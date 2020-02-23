 Пьяный украинец протаранил восемь припаркованных автомобилей в польском Катовице, - полиция

По информации местной полиции, у 52-летнего мужчины, проживающего в Силезии, было более 2 промилле алкоголя в организме, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP.PL.
В результате ДТП никто не пострадал.
Украинец, в дополнение к лишению водительских прав и большому штрафу, приговорен к тюремному заключению сроком до двух лет. Поскольку он был пьян, ему также придется оплачивать ремонт поврежденных автомобилей, поскольку страховщик не покроет эти расходы, говорят в полиции.
это не франция и точно не германия
на промку пойдет как чухан калымский
не пропьеш...
былляк
І одразу такий неприємний пердімонокль ((
Там же благородные офицеры служат, желающие успешности Украины.
Ты - параноик ?
Уже даже срок дали...а это в один день не делается...