 СНБО рекомендует восстановить СЭС для борьбы с угрозами, подобными коронавирусу, - Данилов

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью программе "ТСН", передает Цензор.НЕТ.
"Не вернуть нашу службу, а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране", - уточнил он.
В то же время Данилов подчеркнул, что государство полностью готово к возможным вызовам.
"Система защиты, к сожалению, такая (я откровенно говорю), какой бы мы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать. Но мы полностью готовы для того, чтобы, если, не дай Боже, будут какие-то вызовы. У нас есть понимание обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом", - уточнил секретарь СНБО.
Напомним, на межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Александра Данилова 11 февраля Министерству здравоохранения Украины рекомендовано восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса.
Вот что власть должна в первоочередном порядке делать во избежание распространения в Украине коронавируса и для того, чтобы быть во всеоружии при встрече с этим опаснейшим противником. Об этом пишет в своем Телеграмм-канале известный украинский волонтер Роман Доник. Он рассказал о двух своих знакомых, переболевших чем-то, клиническая картина чего очень напоминает воспаление легких, но со странностями: заболевания развились внезапно, протекали очень тяжело и дали серьезные последствия. И вылечится этим людям удалось исключительно потому, что они имели возможности самостоятельно купить самые лучшие лекарства. Будь ситуация иной, исход мог бы быть очень плачевным. "В Италии уже третий человек умер от коронавируса. Я не нагнетаю и не хочу поднять градус. Размышления вслух. За последние полтора месяца, у меня два близких человека переболели какой-то лютой хворью. Я упоминаю о близости, чтобы подчеркнуть, что я знаю, как развивалась болезнь и как ее лечили. Подробно. Заболели в разное время. У одного по снимку врачи диагностировали воспаление легких (очень странное, которое развилось за один день). У второго тоже было подозрение на воспаление легких, но снимок не подтвердил. Оба лечились последним поколением препаратов. Более 10 дней. Оба сразу обратились за квалифицированной помощью и получили ее. Оба довольно не бедные люди ни в чем не нуждающиеся. Оба вели здоровый образ жизни с полноценным питанием и без вредных привычек. Оба потратили кучу денег на лечение, которое включало в себя по несколько видов антибиотиков. И оба, спустя довольно длительное время кашляют, хотя рентген показывает, что легкие чистые. Если бы он были чуть слабее, чуть хуже питались, могли потрать на лечение меньше средств или не обратились бы сразу к медикам, то с высокой долей вероятности, они могли бы умереть. Потому что защита нашего здоровья только в наших руках. Понимаете? Ничего государство, с этими манагерами из юмористических шоу и битв экстрасенсов у руля, не сможет нам дать. За границей заболевших коронавирусом поддерживают и вытаскивают какой-то гремучей смесью, в которую входят препараты от болезни, вызываемой вирусом Эбола, плюс что то от СПИДА и еще какие то препараты, которые есть только в больницах. А в аптеках их не купить. Я не знаю, чем сейчас занят Зеленский, но ему не девочке с собачкой нужно звонить. Хотя я понимаю, после выступления депутата его партии с призывом продать собаку и оплатить коммуналку, у Зеленского теперь психотравма на собаках. В любой ситуации приплетай собаку и Зеленский отправит самолет. Потому что партия наговняла с собакой. Извините отвлекся. Зеленскому нужно просить помощи у государств которые могут ее оказать в борьбе с вирусом. Потом что мы реально беззащитны. Эвакуация на карантин здоровых людей показала полную неспособность власти зеленого большинства что либо предпринимать в кризисных условиях. Министру здравоохранения нужно не на публику для красивой картинки в СМИ изолироваться на 14 дней в Санжарах, а не вылазить с группой медиков из иностранных клиник и перенимать опыт. И "Христом Господом" выпрашивать хоть какую-то помощь. Потому что нет у нас ни***на. Ни денег, ни оборудования, ни препаратов. Но мы везде видим е****ый инстаграмный подход к управлению государством в условиях приближающегося кризиса. Причем кризиса, который 100 процентно тряхнет Украину. Все же знают, как реальная действительность отличается от красивой жизни инстаграма. А в****й ско****х Комаровский, может сколько угодно ездит по Санжарам и рассказывать байки на ютубе. Он ооочень обеспеченный человек. Коснется и он вылетит лечиться за границу. Или здесь ляжет в какую-то мега дорогую и современную клинику. Если конечно туда не лягут другие. Поблатнее. А Аваков будет охранять от гнева народа - народа, выбравшего слуг. Если все так будет развиваться и дальше, то власть зеленого большинства сметет коронавирус. Ну, про последствия для страны, я пока даже думать боюсь. Особенно когда начнется паника с которой Зеленский не справится. Спрячется куда нибудь. Как обычно", - написал известный волонтер
Что там говнокомандующий лепечет?
Или так и будем с коронавирусом носиться?
Лаболаторії потрібні, мікробіологи, генетики... а не чергова купка злодіїв...