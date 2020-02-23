 Книги на трех языках передали эвакуированным из Ухани в санаторий "Новые Санжары", - журналист Махов

Об этом в Facebook написал журналист Александр Махов, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья! Вы все потрясающие! Нам пришли книги на украинском, английском и испанском языках! Иностранцы уже часть разобрали. Все растроганы такой поддержкой! Просят передать огромную благодарность!" - сообщил он.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
К. Симонов!
К чему весь этот цирк, когда уже на весь мир ГАНЬБА?
Успокаивает только то, что быдло есть абсолютно во всех странах. Желтые жилеты во Франции Париж громят. А в США через день дебилы с пушками устраивают кровавые бойни в колледжах. Не думаю, что все они психически нездоровы. Наверняка есть среди них и такие, кому тоже что-то "не разъяснили".
Посмотреть на рожи санжарской титушни (которая сегодня нам вещала о своем "патриотизме")- сразу всё становится на свои места. Двух слов до купы связать не могут, лыбятся, когда речь идет о серьезных вещах.... А он им "страну в смартфоне" готовит! ТЬФУ!
И две недели спокойно можно почить и на телефоне...
Для чего этот цирк?
Но тут такое дело...жители рылом не вышли...и школа тоже...
или - пока мы вопим типо - "какие они тупые", клоуны втихаря тихонько протягивают то, что мы за своими воплями не слышим и не видим.
Второе более похоже на правду.
пускай только свистнут - мы рады прислуживать...
со всех ног...
аж бегом.....
чем то напоминает фильм Дежавю...- какой то душок маразма...
https://youtu.be/BUHJ6c36n9E
раздражает хайп по этим приезжим...
вся страна обслуживает этот санаторий..
принеси - подай...
привезли, поселили, вода есть, свет есть, еда есть? - все...- пока...
у нас война, реванш, падение производства и еще много других проблем...
Почему не пишут в сми КАКИЕ СУММЫ ДОЛЖНЫ УКРАИНЕ ЗА ВЫВОЗ ЖТИ ГРАЖДАНЕ.
Работая в Китае никто не платил в бюджет Украины налогов и военный сбор , А ПОТОМ ВСПОМНИЛИ ПРО УКРАИНУ