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 Экономика, За рубежом
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Все про:МВФ (2792) Кристалина Георгиева (5) COVID-19 (236)

 Коронавирус мешает восстановлению мировой экономики, - директор-распорядитель МВФ Георгиева

Чрезвычайная ситуация мирового масштаба в сфере здравоохранения, к которой привело распространение коронавируса, повлияла на мировую экономику и может ухудшить прогнозы роста.

Такое мнение высказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в своем выступлении в финале заседания министров финансов и глав центробанков Группы 20, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Наша встреча состоялась в период особой неопределенности, - заявила Георгиева. - В начале года, мировой рост, как представляется, возобновился с признаками стабилизации и ожиданиями умеренного восстановления - с 2.9 процентов в прошлом году до 3.3 процента в этом году. Этой предыдущий стабилизации способствовало продолжение монетарной и, в некоторых странах, фискальной политики расширения".

Среди положительных факторов для экономики, Георгиева отметила подписание первой фазы торгового соглашения США и Китая.

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Однако мировое экономическое восстановление под угрозой, из-за негативного воздействия распространения коронавируса COVID-19.

"Со времени тех прогнозов глобальная чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения COVID-19 помешала экономической деятельности в Китае и создала риски для восстановления. Прежде всего - это человеческая трагедия, однако она влияет и на экономику", - отметила Георгиева.

По ее мнению, даже в случае быстрой остановки распространения вируса, рост экономики в Китае и в остальном мире испытает негативное влияние.

"Мы должны сотрудничать для сдерживания COVID-19, - подчеркнула Георгиева, - как в гуманитарном, так и в экономическом аспекте, особенно, если вспышка будет продолжаться и распространяться. МВФ готов помогать, включая с использованием Траста по противодействию катастрофам и преодолению их воздействия, который может выдавать гранты на уменьшение долговой нагрузки на беднейшие, наиболее важные страны", - отметила она.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3177379
 
 
 Топ комментарии
 
Жизнь висит на нитке, а мысле о прибытке...
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Совет форумчанПравила форума
 
забудьте про экономику! сейчас главное сохранить хотя бы 10 % населения Земли. получится ли? )
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В Україні будуть масово закривати не тільки тубдиспансери, а й дитячі санаторії.
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За сукупністю багатьох причин, заразитися мультирезистентною формою туберкульозу в Україні в тисячу разів простіше, ніж коронавірусом. Але проти закриття тубдиспансерів шини ніхто не палить. А про прийдешнє неминуче скорочення інфекційних лікарень ніхто й не згадує.
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Нет. Для заражения туберкулезом нужен длительный контакт и слабый иммунитет. Если Вы просто проедете в метро/автобусе с больным туберкулезом, Вам ничего не грозит, в отличие от того же гриппа или коронавируса. Хотя в долгосрочной перспективе туберкулез, возможно, опасней.
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Ця болгарка почала говорити банально, бо всі і без неї зрозуміли про ситуацію з короновірусом.
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Жизнь висит на нитке, а мысле о прибытке...
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"Хаим, и вам таки не сдается, что этот их Endlösung - сплошной цорес для наших гешефтов?" - казав якийсь єврей сусідові під монотонний стукіт колес потягу, що прямував до Аушвіца.
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_У большинства людей, как в т. ч. проявил и холокост, в голове будто есть какая-то перемычка, перегорающая при шухере и блокирующая их способность даже просто осознать события и смертельные угрозы такого масштаба. Я частично отношу это на счёт непроходимой тупости, а частично на счёт некоего псевдозащитного механизма психики, блокирующего осмысление явлений такого порядка. На самом деле, конечно, такой механизм - это чистая подстава тушки под раздачу ради сохранения внутреннего спокойствия.
_Есть в одном фант. фильме примечательный эпизод как раз про это. Рекомендую посмотреть.
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Если президент Ишак - то правительство может заниматься только коронавирусом в Китае.
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а если ты ишак, то что нам теперь делать? ))
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если-если, ты сначала докажи, что я ишак.

Что, Вова, неудобно ишаком жить?
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Классная оправдуха!
Теперь любые экономические проблемы спихивать на коронавирус!
Гончарук мотай на ус!
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Это как у плохого танцора с его делами промеж ногами...
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