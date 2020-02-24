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 Политика Украины, Общество
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 Оставшимся в Китае украинцам оказывается всесторонняя помощь, - посольство

В посольстве Украины в Китае рассказали о ситуации вокруг эвакуации украинских граждан из провинции Хубэй в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"По состоянию на 24.02.2020 г., большинство граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй и сообщили посольству о согласии быть эвакуированными, были эвакуированы в Украину. Посольство оказывает всестороннюю помощь гражданам Украины, которые были включены в эвакуационные списки, но которые не смогли вылететь на родину в ночь на 20 февраля с.г., в том числе, по поселению, питанию, решению бытовых нужд и др.", - сказао в сообщении.

Также сообщается, что граждане Украины, которые находятся на территории провинции Хубэй, получают необходимую помощь от Посольства Украины в КНР, а также, по просьбе посольства, от компетентных правительственных учреждений и организаций КНР по месту их проживания.

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Действует круглосуточная горячая линия посольства: + 86-137-0123-0647.

Источник: https://censor.net.ua/n3177386
 
 
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В разі захворювання шансів вижити у них більше саме в Китаї. В сотні разів більше.
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Перед посадкой на борт им обязательно нужно показать фильм "Зимний вечер в Санжарах".
Возможно, кто-то одумается и останется там.
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Так вже час рятувати українців в Італії, Ірані, Санжари стануть містом мілліонником.
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В Иране наших мало а вот в Италии море . если наши идиоты продолжат пиарится и всех спасать добром это не закончится !!! Реально у нас систем для проверки вируса 30 штук о какой безопасности можно говорить ???
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Украинцы сами доберутся на бусиках , если уже не добрались
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Не уявляю яку там практичну допомогу може надавати посольство тамтешнім українцям, але новий кліп від блазнів з 95 сортиру їх безумовного потішить
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У людей проблема с работой, с деньгами, с медикаментами (есть, ведь, и другие болезни), юридические вопросы....
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Теперь эта зараза может прилететь, приехать, приплыть откуда угодно.
Мойте руки, перед и зад, и почаще.
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Странно другое- в Китае вирус не трогал европейцев, выходит в Италии ОН МУТИРОВАЛ?
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Просто у відсотках там мало європеців.
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Откуда данные что не трогал? просто по странному стечению обстоятельств в Китае проживают китайцы и что еще более удивительно - их прям в тысячи раз больше чем европейцев. Вот это действительно странно
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Вирусу без разницы цвет и происхождение -- просто краснопузые комуняки дают брехливую информацию поэтому все их заявления и сводки можно смело умножить на 5 !!!
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шо и туда нацгвардию уже выслали? только нацгвардия защитит украинцев от вируса!! доказано Санжарами!!
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Ты нацгвардию с санжарцами не перепутал?
Санжарцы - воины света, воины добра!
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тогда высылайтев Китай Санжарцев.. а лучше и тех и тех и министра здравоохранения в довесок
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