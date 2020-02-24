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 Более 250 населенных пунктов в 7 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро понедельника обесточен 251 населенный пункт в 7 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 251 населенный пункт в 7 областях, а именно: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12, Житомирская - 11 и Ривненская - 1", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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"Движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено", - добавили в пресс-службе ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3177387
 
 
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Довбаний сніг знов випав. А я думав, що вже весна настала
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Краще б сніг, а то в нас + 8 і вітер понад 20 м\с.
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А в нас інше лихо!
Масова заміна електричних лічільників!
Майже кожного дня світ вирубають. Более 250 населенных пунктов в 7 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 956
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Суми. Лупе сніг, за 20 метрів нічого не видно. Машина буксує.
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Якби "Облэнерго" якісно проводило розчистку дерев вздовж ліній електропередач, "поривів" було б в сотні разів менше.
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У нас проведені, а от по селам вже ні, між домами взагалі дроти можуть по деревам пустити.
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