут умирать, или Беня понесет убытки?
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Не бійтесь провокації, сказав один із організаторів провокації. Що скаже про провокації головний сценарист провокації?
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Безответственное правительство! Судя по темпу распроространения, опасаться таки есть чего!
За неделю 2 больницы по 1000 мест точно не построим, но китайцам и их нехватило!!!
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Стежте за Санжарами, де проходять гастролі 95 кварталу, з героїнею другого плану - міністеркою МОЗ, і ви все будете знати про короновірус. Не вірте в провокації, поки вони нам не скажуть, що це була провокація.
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Ідіот бо вважає що всі ідіоти крім нього . Хоча він таки має рацію , ідіотів в Україні багато 73% .
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Ну после такого заявления самокатчика стало как-то совсем беспокойно...
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*** на ваши интеллектуальные лица и на дипломы посмотреть уже паниковать нужно, даже без вируса
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У нас на Закарпатті вже чоловік 300 повернулось самостійно із Китаю. Усі через аеропорт Будапешта. І ніхто їх не перевіряв, не контролював. Лікарі навпаки радять їм приховувати, щоби менше роботи мати.
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о какой готовности говорит этот самокатчик, если у власти одни клоуны, массовщики и шарлатаны, у которых либо куплены дипломы, либо выданы за партию игры членом на пианино?
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