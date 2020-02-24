 Враг выпустил 20 снарядов из артиллерии калибра 122 мм по защитникам Кондрашовки Новой, а также обстрелял свои позиции вблизи Веселенького, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, российские оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

"Оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Противник выпустил 20 снарядов по защитникам Кондрашовки Новой.

Зная, что противник традиционно активизируется и осуществляет обстрелы накануне или во время определенных дат, украинские защитники были готовы к тому, что враг начнет "свое празднование" именно 23 февраля.

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Перед обстрелом наших позиций, российские оккупанты с целью дискредитации подразделений Объединенных сил прибегли к вооруженным провокациям и нанесли огневые удары по своим позициям, которые расположены вблизи жилых домов оккупированного населенного пункта Веселенькое.

Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток 23 февраля враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет.