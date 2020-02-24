EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  755  39
Все про:корабль (1346) США (16159) Черное море (596)

 Эсминец ВМС США Ross зашел в Черное море

Американский эсминец Ross зашел в Черное море вечером в воскресенье, 23 февраля.

Как заявили в Национальном центре управления обороной РФ, силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями корабля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Эсминец Ross, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США Porter, Donald Cook и Carney, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если бы Украина и Россия поладили друг с другом, это было бы хорошо для всего мира, - Трамп. ВИДЕО

Напомним, американские эсминцы ранее неоднократно заходили в Черное море. Например, в 24 декабря 2019 года Ross зашел в одесский морской порт. Пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели - ракетному эсминцу США "Ross", следовавшему в порт Одессы.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Источник: https://censor.net.ua/n3177378
 
   
 Топ комментарии
 
Ну почему же? Это тоже результат:
Эсминец ВМС США Ross зашел в Черное море - Цензор.НЕТ 8857
 показать весь комментарий
 
Чим більше мирних американських кораблів в Чорному морі, тим краще. Тим менше шансів, що "невідомі сили" знову розпочнуть "провокації".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ща кацапы своим металоломом будут делать вид что пугают
 показать весь комментарий
 
 
ну конечно. весь мир знает что мардовские аннало говнетовские сракеты летят только на воронеж. ну или на кострому.
 показать весь комментарий
 
 
входят и выходят входят и выходят , а толку, результата - 0! бабло в пустую выкатывают...
 показать весь комментарий
 
Чим більше мирних американських кораблів в Чорному морі, тим краще. Тим менше шансів, що "невідомі сили" знову розпочнуть "провокації".
 показать весь комментарий
 
 
Представляю себе, как обосралось наше говнокомандующее.
Это ж не две девочки в интернете)) А целый эсминец!!!
 показать весь комментарий
 
 
Старый друг лучше новых двух! Кстати умно, что Штаты посылают в Чёрное море именно свои древние эсминцы. Новые уже не способны вести морской бой и заточены лишь баллистическую ПРО и бомбардировку банановых стран крылатыми ракетами.
 показать весь комментарий
 
...турка видать кацапц секир башка в сирии делать собрался...якшы...султан акбар! Эсминец ВМС США Ross зашел в Черное море - Цензор.НЕТ 6714 ...
 показать весь комментарий
 
 
есть немного..а иначе чего бы это Росс приперся?...
 показать весь комментарий
 
А у росіян після цього почалися розлади психіки😁
 показать весь комментарий
 
 
Входит и выходит. Замечательно выходит!
 показать весь комментарий
 
американское поздравление с 23 феврали рашисту,плюс эрдогановский ятаган рашисту- закрыл воздушное пространство для рашистских космических,,,,летавших на Сирию ,пришлось через Иран и Иран кружить...
 показать весь комментарий
 
 
Американский эсминец Ross зашел в Черное море заявили в Национальном центре управления обороной РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.Источник: https://censor.net.ua/n3177378
Сообщение об этом в Твиттер командования 6-го флота ВМС США не является источником информации для Цензора. Он предпочитает цитировать interfax.ru и ведомство шойгу.
 показать весь комментарий
 
админ, я тебя ненавижy, чтоб ты седалище себе стер.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх