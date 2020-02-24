 Не паникуйте и не ведитесь на провокации, - Гончарук уверяет, что все регионы Украины готовы к возможному выявлению коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо: "О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными".
Также Гончарук отметил, что в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране относительно выявления коронавируса. Плюс, каждый день правительство контактирует с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее. Украинские специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования.
"Мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах. Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей", - написал Гончарук.
Также премьер-министр подчеркнул, что причин для паники нет: "Не ведитесь на провокации!"
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
А может наше счастье в том, что нашу жопу Европы не посещают тысячи китайских туристов, как Италию, а китайских продавцов с рынка 7-й километр приучили к тому, шо украинское сало лучше любых кажанов! Но *****, Зеленскому нейметься и он нашел спонсора на новый самолет для Чипа и Дейла из команды "95-й квартал спешит на помощь"...
Насчет белой простыни тоже не напрягайтесь - лучшие ученые 95-го квартала доказали, шо одна простынь может выдержать до ста похорон, поэтому стратегического запаса из тысячи простыней хватит для того, чтобы правительству успеть с**ться туда "где еще принимают"...
Так что для карантина - место норм.
Ее може клонировать начать, и на экспорт? Чего ***** Милованов дрыхнет в оглоблях после травки - экспортный потенциал возбуждать надо!
За неделю 2 больницы по 1000 мест точно не построим, но китайцам и их нехватило!!!