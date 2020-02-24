 Коронавирус мешает восстановлению мировой экономики, - директор-распорядитель МВФ Георгиева

Такое мнение высказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в своем выступлении в финале заседания министров финансов и глав центробанков Группы 20, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Наша встреча состоялась в период особой неопределенности, - заявила Георгиева. - В начале года, мировой рост, как представляется, возобновился с признаками стабилизации и ожиданиями умеренного восстановления - с 2.9 процентов в прошлом году до 3.3 процента в этом году. Этой предыдущий стабилизации способствовало продолжение монетарной и, в некоторых странах, фискальной политики расширения".

Среди положительных факторов для экономики, Георгиева отметила подписание первой фазы торгового соглашения США и Китая.

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Однако мировое экономическое восстановление под угрозой, из-за негативного воздействия распространения коронавируса COVID-19.

"Со времени тех прогнозов глобальная чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения COVID-19 помешала экономической деятельности в Китае и создала риски для восстановления. Прежде всего - это человеческая трагедия, однако она влияет и на экономику", - отметила Георгиева.

По ее мнению, даже в случае быстрой остановки распространения вируса, рост экономики в Китае и в остальном мире испытает негативное влияние.

"Мы должны сотрудничать для сдерживания COVID-19, - подчеркнула Георгиева, - как в гуманитарном, так и в экономическом аспекте, особенно, если вспышка будет продолжаться и распространяться. МВФ готов помогать, включая с использованием Траста по противодействию катастрофам и преодолению их воздействия, который может выдавать гранты на уменьшение долговой нагрузки на беднейшие, наиболее важные страны", - отметила она.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.