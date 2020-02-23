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Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом, Здоровье
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Материалы по теме:
Все про:Армения (337) Афганистан (219) Грузия (3668) Иран (895) Пакистан (123) Турция (2209) COVID-19 (236)

 Соседние страны закрывают границу и прекращают сообщение с Ираном, где зафиксировано наибольшее после Китая число смертей от коронавируса

После зарегистрированных в Иране восьми смертей от коронавируса Турция и Пакистан заявили о временном закрытии границ с этой страной. Афганистан приостанавливает воздушное и наземное пассажирское сообщение.

Турция и Пакистан объявили в воскресенье, 23 февраля, о временном закрытии границ с соседним Ираном из-за вспышки коронавируса в этой стране, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кока заявил, что автомобильное и железнодорожное сообщение с Ираном прекратят этот день в 17:00 по местному времени, а воздушное сообщение из Ирана - в 20:00. При этом авиарейсы в Иран будут осуществлять и в дальнейшем.

"Мы решили временно закрыть границу после роста количества случаев (коронавируса. - Ред.) в соседнем Иране", - цитирует главу турецкого министерства здравоохранения информагентство AFP.

Такие меры Анкара приняла, по его словам, после консультаций с иранскими властями.

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В Пакистане также сообщили о закрытии границы с Ираном. "Мы закрыли нашу границу с Ираном из-за сообщения о коронавирусе там", - заявили в администрации провинции Белуджистан, которая граничит с Ираном.

Впоследствии о закрытии границы Армении с Ираном на две недели сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

В Афганистане сообщили о приостановке наземного и воздушного пассажирского сообщения с Ираном в обоих направлениях. На сегодня в Иране находятся миллионы афганских беженцев. "Чтобы предотвратить распространение нового коронавируса и защитить население, Афганистан прекращает все пассажирское сообщение (воздушное и наземное) в и из Ирана", - говорится в сообщении офиса Совета национальной безопасности Афганистана.

О приостановке авиационного сообщения с Ираном заявила и Грузия. Правительство страны из-за угрозы распространения коронавируса решило также усилить контроль на границах с соседними государствами.

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Напомним, в Иране подтвердили уже восемь смертей от коронавируса, что является самым высоким показателем за пределами Китая. Известно о 43 случаях заражения новой легочной болезнью в этой стране. Большинство случаев инфицирования зафиксированы в городе Кум - священном для шиитов. На фоне этого иранские власти призывают жителей воздержаться от поездок в этот город.

Источник: https://censor.net.ua/n3177373
 
 
 Топ комментарии
 
То все херня, главное собачку с уханя вывезти.
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По дороге из Омана на самолёте Патрушева Зеля явно останавливался в Иране. Сначала Иран (с аятоллой), потом Италия (с папой), и везде вирус косит людей. Совпадение? Не думаю !!! Соседние страны закрывают границу и прекращают сообщение с Ираном, где зафиксировано наибольшее после Китая число смертей от коронавируса - Цензор.НЕТ 8250
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По дороге из Омана на самолёте Патрушева Зеля явно останавливался в Иране. Сначала Иран (с аятоллой), потом Италия (с папой), и везде вирус косит людей. Совпадение? Не думаю !!! Соседние страны закрывают границу и прекращают сообщение с Ираном, где зафиксировано наибольшее после Китая число смертей от коронавируса - Цензор.НЕТ 8250
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О, теперь ты уже немец? Прокси поменял? А чего боишься раскрыть свой настоящий флажок? Или там кацапская тряпка?
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Какая тебе, зебилу, разница? У вас нет ни национальности, ни Родины. Соседние страны закрывают границу и прекращают сообщение с Ираном, где зафиксировано наибольшее после Китая число смертей от коронавируса - Цензор.НЕТ 5759
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Щас ще з Ірану почнемо евакуйовувати повій! Чи є там ще місця вільні?
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С Ирана как с Ирана, а с Омана уже заранее вывезли. Москальских, правда... Соседние страны закрывают границу и прекращают сообщение с Ираном, где зафиксировано наибольшее после Китая число смертей от коронавируса - Цензор.НЕТ 1617
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Іран може стати більш страшним очагом вірусу ніж Китай, враховуючи те що в Ірані менш цивілізоване населення, гірша медицина та гірше державне адміністрування. Іран вже ближче до нас ніж Китай і вірус може легше потрапити на територію України! З Ірану вантажівки з іранськими товарами їдуть через Туреччину поромом в Чорноморськ а потім автомобільними дорогами в Румунію, тому потрібно перекривати ці транзитні шляхи автотранспорту в портах!
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Ігорьонь, то ти ж писав що в тканинах цей "звер" недовго живе, а тепер за коври переживаєш.
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Игоря Л в президенты!! задрала уже эта бубочка
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Зрозуміло,чом,переймається створення інфекційних очагів...
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То все херня, главное собачку с уханя вывезти.
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Лишь бы в Иране никого с собачкой не оказалось. Зе клоуны могут и туда самолет за собачкой отправить.
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да фигня в Сумах и в Житомере студенты из китая без всяких там карантинов на учебу пошли.проверить просто новости есть в инете.
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Фигня,це,добре...Цікаво,багато в вас,тієї фігні...
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Що знайшли в Санжарців секретну китайську лабораторію,чи собакян відкинувся...
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Такими темпами вирус скоро полетит по миру .
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_Уже. И это было предсказуемо ещё в конце января. Теперь наступает черёд всего мира ухнуть в пропасть вслед за чиной и Уханем.
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Она не истота, а гражданка Украины. Зеленский хочет выглядеть спасителем и не хочет ассоциировать себя с плохими событиями, как смерть воина. В этом его причина. Не нужно девушку оскорблять из-за Зеленского.
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Спасителем повій був Ісус Христос, якщо Зеленський піде його шляхом то його розіпнуть на хресті ті самі люди яких він врятував - така доля всіх хто хоче бути спасителем.
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Из-за этого не розипнут точно. Путин также себя ведет. Когда что-то хорошее - Олимпиады и Чемпионаты по футболу, то Путин первый. Какая-то катастрофа, то Путин забивается в щель на несколько дней, а отдуваются Медведев и Шайгу. Всё для того чтобы не падал рейтинг.
Это причина почему также ведет себя Зеленский.
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Ситуація для нас стає настільки загрозливою що відсидітись в норі не вийде.
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Вот в этом его проблемы. Плюс он не может устраивать войнушек как Путин и быть великим геополитическим лидером. Труба пониже из-за того, что возможности Украины поменьше.
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Звиняйте,девушка,девушко, а Оскар,яким чином...
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Зачем её оскорблять? ********** Зеленского.
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Як,його оскобить, він вже обрізаний
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За когнитивні дисонанси Зе,тобто за шизофренію створювати в країні інфекційні очаги,чи незанадто висока ціна... Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 544 Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 6480
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Это националисты, типа, Свободы обсирают девушек. Не стоит им уподобляться. Это всё выгодно Москве, а не Украине.
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та,що,за м Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9320 арення,я,ваших девушек нечіпав,розуйте очі...
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Мне не нравится, когда людей называют истотами из-за того как они одеваются. Это попахивает комсомолом.
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в тебе очі є, чи перепив...знайди,де було
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Я комментировал картинку. Она точно сделана каким-то псевдонационалистом, потому что никто иной бы не назвал красивую девушку истотой.
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ось,як добре,по вкраїнському,все вирішилося...Нажаль мордяки непочистили
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Сподіваюсь, що цю консуматоршу ахмєтка до себе куди-небудь забере.
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оно конечно иди знай. Но зганяю завтра с утреца в АТБ---муки, спичек и соли прикуплю! Пусть будет.
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Шож,ти,здаєш секретну інформацію...Кажут робити,все, секретно й безпаніки...Вчись в Зекретинів... Соседние страны закрывают границу и прекращают сообщение с Ираном, где зафиксировано наибольшее после Китая число смертей от коронавируса - Цензор.НЕТ 1886
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Та сгаряча конечно ляпнул. Тогда вроде как с утра пойду в АТБ---а потом резко за угол и шифроваться в *Класс* побегу. Там дороже, но кульки крепче!
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Й стережіться перевдягнених собакянів,вишукуючих провокаторів з Санжар...В очі недивіться,бо спровокєте... Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3014
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Мы с этим хлопцем по призванию харьковчане----я ему прощаю! На первый раз.
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Та вообще то все банки уже закопаны в погребе. Не логично лопату держать---вдруг догадаются где копать? Очень давно правда было дело---при совке, чуть поработал на гусеничном кране из ГДР, 25-тонном. РДК-25 называется. Фирма *Такрафф*. Ну и была в комплекте там лопата штыковая немецкая---ну скрипка почти. Та ещё и красного цвета. С длинным ребром жёсткости, узкое полотно длинное, прямой формы, и зажимные кольца на раструбе, куда держак вставлять. А на конце поперечная рукоятка скоба. Ну спёр. Так и стоит в кладовке. Не ржавеет совсем. Надо будет на аукцион выставить.
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Аукцион подождет, лопатой надо вырыть сначала бункер...
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Восточный экспресс---отстань от меня с той лопатой. Мне уже светит 67 паска вот скоро. Я лет с 25 как ни копаю. Только вилкой или рюмкой черпаю!
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Тогда другой базар! Лопатой можно тогда копать могилу! Шютка...
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Так ложкой тоже копают могилу. Потому то только вилкой харчи мету. Вилка хоть и похожа на бармаки---но много не зацепишь!
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Ці,безвідповідальні неадеквати,бажають й нам цього...В шоу граються Не дохоить,що Поляжуть разом з українцями Соседние страны закрывают границу и прекращают сообщение с Ираном, где зафиксировано наибольшее после Китая число смертей от коронавируса - Цензор.НЕТ 8394 Блазні розцяцьковані...
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А зелена влада продовжує переконувати українців що короновірус не страшніший вітрянки.
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При чём и ботов кинули на это... Заметил?
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Так. Але я помітив що Лєнка з Італії перелякана до всрачки.
Я і сам на стрьомі.
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_Не на стрёме сейчас либо глупцы, либо не удосужившиеся изучить вопрос и потому просто не информированные. Что также легкомысленно тупо.
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Що ж... Електорату ЗЕ пощастило в одному. Вони помруть спокійними.
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но, при этом в свой санаторий для правительства и Верховной Рады, селить людей из Китая отказывается Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7584
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А Талибы в курсе, что границы уже закрыты? Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9907
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Та жопа уже. Италия - центр моды и бизнеса Европы. Почти как Франкфурт и Лондон. Иран - страна, которая воюет с половиной региона. Если там вирус, то его уже не остановить.
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С момента блокады Уханя было ясно что уже не остановить.
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встречаем Экономический Кризис 2020 и Ступор Планеты
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Раньше или позже на вирус забьют. Придется с ним жить.
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Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1104 Мертвые не живут. В т. ч. с вирусами.
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у кого выработается иммунитет, кто переболеет и выживет - тот забьет, а в Украине недостаточно аппаратов искусственной вениляции легких при пневмонии для такой эпидемии, вирус вызывает жесткую пневмонию
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Именно так и будет. Раньше или позже забьют и если он распространится, то попросту начнут массово сжигать трупы и жить дальше. Чего тут сделаешь. Жить как-то надо.
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Странно. Не все лучшие друзья США в фокусе оказались..одного не хватает. Я думал просто решили балласт в виде пенсионеров скинуть
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В Иране были китайские рабочие. Оттого они заразились. В этом плане интересно что творится в Африке, где половина стран сотрудничает с китайскими компаниями. И когда Африку охватит эпидемия, то эти люди попруться по всему миру. Это не далекий Китай.
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Когда эпидемия начнет распространяться по более бедным странам, то вот тогда наступит её пик.
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В том то и цимус- в Африке!! -пока все спокойно, а там китайцы очень достойно представлены.
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Далёкий Китай? Ну и ну... На самолётах по всему миру летают "далёкие китайцы". Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4820
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Китай проверяет у себя всё. Они пытаются этот вирус контролировать. В Африке он пойдет на самотек.
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Именно что пытаются, но никак не удаётся.
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Но эти меры всё равно лучше чем ничего. Но скорее всего вы правы. Бубонная чума распространялась годами пока достигла пика.
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Білорусь зараз почне хвилюватись зі своїм китайським анклавом в 10 км від столиці
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Кроме того, говорят что в Иране вирус распространялся на общей молитве, которую правоверные мусульмане совершают пять раз в день.
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Я не масульманин, если бы правоверный христянин молился то всё бы обошлось
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Речь про массовое скопление людей. Церковь, стадион, концерт, клуб - это всё риск массового заражения. В Корее шестсот заболевших это члены одного культа, которых заразила одна женщина, которая приехала из Китая.
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цікаво.. наші конфесії допетрають,що 'служби божі' -це масові скупчення людей?
і що це просто рай для розповсюдження вірусу?


чи їм важливіша 'каса' ?
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Да можно заразиться где угодно - торговый центр, метро, общественный транспорт. Это же как грипп.
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В Італії он вже 155, а ще пару днів тому було до 10, в Південній Кореї вже 600 і скоро випередить лайнер
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_Вот по ним и ирану видим реальные темпы распространения. И смертности. Пока не начали зажимать инфу... а в дальнейшем очень могут начать.
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В Китае по сегодняшним новостям умерло два доктора 29 и 42 лет. Не только старики умирают.
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_Не только старики. Разумеется! Это просто обман для успокоения стада, в то время как хороших вестей нет. Про испанку в своё время 1:1 писали в газетках: умирают, мол, старые и больные.
Так об этом пишут газеты,

А газеты всегда правы.
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Ну тогда **********. Утром пойду за консервами на всякий случай а случай не из смешных.
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Статья про испанку: "нет причины для паники, это обычный грипп, умирают старые и больные"...

Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7684
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А почему мы до сих пор не прекратили авиасообщение с Китаем? Чего ждем? А, Вова? Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 996
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(с) "...потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет", - отметил он"

Данилов, тупая падаль Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3125 Секретарь РНБО, да хранит нас господь!
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Иран, Италия, Южная Корея, всё под контролем, никакой паники)
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Последняя новость. Австрия и Италия останавливают железнодорожное сообщения.
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