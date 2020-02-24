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 Австрия ограничила железнодорожное сообщение с Италией из-за распространения коронавируса

Пропуск пассажирских поездов между Австрией и Италией через перевал Бреннер приостановлен в обоих направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам представителя Австрийских федеральных железных дорог (OBB), мера внедрена с 23 февраля и связана с распространением коронавируса в некоторых регионах Италии.

Отмечается, что проезд через перевал Бреннер в восточной части Альп - важный и загруженный маршрут пассажирских поездов между Италией, Австрией и Германией.

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23 февраля издание сообщало, что Австрия не пропустила поезд из Венеции из-за риска распространения коронавируса, потому что заподозрили у двух пассажиров коронавирус.

Напомним, Италия ввела чрезвычайные меры для преодоления распространения вспышки нового коронавируса COVID-19 в Европе. Мероприятия ввели после подтверждения, что трое итальянцев пожилого возраста умерли от коронавируса. Количество случаев заболевания превысило сотню. В десяти городах в северных регионах страны - Ломбардии и Венето - ввели карантин.

Источник: https://censor.net.ua/n3177383
 
 
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Испанию к лету уже отаншлюсят китайцы. бери билеты на "Авеню 5", а если потянешь - то на NCC-1701
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Никакой вакциной и не пахнет. Топ карантин при отсутсвии вакцины. Уже по всему миру разнесли. Нельзя было в Китае оплатить отели для людей?! Или специально разносят?!
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Напомнило игру на телефоне " Plague Inc.". Нужно заразить летальным вирусом всю планету. Проиграешь, если быстро изолируют зараженные страны. И побеждаешь, если вирус быстро расспостранился по всему миру, а в стране достаточно несколько зараженных. Походу мировые лидеры в эту игру не играли, раз так вирус разнесли. При этом зная про сам вирус.
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