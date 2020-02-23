 Соседние страны закрывают границу и прекращают сообщение с Ираном, где зафиксировано наибольшее после Китая число смертей от коронавируса

Турция и Пакистан объявили в воскресенье, 23 февраля, о временном закрытии границ с соседним Ираном из-за вспышки коронавируса в этой стране, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кока заявил, что автомобильное и железнодорожное сообщение с Ираном прекратят этот день в 17:00 по местному времени, а воздушное сообщение из Ирана - в 20:00. При этом авиарейсы в Иран будут осуществлять и в дальнейшем.

"Мы решили временно закрыть границу после роста количества случаев (коронавируса. - Ред.) в соседнем Иране", - цитирует главу турецкого министерства здравоохранения информагентство AFP.

Такие меры Анкара приняла, по его словам, после консультаций с иранскими властями.

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В Пакистане также сообщили о закрытии границы с Ираном. "Мы закрыли нашу границу с Ираном из-за сообщения о коронавирусе там", - заявили в администрации провинции Белуджистан, которая граничит с Ираном.

Впоследствии о закрытии границы Армении с Ираном на две недели сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

В Афганистане сообщили о приостановке наземного и воздушного пассажирского сообщения с Ираном в обоих направлениях. На сегодня в Иране находятся миллионы афганских беженцев. "Чтобы предотвратить распространение нового коронавируса и защитить население, Афганистан прекращает все пассажирское сообщение (воздушное и наземное) в и из Ирана", - говорится в сообщении офиса Совета национальной безопасности Афганистана.

О приостановке авиационного сообщения с Ираном заявила и Грузия. Правительство страны из-за угрозы распространения коронавируса решило также усилить контроль на границах с соседними государствами.

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Напомним, в Иране подтвердили уже восемь смертей от коронавируса, что является самым высоким показателем за пределами Китая. Известно о 43 случаях заражения новой легочной болезнью в этой стране. Большинство случаев инфицирования зафиксированы в городе Кум - священном для шиитов. На фоне этого иранские власти призывают жителей воздержаться от поездок в этот город.