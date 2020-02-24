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 О здоровье проходящих обсервацию в "Новых Санжарах" будут информировать ежедневно, - Данилов

Пробы на коронавирус у эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев, находящихся в медцентре в Новых Санжарах, будут брать каждые три дня.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "ТСН", передает Цензор.НЕТ.

"Каждый день будем сообщать об их состоянии, во-первых. Во-вторых, раз в три дня у них будут брать пробы. Вчера (22 февраля. - Ред.) была взята первая проба, и в ближайшее время уже будут первые анализы, и они обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нам нечего скрывать. Это должна быть публичная открытая информация, общество должно знать, что происходит", - сказал он.

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Напомним, днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая планируют разместить в четырех местах.

На борту самолета, который вылетел из китайской Ухани в Украину, находятся люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции. Четверых человек врачи не допустили к полету.

Невзирая на протесты местных жителей, 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177381
 
 
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Как то пофиг. Ленка не хочет открыть благотворительный фонд приёма подержанных вещей для смертельно больных из Уханя. Будет во что Вовку одевать, и самой на приёмы наряжаться.
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у нас нет причин для недоверия! власти всегда говорят правду и только правду
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На Дерибасовской случилася холера - Её схватила одна ***** от кавалера. Пусть Бога нет, но Бог накажет эту бабу, Что в подворотне где-то видала арабу. Вот из-за этой неразборчивости женской Холера прёт уже по всей Преображенской. Заговорили о холерном вубриёне На Мясоедовской, в порту, на Ланжероне. Чтоб я так жил, как мне нужна эта холера! Но тут врачами была выдумана мера, Чтоб в страшных муках всем нам не усраться, Определили нас в одну из обсерваций. Нет, нам вакцин-таки французских не давали, Велели, чтобы жопу хлоркой обмывали, А чтоб имели мы к тому чего смешного, К нам подсадили даже Мишу Водяного. Чтоб я так жил, какой обед нам подавали - Его гуляш вам захотелося б едва ли, Зато еду мы получали троекратно - Какого хера вы б хотели за бесплатно! Затем врачи нас всех забрали на заметку, Велели всем они покакать на газетку, И как сказала тётя Соня с Молдаванки - Засрали все, ***, с-под майонеза банки! Нет, за любовью женской мы-таки не гнались, Молили бога, чтоб роскошным был анализ. Какую даму за говно вы б не спросили, Она кокетливо ответила вам - "Или!" Вот вам история одной из обсерваций, Где нам пришлось для государства обосраться, И вот вам песня поколеньям в назиданье За ту холеру, что досталась на свиданье

Источник: https://www.russhanson.org/text/belyaev/odessa.html
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