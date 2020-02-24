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 За рубежом, Здоровье
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 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 592 человек, инфицированы более 77,1 тыс., выздоровели - 24,7 тыс.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, с декабря прошлого года достигло 77,150 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,592 тыс. случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 409 человек, смертельных случаев - на 150. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 149 человек, еще один - в провинции Хайнань.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 49,8 тыс. человек, состояние более 9,9 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В столице Хубэя городе Ухане зафиксировано 195 повторных случаев заражения.

В то же время более 24,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

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На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 112 случаев заболевания: в Гонконге - 74 (при двух случаях смертельного исхода и 12 выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 28 (один случай смерти, пятеро выздоровели).

Как следует из сообщений комитетов здравоохранения китайских провинций, автономных районов и городов центрального подчинения в более чем 20 из них новых случаев заболевания не выявлено. В шести административных единицах в связи с сокращением числа инфицированных понижен уровень чрезвычайной ситуации, объявленной из-за распространения коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3177384
 
 
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Дежав"ю... Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 592 человек, инфицированы более 77,1 тыс., выздоровели - 24,7 тыс. - Цензор.НЕТ 5812 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 592 человек, инфицированы более 77,1 тыс., выздоровели - 24,7 тыс. - Цензор.НЕТ 7013 Нехай підперджує...Доки здатний
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Двум смертям не бьівать, а одной не миновать.(С)
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Так що там у Сибірській республіки робиться??))
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Шірока срана..Нас нє догонють... Останній медик збіг з каронавірусам...
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А для зевлади ці китайські смерті нічого не означають.🙄
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Так доктор Комаровскій же каже що вірус не страшний. Так, тричі чхнути.
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