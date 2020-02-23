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 Общество, Здоровье
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 Книги на трех языках передали эвакуированным из Ухани в санаторий "Новые Санжары", - журналист Махов

В медцентр в Новых Санжарах передали книги на разных языках для находящихся там в обсервации.

Об этом в Facebook написал журналист Александр Махов, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья! Вы все потрясающие! Нам пришли книги на украинском, английском и испанском языках! Иностранцы уже часть разобрали. Все растроганы такой поддержкой! Просят передать огромную благодарность!" - сообщил он.

Книги на трех языках передали эвакуированным из Ухани в санаторий Новые Санжары, - журналист Махов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары"

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Также читайте: Для обсерватора с эвакуированными из Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3177375
 
   
 Топ комментарии
 
Попахує антисемітизмом - немає книг на івриті.
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Какое счастье....все радости жизни...а туалетную бумагу подвезли? Или книги для того и нужны?
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Журналіст, який перебував в карантинній зоні на другому поверсі, на верхніх поверхах в номері Скалецької зараз сфотографований з книжками на першому поверсі, на рецепшн, отже жоден режим обмеження пересування в санаторії не дотримується - всі ходять по всьому корпусу! Тобто це не карантин - це бардак.
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Какое счастье....все радости жизни...а туалетную бумагу подвезли? Или книги для того и нужны?
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Журналіст, який перебував в карантинній зоні на другому поверсі, на верхніх поверхах в номері Скалецької зараз сфотографований з книжками на першому поверсі, на рецепшн, отже жоден режим обмеження пересування в санаторії не дотримується - всі ходять по всьому корпусу! Тобто це не карантин - це бардак.
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ніззя,іншим невистачить...Починається ваєний камунізьм...Час переадаптуватися
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А що Інтернет 4G не працює, читати в мережі Інтернет не виходить? Чи потрібні гарні інформаційні поводи? Сіткою обнесіть корпус там де натягнути стрічка, щоб коти і собаки не потрапляли в карантинну зону і не розносили по території вірус, забороніть відкривати вікна в кімнатах, щоб вірус не потрапляв в повітря назовні!
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То треба кампутєри привезти й домашні кінотьартри, не в тюрмі,ж -санаторію.Бар,хоч працює Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов - Цензор.НЕТ 8222
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ДОРЕЧІ! Ніхто ні гу-гу відносного кошерного харчування. А якщо ізраїльтянин помре з голоду - знову зелені з Аваковим накосячили.
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Яка,ваша правда... Ще,вони **********,посуботах,коли,ніхто непдглядає,гарного некошерного сальця під ковдрою поїсти...,тільки,це,серетно...,Прикривати мацою
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******* антисемітизмом - немає книг на івриті.
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Ребе потрібен буде коли з'являться симптоми.
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Оце,вірно,хто,ж передасть останні подихи іншим ...
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На языке Толстого и Гоголя ничего? Русня пожалуется в ООН
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Осталось последнее желание,думайте лучше
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золотые обручальные кольца. Килограмма 2. И книги должны быть антикварными.
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Очередная ерунда из ничего. В Китае читают электронные книги. На любых языках в интернете. Откуда такая проблема?
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Есть хорошая поговорка: "Поздно, Лола, пить Боржоми..." По-нашему она звучит как: "Пізно вср@лися".
К чему весь этот цирк, когда уже на весь мир ГАНЬБА?
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это не ганьба, это потужное мыролюбство и тамжынашелюдизм версии 2.1.
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Не приплетай политику к обыкновенному жлобству. Эта быдломасса не полгода назад родилась. Темная, невежественная, озлобленная, нищая и напуганная. Телек не смотрит, интернет не ведает, а потом им "не разъяснили"....

Успокаивает только то, что быдло есть абсолютно во всех странах. Желтые жилеты во Франции Париж громят. А в США через день дебилы с пушками устраивают кровавые бойни в колледжах. Не думаю, что все они психически нездоровы. Наверняка есть среди них и такие, кому тоже что-то "не разъяснили".

Посмотреть на рожи санжарской титушни (которая сегодня нам вещала о своем "патриотизме")- сразу всё становится на свои места. Двух слов до купы связать не могут, лыбятся, когда речь идет о серьезных вещах.... А он им "страну в смартфоне" готовит! ТЬФУ!
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Ганьба,то,ганьба....Але Чия...Й в Чому..Навіщо,Ви,насміхаєтеся над собою... Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов - Цензор.НЕТ 2689 -Ось цікаве питання...
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Не зрозумiв до чого такий сарказм ?? Іноземці попросили книги і що? Зайди в будь-яку книгарню в Німеччині (наприклад) і побачиш скільки там людей, переглядають, сидять читають, купують книги. В чому траблс?
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нету проблем вообще. просто это потужная реформа.
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В тому,що це все мильна опера,щоб дати плебсу видовищ.
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В том что в инете можно скачать то что хочешь...а привезли то что есть...
И две недели спокойно можно почить и на телефоне...
Для чего этот цирк?
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Ну значить всі ці німці в книгарнях клоуни ..
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В штатах тоже отдают приютам слепых или инвалидам всякий хлам. Это называется благотворительностью.
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Все нормальные страны забирают своих граждан ...... а вы в каменном веке в своих Санджарах !!!! Что теперь ? камни уже не так плохо ????
Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов - Цензор.НЕТ 9161
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А після карантину книжки треба буде передати міській школі!
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Угу...а интернет 4 джи оставить жителям Санжар....
Но тут такое дело...жители рылом не вышли...и школа тоже...
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Таке враження що написи на книжці і на стіні це дзеркальне відображення.
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а вот как бы спросить про харчи там? Ну какие в смысле? Пайком дают или готовое привозят? И пусть покажут посудомойку! Если это тётка местная---то зараза поползёт уже скоро. Тем более тянуть харчи додому---национальная традиция.
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От я не пойму - они действительно такие тупые, или это нас держат за полных лохов и тупо впаривают эту клоунаду с последующим спасением из Китая проститутки и её сучки?

или - пока мы вопим типо - "какие они тупые", клоуны втихаря тихонько протягивают то, что мы за своими воплями не слышим и не видим.

Второе более похоже на правду.
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может им еще что нужно....?
пускай только свистнут - мы рады прислуживать...
со всех ног...
аж бегом.....
чем то напоминает фильм Дежавю...- какой то душок маразма...

https://youtu.be/BUHJ6c36n9E

Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов - Цензор.НЕТ 6597
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Клоуны протягивают закон о рынке земли. Полтавщина - с/х регион, один из самых. Похоже протестировали как будут гонять селян с панской земли. И как на это будет реагировать общество. Хреново реагирует. Пассивно. Все как то за свое. ФОПы против законов для ФОПов, журналисты - против законов о медиа. Селяне - против рынка, или вообще проплаченные - против Сытника. Там одна жидовская команда. И чхала она на такие выступления. Еще и подкинет пару каких то акций от себя проти каких-то ненужных законов. Бороться надо сообща, а не все по разному. Враг один. Он всех разбросает по отдельности и растопчет.
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Це шоу з книжками для прикриття недолугих дій зевлади, яка не спромоглася цивілізовано організувати карантин для хворих на короновірус.
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и это тоже...
раздражает хайп по этим приезжим...
вся страна обслуживает этот санаторий..
принеси - подай...
привезли, поселили, вода есть, свет есть, еда есть? - все...- пока...
у нас война, реванш, падение производства и еще много других проблем...
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Граждане Украины - жто здорово. Но почему все это за счёт украинского налогоплательщика? И иностранцы в том числе?

Почему не пишут в сми КАКИЕ СУММЫ ДОЛЖНЫ УКРАИНЕ ЗА ВЫВОЗ ЖТИ ГРАЖДАНЕ.

Работая в Китае никто не платил в бюджет Украины налогов и военный сбор , А ПОТОМ ВСПОМНИЛИ ПРО УКРАИНУ
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