 Австрия ограничила железнодорожное сообщение с Италией из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам представителя Австрийских федеральных железных дорог (OBB), мера внедрена с 23 февраля и связана с распространением коронавируса в некоторых регионах Италии.

Отмечается, что проезд через перевал Бреннер в восточной части Альп - важный и загруженный маршрут пассажирских поездов между Италией, Австрией и Германией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус мешает восстановлению мировой экономики, - директор-распорядитель МВФ Георгиева

23 февраля издание сообщало, что Австрия не пропустила поезд из Венеции из-за риска распространения коронавируса, потому что заподозрили у двух пассажиров коронавирус.

Напомним, Италия ввела чрезвычайные меры для преодоления распространения вспышки нового коронавируса COVID-19 в Европе. Мероприятия ввели после подтверждения, что трое итальянцев пожилого возраста умерли от коронавируса. Количество случаев заболевания превысило сотню. В десяти городах в северных регионах страны - Ломбардии и Венето - ввели карантин.